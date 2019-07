Sie ist die grosse Nachwuchshoffnung der Grünen: Franziska Ryser will am 20. Oktober in den Ständerat. (Bild: Benjamin Manser)

Franziska Ryser will ins Stöckli: Die St.Galler Grünen steigen in den Ständeratswahlkampf ein

Nach FDP und SVP haben am Montagvormittag auch die St.Galler Grünen ihre Kandidatur für den Ständerat bekanntgegeben. Die 27-jährige Maschinenbauingenieurin und St.Galler Stadtparlamentarierin Franziska Ryser will am 20. Oktober in die Kleine Kammer.