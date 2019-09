Ständerat lehnt Thurgauer Initiative zu Integrationskosten der Schulen ab

Die Bundesverfassung schreibt vor, dass die Volksschule gratis ist. Eine Thurgauer Initiative will den Artikel ändern. (Bild: Christian Beutler/KEY)

Gratis-Volksschule in Frage gestellt: Thurgauer Initiative hat in Bern schlechte Karten

Der Thurgau will Sprachförderung für Migrantenkinder nicht bezahlen, wenn die Familie zu wenig Integrationswillen zeigt. Die kantonale Initiative zielt auf die Bundesverfassung – und kommt in Bern schlecht an.