Städtebau Das «Haus im Park» wird mehr als ein imposantes Bauwerk: Wie der neue Campus der Universität St.Gallen das Platztor und die Altstadt verändern wird Der Zürcher Architekt Pascal Flammer hat mit seinem «Haus im Park» den Wettbewerb für den neuen 200-Millionen-Campus der Universität am Platztor gewonnen. Das Gebäude wird rund 80 Meter lang, zirka 40 Meter breit und rund 25 Meter hoch. Umgeben wird es von einem lichten Park, der rund um die Uhr öffentlich zugänglich sein wird. Aus einer Brache wird ein Schmelztiegel der Kulturen und Generationen. Daniel Wirth 27.04.2021, 15.13 Uhr

Der Haupteingang des geplanten HSG-Campus am Platztor befindet sich an der Ecke Unterer Graben/St.Jakob-Strasse. Büro Pascal Flammer

Heute befindet sich die Offene Kirche auf dem Areal am nordöstlichen Rand der Altstadt. Früher, bis zur ihrem Abbruch, auch eine Sattlerei. Anfang der 1980er- bis Anfang 1990er-Jahre war am Platztor das «Bienehüsli». Ein kleines Team der Stiftung für Drogenabhängige (heute Stiftung Suchthilfe) kümmerte sich um Drogenabhängige, gab im baufälligen Haus saubere Spritzen und Kondome an Süchtige ab zu ihrem Schutz vor HIV und Aids. Rund um das «Bienehüsli» gab es Abfall, Fäkalien, Beschaffungskriminalität, Gewalt, Polizeikontrollen. Heute ist das Platztor eine unschöne Brache. Die Stadt St.Gallen verkaufte das Land vor sieben Jahren dem Kanton und steuerte dabei in einem Landabtauschgeschäft zwei Millionen Franken als Standortbeitrag bei.

Am Platztor baut der Kanton, wenn alles planmässig läuft, ab 2025 für die Universität St.Gallen während vier Jahren für über 200 Millionen Franken einen neuen Campus. An einem Wettbewerb beteiligten sich knapp 60 Büros aus der Schweiz und aus dem Ausland. Nach einem ersten Durchgang wurden drei Büros eingeladen, ihre Projekte zu überarbeiten, um alle im Wettbewerb vorgegebenen Kriterien möglichst gut zu erfüllen.

Platz für 3000 Studierende, Dozenten und Mitarbeiter – und das Volk

Am Montag wurde das «Haus im Park» nach Plänen des Zürcher Architekten Pascal Flammer als das beste Projekt präsentiert. Ab 2029 soll es Platz bieten für 3000 Studierende, Dozierende und HSG-Mitarbeitende – und für die Stadtbevölkerung: Der Campus wird öffentlich zugänglich.

In seiner Visualisierung kommt das grosse Gebäude leicht und transparent daher: Holz, Beton und viel Glas prägen die Aussenhülle. Von der St.Jakob-Strasse aus betrachtet hat das Haus sieben Geschosse, von der Böcklinstrasse her hat es sechs Etagen. Die öffentlichen Teile wie die Caféteria sind zur Altstadt hin ausgerichtet. Ein Austausch zwischen der Universität und der Bevölkerung der Stadt St.Gallen ist ausdrücklich erwünscht, wie HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller sagt. Das heisst: Am Platztor werden sich ab 2029 so viele Menschen aufhalten wie nie zuvor. Menschen unterschiedlicher Kulturen und verschiedener Generationen.

Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen, bei der Präsentation des Siegerprojekts.

Arthur Gamsa

Das gibt Publikumsverkehr. Der Untere Graben und die St.Jakob-Strasse sind städtische Hauptverkehrsachsen. Der neue Campus wird über eine Tiefgarage mit 50 Autoabstellplätzen verfügen. Sie sind nicht öffentlich. Allein: Zehnmal mehr Abstellplätze als für Autos gibt es für Velos, wie Kantonsbaumeister Michael Fischer betont.

Kantonsbaumeister Michael Fischer.

Arthur Gamsa

Der Campus tangiert die Linienführung der St.Jakob-Strasse nicht. Das Gebäude ist von der Strasse zurückversetzt, ein lichter Park trennt das Universitätsgebäude von der Kantonsstrasse. Bei der Erschliessung des Campus wird das Augenmerk gemäss den Planern auf den öffentlichen und den Langsamverkehr gerichtet. Von der Altstadt zum Campus gelangt man zu Fuss ober- und unterirdisch. Gemäss Fischer wird die bestehende Fussgängerunterführung verbreitert und erhöht. Allerdings dürfe man sich beim Platztor keine Unterführung wie beim Hauptbahnhof vorstellen mit Läden und Imbissbuden. Sie dient nicht dem Aufenthalt, sondern stellt einen sicheren und einladenden Weg dar von der nördlichen Altstadt zum neuen HSG-Campus.

Rücksicht auf das Wohnquartier und die Altstadt

Der Kantonsbaumeister sagt, das Projekt «Haus im Park» nehme Rücksicht auf das angrenzende Wohnquartier und auf die Altstadt. Im Bericht des Preisgerichts, in dem Stadtrat Markus Buschor, der Vorsteher der Direktion Planung und Bau, mitwirkte, heisst es dazu wörtlich:

«Es handelt sich um ein überzeugendes Projekt, dessen vielfältige Stärken insbesondere in der städtebaulichen Setzung und in der architektonischen Umsetzung zum Ausdruck kommt.»

Bei einem Vergleich mit der nahen Brauerei Schützengarten und dem Parkhaus UG25 auf dem Modell wirkt das «Haus im Park» gross. Gleichwohl füllt der Kubus mit seinen leichten Verzerrungen nicht das gesamte Platztor-Areal. Es lässt Luft hin zur St.Jakob-Strasse und hin zur Böcklinstrasse. Die freie Fläche zwischen Gebäude und Strassen wird als öffentlicher Park angelegt werden mit Bäumen, Sträuchern und einem Brunnen. Dazu schrieben die Projektverfasser zuhanden der Jury:

«Man kommt durch einen Park mit unversiegelten Kiesflächen, Bäumen und einem Brunnen. Im Sommer sind da draussen natürlich Stühle und Tische aufgestellt. Menschen aus der Universität und der Stadt sitzen in Gruppen verteilt, Kinder spielen am Brunnen.»

In seiner Visualisierung erinnert der Park auf der Seite zur Böcklinstrasse sehr stark an denjenigen am Rosenberg bei den Helvetia-Versicherungen. Gemäss Kantonsbaumeister Michael Fischer kann durch den Park jederzeit spaziert werden, es können aber auch Veranstaltungen unterschiedlichster Art darin durchgeführt werden. Er sei vielseitig bespielbar, sagt Fischer.

Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements.

Arthur Gamsa

Der zweite Campus am Altstadtrand wird gebaut, weil die Räume der Universität auf dem Rosenberg aus allen Nähten platzen. Der St.Galler Bildungsdirektor, Regierungsrat Stefan Kölliker, sagt, es entstehe beim Platztor neuer Raum; das sei das eine. Weil die Universität akute Platznot habe, miete sie heute rund 40 Prozent der genutzten Fläche hinzu – in Gebäuden, die auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt seien.

Das sei teuer und administrativ aufwendig. Das Gros dieser gemieteten Räume brauche die HSG nach dem Bezug des Campus am Platztor nicht mehr. Sie würden frei als Wohnraum, sagt Kölliker. Dass die Universität aktuell sehr viel Raum, der für anderes gedacht war wie etwa für das Wohnen, in Anspruch nimmt, war schon Gegenstand politischer Diskussionen in der Stadt und führte verschiedentlich auch schon zu Vorstössen im Stadtparlament.

Zwischen Campus und Böcklinstrasse: Ein Park lädt zum Verweilen. Büro Pascal Flammer

Die grünliberale Stadtparlamentarierin Jacqueline Gasser-Beck ist Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission (LBK). Sie leitet an der Universität St.Gallen das «Teaching Innovation Lab». Sie findet das Projekt für den zweiten Campus am Altstadtrand «stimmig». Der geplante Bau sei einladend und mit viel Holz ausgestattet. Wichtig ist für sie eine gute Erschliessung. Die Unterführung von der Altstadt zum Campus müsse dringend vergrössert und freundlich, hell gestaltet werden.

Jacqueline Gasser-Beck präsidiert die Liegenschaften- und Baukommission und arbeitet an der Universität. PD

Dass sich die HSG hin zu Stadt öffnet und transparent erscheint, findet Gasser-Beck richtig. An der Universität unterstützt sie mit ihrem Team die Fakultätsentwicklung in Bezug auf innovative Lehrformate. Hier biete der neue Campus viele neue Möglichkeiten, sagt Gasser-Beck. An der Sitzung der LBK am Montagnachmittag sei der neue Campus lediglich ein Pausengespräch gewesen. Negatives habe sie nichts gehört, sagt Gasser-Beck.

Quartiervereinspräsident findet Gefallen am Projekt

Jürg Diggelmann, Präsident des Quartiervereins St.Mangen, sagt: «Das Siegerprojekt gefällt mir sehr gut.» Der neue Uni-Campus schotte sich gegenüber der Stadt nicht ab, sondern öffne sich ihr. Der hangseitige Park und die «Stadtterrasse» im ersten Geschoss würden auch für die Bevölkerung einen echten Mehrwert bringen.

Bei der weiteren Projektierung ist für Diggelmann ein besonderes Augenmerk auf die Erschliessung für Fussgänger zu richten. Diese müssten von der Altstadt her einen würdigen, ebenerdigen Zugang erhalten, welcher der Bedeutung des Campus gerecht werde. Eine Umgestaltung der Platztor-Kreuzung sei deshalb zwingend, sagt Diggelmann.