Wie die Stadt St.Gallen dichter und doch grüner werden soll

STADTENTWICKLUNG Verdichten, aber mit Frei- und Grünraum: Spielen Kinder auch in der Stadt St.Gallen bald wieder auf der Strasse? Je dichter eine Stadt wird, desto wichtiger ist ihr Grünraum. Und damit sind nicht nur Parks gemeint. Auch der Strassenraum biete viel Potenzial, betonten Expertinnen am Donnerstagabend an der ersten Ausgabe von «Stadthorizonte – Gespräche zur Entwicklung von St.Gallen». Diana Hagmann-Bula 18.06.2021, 17.27 Uhr

Es muss nicht immer der prächtige Park sein: Auch eine Nische zum Verweilen an der Strasse wertet die Stadt auf, waren sich die Experten am Online-Anlass «Stadthorizonte» einig. Bild: Arthur Gamsa

Plötzlich ist sie da. Stadtpräsidentin Maria Pappa lächelt vom Bildschirm. Sie sitzt im Rathaus im 11. Stock, mit wunderbarer Aussicht auf die Stadt, die sich weiterentwickelt. Um diese Veränderung soll es in den nächsten 90 Minuten gehen. Um Grünraum und Verdichtung. Pappa begrüsst die 86 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich angemeldet und daraufhin einen Link erhalten haben, um den Anlass zu verfolgen. Sie bedauert, nicht sehen zu können, wer dabei ist. Die Pandemie habe aber Vorteile: «Sie können gerade von überall aus teilnehmen, auch von einer sonnigen Terrasse.»

Es sind die ersten Momente der Gesprächsreihe «Stadthorizonte», die wegen Corona online stattfindet. Mit der Veranstaltung sucht der Stadtrat den Austausch mit der Bevölkerung. «Wie sehen Sie die Horizonte der Stadt?», fragt Pappa.

Nach einem kurzen Quiz (Wie gross sind zusammengerechnet die Freiflächen innerhalb der Bauzone von St.Gallen? So gross wie ein Drittel des Walensees) zeigt Markus Buschor, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Planung und Bau, anhand von Luftbildern auf, wie sich die Stadt von 1950 bis 2020 verändert hat. «Und die Stadt ist noch nicht fertig gebaut. Wir wollen uns weiterentwickeln», sagt er. Dichter soll die Stadt werden, von 80'000 auf 100'000 ständige Einwohnerinnen und Einwohner wachsen. Das erhöhe die Attraktivität und Nachhaltigkeit, ist Buschor überzeugt.

Stadtrat Markus Buschor Bild: Tobias Garcia

«Bei sinnvoller Verdichtung kann man sparsam mit dem Boden umgehen. Und man bewegt sich dann noch mehr zu Fuss oder mit dem Velo.»

Auch aus finanzpolitischen Gründen sei Wachstum sinnvoll. Er verweist auf das Angebot an Bildung, Freizeit, Sport und Kultur in der Stadt. «Es mit dieser Einwohnerzahl aufrechtzuerhalten, ist eine Herausforderung.»

Eine spannende Stadt ist vielfältig

Je dichter die Stadt bebaut ist, desto wichtiger sind die Frei- und Grünräume. Buschor: «Sie machen einen Wohnort attraktiv.» Der Stadtrat hat deshalb neben einer Innenentwicklungs- auch eine Freiraumstrategie erarbeiten lassen und sie im Frühling vorgestellt. Das Fazit: Auf dem Talboden stark verdichten, zurückhaltender in den Quartieren vorgehen. Die Hanglagen eignen sich dazu nicht, an den Stadteingängen besteht aber viel Potenzial. Buschor: «Wir wollen aber nicht nur ein Zentrum um den Marktplatz. Auch die Quartiere sollen so aufgewertet werden, dass dort vielfältiges Leben möglich ist.» Zwei Expertinnen sind an diesem Abend zugeschaltet, die die Stadtplanung bei den Strategien beraten und unterstützt haben. Es sind Joëlle Zimmerli, Inhaberin und Geschäftsführerin der Zürcher Zimraum GmbH, sowie Eva Gerber, Partnerin und Geschäftsleitungsmitglied der Kontextplan AG (mit Sitz in Bern, Solothurn und Zürich).

Eva Gerber, Kontextplan AG Bild: pd

Dann bekommen die Teilnehmenden einen kurzen Film zu sehen, in dem sich die Moderatorin Maya Grollimund mit Stadtplaner Florian Kessler auf einen Stadtrundgang begibt. Sie stehen an der Oststrasse, zwischen dem Bahnhof St.Fiden und dem Silberturm. «Ein normales gutes Quartier», sagt Kessler. Nun zieht eine Firma weg, nach Winkeln, um zu expandieren. Die Eigentümerin plant nun, das freiwerdende Areal zu entwickeln. Kessler: «Vorgesehen ist hier nach wie vor Arbeit und Dienstleistung, aber das Wohnen kommt dazu.» Expertin Eva Gerber betont:

«Verdichtung ist kein Freipass für mehr Beton.»

Man dürfe nicht nur an das Bauliche denken, sondern auch an eine vielfältige Nutzung. Gerber: «Sie fördert die Lebendigkeit, die eine spannende Stadt ausmacht.»

Vielfältig müssten auch die Grünräume sein, sagt Joëlle Zimmerli.

Joëlle Zimmerli, Zimraum GmbH. Bild: pd

«Es braucht solche, in denen man sich zurückziehen kann und Ruhe findet. Es braucht aber auch die mit Restaurants, wo etwas passiert.»

Viele Menschen hätten Angst vor Veränderungen. Gerade, wenn es um Innenentwicklung gehe. Ein Gefühl, dass teils unbegründet, teils berechtigt ist, wie die Expertinnen sagen. «Verdichtung kann auch Verlierer erzeugen», so Gerber. Sie denkt dabei an günstigen Wohnraum der durch neue Überbauungen verdrängt wird. Und sagt: «Die Leute wollen Heimat. Deshalb gilt es, die bestehenden Qualitäten zu schätzen, sie weiterzutragen. Man kann nicht einfach Tabula rasa machen. Eine gute Stadt ist eine durchmischte Stadt.»

Wie man das Leben aller Art in St.Gallen denn fördern wolle, fragt ein Teilnehmer, der sich per Chat einbringt. Stadtpräsidentin Maria Pappa hätte gerne eine Stadt, in der sich alle wohl fühlen, wie sie betont. «Jene, die hier wohnen, die hier arbeiten, die hier Ferien machen. Es ist aber schwierig, alle Bedürfnisse zu erfüllen.» Es bekomme einer Stadt zum Beispiel gut, wenn sich die Menschen am Wochenende draussen treffen. «Dann ist aber wieder Littering ein Thema.»

Pause im Grünen: Die Unternehmen nicht vergessen

Auch Zimmerli liegt Durchmischung am Herzen: «Oft kümmert man sich um die Wohnbevölkerung und zu wenig um Unternehmen. Eine verpasste Chance.» Firmen würden heute nicht mehr nur eine «Box an der Strasse» benötigen, stimmt ihr Stadtplaner Kessler zu. «Die Bedeutung von integrierten Arbeitsplätzen nimmt zu.» Wie komme ich ins Büro? Wer ist der Nachbar? Kann man in der Pause im Grünen den Kopf lüften? Solche Fragen stellten sich immer mehr Firmen, sagt Kessler.

Und dann führt er im eingespielten Film den Stadtrundgang fort. Er macht Halt beim Burgweiherareal, der grössten Grünfläche im Siedlungsgebiet der Stadt. Und stoppt beim Waldacker. «Hier zieht die Zukunft ein», steht auf einem Plakat. Bis Anfang 2022 entstehen hier zwei mehrgeschossige Bauten mit 110 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum in Holz. Kessler sagt: «Diese neue Wohnüberbauung wird aufzeigen, wie viel Dichte wir uns in Zukunft vorstellen können.» Nächste Station: Innovationspark Ost bei der Empa. Künftig sollen hier Expertinnen und Experten aus Forschung und Wirtschaft eng zusammenarbeiten und innovative Produkte entwickeln. «Zu einem modernen Arbeitsumfeld gehört hochwertiger Grünraum», so Kessler. Der sogenannte Grünzug West reicht von hier bis zur Kreuzbleiche und soll sich in Zukunft noch weiter Richtung Westen ausdehnen. Um sich zu erholen, aber auch für den Veloverkehr ins Zentrum sei er gedacht. Expertin Zimmerli sagt:

«Es kommt nicht drauf an, wie viel Grünfläche besteht, sondern was sie bietet.»

Den Burgweiher etwa könne man noch zugänglicher gestalten für die Bevölkerung. Die Stadt hat erste Massnahmen bereits eingeleitet. Ein Wegnetz und drei Rastplätze sind geplant. Eva Gerber sieht auch in den Strassen einen grossen Freiraum. «Sie werden in Zukunft mehr Möglichkeiten zum Aufenthalt bieten müssen», ist sie überzeugt. Kinder sollen dort spielen und Picknicks veranstaltet werden können. Sie spricht von Alleen und Begegnungszonen, beides bringt mehr Grün in eine Stadt als purer Asphalt.

Eine gute Stadt ist eine durchmischte Stadt: für Einwohner und Arbeitnehmer, für Velo- und Autofahrer, für Kinder und Ältere gedacht. Bild: Arthur Gamsa

Gerber verweist auf einen Versuch in Zürich: Die Stadt sperrt während der Sommerferien ein paar Quartierstrassen, damit die Bevölkerung sie nutzen kann. Und Zimmerli blickt nach Luzern: Dort sperrt die Stadt Parkplätze und stellt sie Interessierten für drei Monate zur Verfügung, damit sie Pop-up-Projekte verwirklichen können.

Stadtgerechter Verkehr statt verkehrsgerechte Stadt

«Einfache Mittel, um eine Stadt attraktiver zu machen. Aber man muss sich dran machen. Das zeigt: Es braucht nicht immer den grossen Park», sagt Gerber. Stadtrat Markus Buschor stimmt ihr zu und meint zum Potenzial des Strassenraums: «Wir sollten uns nicht mehr als verkehrsgerechte Stadt verstehen, sondern einen stadtgerechten Verkehr anstreben.» Mal schauen, was da Neues anrollt.