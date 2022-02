Die Stadt St.Gallen wird überrannt von Barbershops

Haare und Bart «Einige Kunden wollen die Preise verhandeln, da es anderorts günstiger sei»: Stadt St.Gallen wird überrannt von neuen Barbershops In St.Gallen hat es über 15 Barbershops, und fast monatlich kommt ein neuer dazu. Viele der neuen Lokale wollen mit immer tieferen Preisen Kundschaft anlocken – zum Ärgernis der etablierten Barbershops. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Die markante Barberpole, die Barbershops schon von weitem erkennbar machen: Seit der letzten Jahre sieht man die farbige Stablampe an vielen Strassenecken in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Unermüdlich dreht die rot-weiss-blaue Stablampe im Schaufenster vor sich hin. Was auf den ersten Blick wie eine Zuckerstange oder eine überdimensionale Rolle bunter Faden aussieht, ist eine sogenannte Barberpole. Sie soll schon von weitem erkennbar machen, dass man hier Haare und Bart schneiden kann, und hat sich zum Markenzeichen der Barbershops entwickelt.

Woher stammt das Farbmuster der Barberpoles? Die Herkunft der Barberpole ist nicht vollständig überliefert, doch bereits im Mittelalter sollen Barbiers auch Aderlass und andere medizinische Eingriffe durchgeführt haben, da sie sehr gut mit scharfen Messern umgehen konnten. Nach den Eingriffen wickelten sie die blutigen Bandagen jeweils zum Trocknen an eine Stange vor die Tür, daher das rot-weiss gestreifte Muster. US-amerikanische Barbiers sollen später, passend zu den Nationalfarben, einen blauen Streifen ergänzt haben.

Die Barberpoles, die bis vor einigen Jahren vor allem in den USA verbreitet waren, prägen zunehmend auch das St.Galler Stadtbild. Besonders seit Beginn der Coronapandemie sind nochmals einige Barbershops in der Stadt dazu gekommen. Mittlerweile sind es fast 20 Stück. Da kommt die Frage auf, ob es in St.Gallen ein Überangebot an Barbershops gibt.

2006 eröffnet erster Barbershop in St.Gallen

Alles begann vor etwas mehr als 15 Jahren, als Roberto de la Rosa Mercedes 2005 aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz kam. Seine Mutter hatte damals einen Coiffeursalon in der Stadt. Schnell fasste er aber den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Also eröffnete de la Rosa Mercedes ein Jahr später den allerersten Barbershop in St.Gallen mit dem Namen Roberto Stylo. «Die Barberkultur ist meine Passion. Bereits mit zwölf Jahren habe ich das erste Mal Haare geschnitten.»

Roberto de la Rosa Mercedes hat den ersten Barbershop in St.Gallen eröffnet. Mit Laisa Lang ist der Laden 2021 zum Unisex-Barbershop geworden. Bild: Alain Rutishauser

Die Barberkultur war damals noch nicht verbreitet, trotzdem etablierte sich der Barbershop Roberto Stylo innert kurzer Zeit in der Stadt. «Meine speziellen Haarschnitte sprachen sich schnell herum, da es bisher nichts Vergleichbares in St.Gallen gab», sagt de la Rosa Mercedes. Schon bald hatte er bis zu 15 Kunden, die vor Ladenöffnung um 8 Uhr Schlange standen. 2013 ist Roberto Stylo an seinen heutigen Standort an der Rorschacher Strasse umgezogen.

De la Rosa Mercedes ist bisher gut durch die Coronapandemie gekommen, da er von einem breiten Kundenstamm profitieren konnte. Dennoch:

«Es gibt kaum Events und die Leute gehen weniger in den Ausgang, brauchen deshalb auch weniger häufig einen neuen Haarschnitt.»

Einige Kunden seien früher fast jede Woche zu Roberto Stylo gekommen, derzeit kämen die meisten noch einmal im Monat.

Er musste schon missglückte Frisuren ausbessern

Den vielen Barbershops in St.Gallen begegnet de la Rosa Mercedes mit gemischten Gefühlen. Einerseits findet er es toll, dass die Kultur der Barbershops heutzutage einer breiten Masse bekannt ist. «Andererseits ist es schade, dass viele nun auf diesen Trend aufspringen, und ich höre, dass einige sehr unprofessionell arbeiten.»

Einige seiner Kunden wechselten zur Konkurrenz, die mit günstigen Preisen lockte, die meisten kamen nach kurzer Zeit wieder zu ihm.

«Sie waren unzufrieden und haben gemerkt, dass der etwas höhere Preis bei mir gerechtfertigt ist. Einigen musste ich auch die missglückten Frisuren nachbessern.»

Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, besucht de la Rosa Mercedes regelmässig Kongresse und Weiterbildungen. Ausserdem hat er im vergangenen Jahr sein vierköpfiges Team um eine Mitarbeiterin ausgebaut und Roberto Stylo zu einem Unisex-Barbershop weiterentwickelt.

Aufträge wegen Corona um 40 Prozent eingebrochen

Niyazi Kelekcier betreibt seit elf Jahren den Gûzan Barbier und Friseur. Bild: Alain Rutishauser

Unweit davon entfernt, ebenfalls an der Rorschacher Strasse, steht der Gûzan Barbier und Coiffeur. Ursprünglich hat Inhaber Niyazi Kelekcier den Laden 2011 als Friseursalon eröffnet. Zwei Jahre später, als Bärte immer mehr zum Trend wurden, hat er einen der beiden Räume seines Lokals zum Barbershop umfunktioniert. Damit war auch er einer der ersten, welche die Barberkultur nach St.Gallen brachten. «Seit Corona sind meine Aufträge aber leider um rund 40 Prozent eingebrochen», sagt Kelekcier.

Sein Salon läuft zwar immer noch gut und er hat genug Aufträge, der Unterschied seit Beginn der Pandemie sei dennoch spürbar. Hinzu komme die wachsende Konkurrenz in St.Gallen, so Kelekcier. «Wenn ich früher ausgebucht war, dann kamen die Kunden halt die Woche darauf zu mir. Nun suchen sie sich gleich eine Alternative, und die ist meist auch noch günstiger.»

Seit einiger Zeit wollen Kunden die Preise verhandeln

Onur Emre betreibt seit vier Jahren den Barberswiss an der Engelgasse. Bild: Alain Rutishauser

Auch Onur Emre, der seit vier Jahren den Barberswiss an der Engelgasse betreibt, bemerkt die zahlreichen Barbershops, die in den letzten Jahren eröffnet haben. «Viele Kunden kommen nur, um nach dem Preis zu fragen. Seit zwei bis drei Jahren wollen viele die Preise verhandeln, da es anderorts günstiger sei», sagt Emre. Er habe allerdings fixe Preise und arbeite auch nur auf Termin. So hat Emre für jeden Kunden genügend Zeit und es komme nicht zu Wartezeiten.

«Ich arbeite gerne in Ruhe und ohne Druck, da sonst die Qualität leidet.»

Emre ist kürzlich Vater geworden, daher hat er sich überlegt, eine zweite Arbeitskraft einzustellen, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Auch über ein grösseres Lokal habe er nachgedacht, zurzeit arbeitet er in einem kleinen Raum mit zwei Barberstühlen. «Doch ich weiss nicht, ob ich mir die teurere Miete leisten kann. Und mit Corona bleiben die Leute auch mehr zu Hause und brauchen weniger oft einen Haarschnitt», sagt Emre.

Jordan de los Santos arbeitet seit rund acht Jahren als Barber in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Einer der neueren Barbershops steht an der Linsebühlstrasse und wird von Jordan de los Santos, seinen Brüdern und seinem Sohn Willy Alfredo betrieben. Aufgrund seines Namens und der Begeisterung für den Basketball und Michael Jordan hat de los Santos seinem Barbershop den Namen Jordan gegeben und den Barbershop mit Sportsujets gestaltet. Vor der Eröffnung im Juni 2020 hat er für 6,5 Jahre bei Roberto Stylo an der Rorschacher Strasse gearbeitet. «Auch ich komme aus der Dominikanischen Republik und habe schon in meiner Heimat während zehn Jahren als Friseur gearbeitet.»

Schlechte Qualität schadet der gesamten Szene

Er hat schon vielfach gehört, dass ohne grosse Berufserfahrung Barbershops eröffnet werden. Friseur sei ein Job, den man selbstständig machen könne. «Das probieren viele einfach mal aus, auch ohne grosse Berufserfahrung. Einerseits finde ich es gut, dass jeder sein Ding macht. Andererseits schadet es dem Ruf der gesamten Barberszene, wenn die Qualität schlechter wird», sagt de los Santos. Und um mit den tiefen Preisen der Konkurrenz mitzuhalten, hat sich de los Santos eine neue Aktion einfallen lassen: Montags und dienstags profitieren Neukunden und Studenten von einem Rabatt.

Said Sulaiman betreibt seit November 2021 einen Barbershop in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Der neueste Barbershop in St.Gallen ist erst drei Monate alt. Im November hat Said Sulaiman an der Teufenerstrasse den Barbershop Gold Schere eröffnet und betreibt ihn zusammen mit seinem Cousin. Sulaiman ist Syrier und lebt seit acht Jahren in der Schweiz und arbeitet seit vier Jahren als Coiffeur. «Ich habe schon an vielen Orten in der Ostschweiz gearbeitet, in Arbon, Altstätten und Wittenbach. Die meisten Kunden waren sehr zufrieden, also habe ich mich selbstständig gemacht», sagt Sulaiman.

Auch er habe bemerkt, dass wegen Corona weniger los sei. «Die Leute sind weniger in der Stadt und im Ausgang, das merken wir alle», sagt Sulaiman. Trotzdem sei er zufrieden, wie sein Geschäft angelaufen sei. Seine Preise kommen an: Für 25 Franken schneidet er die Haare, für 15 Franken den Bart. Ob er die Kritik der älteren Barbershops verstehe, dass die Konkurrenz ihnen mit tiefen Preisen die Kunden ausspannen? «Nein», sagt Sulaiman.

«Die Leute lassen sich doch viel öfters die Haare schneiden als früher. Ich denke, es können noch 20 weitere Barbershops in St.Gallen eröffnen, und die allermeisten hätten trotzdem genug Kunden.»

