St.Gallen: Vorprojekt zur Marktplatz-Neugestaltung liegt vor

Stadt St.Gallen Vorprojekt zur Neugestaltung Marktplatz und Bohl liegt vor – bald startet das öffentliche Partizipationsverfahren Der St.Galler Stadtrat hat das Vorprojekt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl verabschiedet. Ab Mitte Mai kann sich die Bevölkerung während eines Monats auf der Online-Mitwirkungsplattform der Stadt dazu äussern. Der Baubeginn ist für Anfang 2024 vorgesehen, die Bauzeit beträgt zwei Jahre. 05.05.2022, 10.34 Uhr

Der St.Galler Marktplatz: Mit der Neugestaltung soll schon Anfang 2024 begonnen werden. Bild: Nik Roth

(Februar 2022)

Am 27. September 2020 hat das städtische Stimmvolk einem Rahmenkredit in der Höhe von 27,7 Millionen Franken zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl deutlich zugestimmt. Inzwischen konnte das Vorprojekt abgeschlossen werden. Die öffentliche Mitwirkung dazu findet ab 16. Mai auf der Partizipationsplattform www.partizipieren.stadt.sg.ch statt. Diese dauert einen Monat.

Nach Auswertung der Rückmeldungen sollen innert Jahresfrist das Bauprojekt ausgearbeitet und anschliessend die Auflageverfahren durchgeführt werden. Ab Sommer bis Herbst 2023 soll die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen, damit im Idealfall Anfang 2024 mit den rund zwei Jahre dauernden Bauarbeiten begonnen werden kann.

Parallel zu den Arbeiten am Marktplatz und Bohl läuft die Planung für die Neue Bibliothek St.Gallen, welche Kantons- und Stadtbibliothek unter einem Dach am Blumenmarkt zusammenführen soll. Beide Projekte bedeuten eine grosse Chance für die Belebung der Innenstadt und werden koordiniert geplant, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Das Projekt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl gliedert sich in die vier Module.

Platzgestaltung, Verkehr, Hochbauten und Markt

Im Rahmen der Platzgestaltung ist für die Oberflächen ausserhalb des Verkehrskorridors ein Natursteinbelag vorgesehen, dieser wird grösstenteils ungebunden umgesetzt. Diese Entscheide sind in Absprache mit dem Seniorenrat und Procap erfolgt. Ausserdem soll der Baumbestand erhöht werden. Vorgesehen sind drei Brunnen. In die Marktgasse werden an verschiedenen Stellen Wasserdüsen eingebaut, die an Hitzetagen als sogenannter «Cool Spot» wirken.

Zum neuen Verkehrsregime heisst es, dass eine Begegnungszone auf dem ÖV-Korridor vorgesehen ist. Dort gilt Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr, der Fuss- und Veloverkehr kann frei zirkulieren. Für genügend Veloabstellplätze sei gesorgt. Taxistandplätze sind weiterhin deren zwölf vorgesehen.

Im Modul Hochbau wurde die Setzung des Marktpavillons insbesondere auch mit Blick auf die Bibliotheksbaute und nach Gesprächen mit dem Verein Marktfrisch optimiert. Der aus zwei Häusern bestehende Bau soll nun mittig, aber schräg auf dem Platz zu stehen kommen, mit dem Effekt, dass die Verkaufsflächen von allen Seiten gleich nutzbar und zugänglich sind.

Im Pavillon sind 16 Stände mit Flächen zwischen sechs und neun Quadratmetern vorgesehen. Einzelne Marktstände können aber auch zusammengelegt werden.

Im Modul Markt wurde das Marktkonzept erarbeitet, welches den Fokus auf ein breites Angebot sowie regionale Lebensmittel legt. Zusätzliche Take-away-Angebote sollen weiter zur Belebung eines attraktiven Marktes beitragen. Um die angebotenen Produkte vor Ort zu konsumieren, werden zwischen den Pavillongebäuden Tische und Bänke zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der Mieterinnen und Mieter und das Produktangebot erfolgen mit dem Bau des Pavillons neu.

ÖV-Haltestelle beim Hecht wird verschoben

Die Herausforderung bei der Setzung der ÖV-Haltestellen bestand darin, die Balance zwischen den Anforderungen der Verkehrsbetriebe und den angrenzenden Nutzungen zu finden. Die Calatrava-Wartehalle bleibt am bewährten Standort und wird instand gestellt. Die Haltestelle beim Hecht wird westwärts verschoben und auf einer Länge von 60 Metern zwischen Metzger- und Engelgasse angeordnet; vorgesehen sind zwei Wartehallen mit einem Baum in der Mitte.

Eine Herausforderung bietet sich mit Blick auf die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes bei den ÖV-Haltekanten, da sowohl Busse als auch die Appenzeller Bahnen am Marktplatz-Bohl anhalten. Es sind kombinierte Haltekanten geplant. (red)