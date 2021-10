Hauseigentümerverband sucht Ideen für leerstehende Wohnungen

Stadt St.Gallen «Leerstandsquote liegt landesweit auf überdurchschnittlichem Niveau»: Hauseigentümerverband sucht Ideen für leerstehende St.Galler Wohnungen Die Stadt St.Gallen hat überdurchschnittlich viele Altliegenschaften. Der städtische Hauseigentümerverband bemüht sich deshalb darum, Anreize für Familien und urbane Bevölkerungsschichten zu fördern. 20.10.2021, 09.30 Uhr

In der Stadt St.Gallen hat es überdurchschnittlich viele leerstehende Wohnungen. Symbolbild: Bruno Kissling

Im Jahr 2018 hatte der HEV Stadt St.Gallen eine Studie zum Wohnstandort publiziert. Seither wurden verschiedene Projekte lanciert. In Sachen Erreichbarkeit engagierte sich der Stadtverband in der IGöV Stadt St.Gallen und der IG Engpassbeseitigung, damit die Fahrzeiten auf Strasse wie Schiene auch in Zukunft verringert werden, wie der HEV in einer Mitteilung schreibt.

Steuersenkung im Jahr 2019 veranlasst

Der HEV habe ausserdem die bislang letzte Steuerfuss-Senkung im Jahr 2019 veranlasst. «Gleichzeitig wurden die Mitglieder des HEV bei Anlässen für Themen wie Umnutzung, Innenverdichtung und Neue Wohnformen sensibilisiert», steht in der Mitteilung weiter. Weiter gründete der HEV eine Interessensgemeinschaft, die sich mit der Überbauung Ruckhalde auseinandersetzt und ein Alternativkonzept erstellt. «Schliesslich engagierte sich der HEV auch, damit die Machbarkeit einer Überdeckung im Bahnhofgebiet St.Fiden geprüft werden kann.»

Seit der letzten Studie im Jahr 2018 habe es keine umfassenden Trendänderungen gegeben. Das Bevölkerungswachstum falle im Vergleich zu anderen Regionen weiterhin sehr moderat aus. «Auch das frei verfügbare Einkommen ist aufgrund der höheren Steuerbelastung tiefer», schreibt der HEV.

Überdurchschnittlich viele Leerwohnungen in St.Gallen

Trotz der zuletzt eher geringen Bautätigkeit habe sich die Leerwohnungsquote in den letzten Jahren deutlich erhöht. «Damit liegt die Leerstandsquote im landesweiten Vergleich mit über drei Prozent auf stark überdurchschnittlichem Niveau», schreibt der HEV. Bei den Bauzonenreserven liege die Stadt St.Gallen zwar unter den Werten im Kanton St.Gallen, jedoch über den Durchschnitten der Region Ostschweiz.

Im Themenfeld Erreichbarkeit stehe weiterhin die Umsetzung der Vision Mobilität 2040 im Zentrum. Hier gelte es, die radikalen Städteinitiativen in unschädliche Bahnen zu lenken. «Eine Beschleunigung der Fahrzeiten über alle Verkehrsträger hinweg muss ein Hauptziel der Erreichbarkeitspolitik von Kanton wie Stadt bleiben», fordert der HEV in seiner Mitteilung. Zudem sei es wichtig, dass man eine Priorisierung bei den städtischen Investitionsvorhaben vornehme. Der HEV sehe insbesondere den Bau eines neuen Busdepots der VBSG an der Zürcher-/Rechenstrasse kritisch.

Der HEV erarbeitet in den kommenden Monaten ein Konzept für eine Wohnstandort-Offensive 2040. «Dabei muss die Steigerung der Wohnersatzneubauten-Quote für die Zielsegmente Familien wie urbane Avantgarde im Blickfeld bleiben.» Dabei verfolge er eine ABC-Strategie.

A: Halten und Entwickeln

B: Kooperation mit Dritten

C: Abstossen

Dies sei wesentlich, da das städtische Portfolio einen sehr hohen Anteil von Altliegenschaften umfasse. Ausserdem sollen laut HEV im neuen Planungs- und Baugesetz gezielte Anreize gesetzt werden, damit Massnahmen zur Innenverdichtung und für das Stadtklima gefällt würden. Abschliessend schreibt der HEV: «Ein Schlüssel für die Entwicklung der Stadt bleibt die Aktivierung der städtischen Bahnhofgebiete für wissensbasierte Jobs und urbanes Wohnen.» (pd/alr)