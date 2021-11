St.Galler Stimmvolk muss über Ladenöffnungszeiten abstimmen

Stadt St.Gallen «Es braucht jetzt einen Volksentscheid»: Stimmvolk darf im Mai an der Urne über angepasste Ladenöffnungszeiten und Sonntagsverkäufe entscheiden Das Initiativkomitee hält an seinem Volksbegehren fest. Es zieht seine Initiative «Kein Sonntagsverkauf in St.Gallen» nicht zurück. Dies, obwohl das Stadtparlament vergangene Woche einen moderaten Gegenvorschlag guthiess und die vor eineinhalb Jahren eingeführte Möglichkeit für Sonntagsverkäufe wieder kippte. Sandro Büchler und Daniel Wirth Jetzt kommentieren 08.11.2021, 17.32 Uhr

Soll man auch am Sonntag in St.Gallens Innenstadt einkaufen können? Die Frage muss das Stimmvolk beantworten.

Bild: Benjamin Manser (27. Juli 2021)

Es war ein veritabler Coup des St.Galler Stadtrats, als er im Mai 2020 quasi über Nacht die Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt liberalisierte. Die Parteien und insbesondere die Gewerkschaften rieben sich verwundert die Augen. Ab Juni konnten Läden in einer neu geschaffenen Tourismuszone von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr öffnen. Für den Sonntagsverkauf wäre aber eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) nötig geworden. Wäre, denn bisher wurde die neu geschaffene Möglichkeit von keinem Verkaufsgeschäft ergriffen.

Dass der Stadtrat in eigener Kompetenz entschieden hatte, stiess Linken und Gewerkschaften sauer auf. Schnell sammelte ein breit abgestütztes Komitee – bestehend aus verschiedenen Gewerkschaften, SP, Grünen, PFG, Juso, EVP, Mitgliedern der Mitte/CVP sowie der Sonntagsallianz – Unterschriften, um die Liberalisierung rückgängig zu machen. Vergangenen Dienstag lehnte das Stadtparlament die Initiative ab und stimmte einem Gegenvorschlag der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zu. Demnach gelten unter der Woche die erweiterten Ladenöffnungszeiten, am Samstag soll um 18 statt um 20 Uhr Schluss sein und der Sonntagsverkauf wird wieder gestrichen.

In einer Mitteilung am Montag hält das Komitee nun an seiner Initiative fest. Insbesondere die Gewerkschaften monieren, dass der Gegenvorschlag mit den ausgeweiteten Öffnungszeiten unter der Woche zu wenig auf die Interessen der Arbeitnehmenden eingehe. Sie seien nach wie vor jene, welche die «Flexibilisierung» zu stemmen haben. Mit dem Festhalten an der Initiative wolle man dem Stimmvolk die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen, welche Regelung es bevorzugt.

Initiativkomitee ist sich uneins

Peter Olibet, Co-Präsident SP Stadt St.Gallen. Bild: PD



Nicht alle Mitglieder des Komitees stehen hinter dem Entscheid, an der Initiative festzuhalten. Das bestätigt Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen. Er sagt, es habe im Initiativkomitee nach der Parlamentsdebatte unterschiedliche Haltungen gegeben. «Der eine Pol sah es als grossen Erfolg, dass der Sonntagsverkauf mit dem angenommenen Gegenvorschlag versenkt wurde, andere Stimmen sagten, dies gehe zu wenig weit.»

Mit dem zurückgenommenen Sonntagsverkauf und zwei Stunden weniger am Samstag – im Gegenvorschlag wird die Öffnungsdauer von 20 auf 18 Uhr um zwei Stunden verkürzt – sei nicht viel gewonnen. Schlussendlich habe die gewerkschaftliche Meinung innerhalb des Initiativkomitees den Ausschlag gegeben, sagt Olibet.

«Es braucht jetzt einen Volksentscheid», sagt der SP-Co-Präsident. Dem Urnengang blickt er gelassen entgegen. «In Zug und Bern wurde eine ähnliche Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten vom Volk klar abgelehnt.» Deshalb geht Olibet davon aus, dass der Tenor in St.Gallen ähnlich ausfallen und die Initiative angenommen werde – und die vom Stadtrat vergangenes Jahr etwas überraschend beschlossene Liberalisierung rückgängig gemacht werde.

«Aber das Risiko, die Abstimmung zu verlieren, ist auch da.»

Dass Gewerkschaften und sozialdemokratische Kreise nun auf die Volksabstimmung pochen, hat auch mit dem Vorgehen der Stadt im vergangenen Sommer zu tun. Olibet sagt: «Ich würde unsere Hartnäckigkeit nicht als Retourkutsche bezeichnen.» Aber: «Wäre der Stadtrat nicht so vorgeprescht und hätte die Sozialpartner zuvor angehört und eine Vernehmlassung durchgeführt, wäre der Widerstand jetzt wohl nicht so gross.»

Im Januar wurden die für die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» nötigen Unterschriften beim Rathaus eingereicht. Bild: Tobias Garcia

(7. Januar 2021)

Für die Sonntagsallianz beginnt der Sonntag bereits am Samstagabend

Für eine Volksabstimmung hatte im Initiativkomitee auch Seelsorger Peter Oberholzer gestimmt. Der Gemeindeleiter der Pfarrei Heiligkreuz vertrat die Sonntagsallianz, die dafür kämpft, dass der Sonntag ein Ruhetag bleibt. «Aber auch der Samstag ist ein wunder Punkt. Denn zum Sonntag gehört bereits der Samstagabend dazu», sagt Oberholzer. Er markiere den Wechsel vom Werk- zum Ruhetag.

Peter Oberholzer, Gemeindeleiter der Pfarrei Heiligkreuz.

Bild. Tobias Garcia (7. Januar 2021)

«Das Verkaufspersonal soll am Samstag nicht todmüde ins Bett fallen.»

Der im Gegenvorschlag formulierte Kompromiss sei für die Sonntagsallianz noch immer zu wenig. Der Seelsorger sagt: «Der Feierabend wird mit solchen Liberalisierungsschritten immer weiter nach hinten verschoben, die Kinderbetreuung immer schwieriger.»

Deshalb habe die Sonntagsallianz Verständnis dafür, dass die Gewerkschaften weitermachen. «Eine Liberalisierung auf diese Art und Weise soll nicht Schule machen», sagt Oberholzer. Auch er spricht damit das Vorgehen der Stadt im vergangenen Sommer an.

«Sie hat sich über frühere Volksentscheide hinweggesetzt. Den Weg, den der Stadtrat beschritten hat, wollen wir nicht belohnen.»

Patrik Angehrn, Stadtparlamentarier Die Mitte (ehemals CVP). Bild: Michel Canonica

Anders sieht es Mitte-Stadtparlamentarier Patrik Angehrn. Im Initiativkomitee hat er sich vehement für den Rückzug der Initiative ausgesprochen. «Aber damit war ich in der Minderheit.» Erfolglos habe er das Komitee davon überzeugen wollen, dass der moderate Kompromissvorschlag ganz viele Anliegen abdecke und als klarer Erfolg zu werten sei.

Angehrn spricht von einer verpassten Chance. «Anstatt Nägel mit Köpfen zu machen, sind die Ladenöffnungszeiten weiter im Schwebezustand.» Und der Ausgang der Abstimmung erst noch ungewiss.

«Unter Umständen muss man am Schluss wieder auf Feld eins zurück.»

Anders als Sozialdemokrat Olibet beurteilt Angehrn das Risiko ungemein höher, dass das Volk die Initiative an der Urne versenkt.

«Ich hatte kein Verständnis dafür, dass der Stadtrat so weit gegangen ist und die Liberalisierung durchgeboxt hat.» Deshalb habe er sich auch dem Initiativkomitee angeschlossen. «Doch nun eine Volksabstimmung zu erzwingen, dafür habe ich genauso wenig Verständnis.»

Pro City spricht von «Zwängerei»

Ralph Bleuer, Präsident der städtischen Detaillistenorganisation Pro City, ist enttäuscht über den Entscheid des Komitees, an seiner Initiative festzuhalten. Er findet, der Gegenvorschlag, dem das Parlament deutlich zustimmte, sei ein guter Kompromiss.

Ralph Bleuer, Präsident Pro City. Bild: Tobias Garcia

Doch die linke Gegnerschaft zeige keinerlei Kompromissbereitschaft. Bleuer verwendet den Begriff «Zwängerei». Dank der erweiterten Ladenöffnungszeiten habe der Detailhandel in der Innenstadt Arbeitsplätze schaffen können, sagt er.

Im Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt», in das Pro City involviert war, wurden die längeren Ladenöffnungszeiten als eine Massnahme definiert, dem Ladensterben entgegenzuwirken. Allerdings wurde mehrheitlich der Wunsch geäussert, den Abendverkauf am Donnerstag um eine Stunde zu reduzieren und dafür am Samstag eine Stunde länger offenhalten zu dürfen. Mit der Erweiterung der Ladenöffnungszeiten in der eigens geschaffenen Tourismuszone ging der Stadtrat wesentlich weiter.

Der St.Galler Stadtrat lehnt die Initiative als auch den Gegenvorschlag ab, wie Stadtpräsidentin Maria Pappa am vergangenen Dienstag im Stadtparlament sagte. Sie ist der Ansicht, dass der Stadtrat im Mai 2020 mit der Erweiterung der Öffnungszeiten einem Bedürfnis der Detaillisten und der Konsumenten entsprochen habe. Vor allen Dingen die längeren Öffnungszeiten am Samstag seien aus dem Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» hervorgegangen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Tobias Garcia

Der Sonntagsverkauf, für den in eineinhalb Jahren nicht ein Gesuch beim Seco einging, habe keine Priorität, sagt Pappa. Dem Stadtrat sei aber vom Kanton mitgeteilt worden, es gehe nicht, den Sonntagsverkauf einfach auszukoppeln aus den erweiterten Öffnungszeiten in einer Tourismuszone. Dies sei mit ein Grund, weshalb der Stadtrat auch den moderateren Gegenvorschlag der GPK ablehne.

Das Abstimmungsprozedere Die Volksabstimmung über die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» und den Gegenvorschlag findet voraussichtlich am 15. Mai nächsten Jahres statt, wie Stadtschreiber Manfred Linke auf Anfrage sagt. Wenn sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag abgelehnt werden, bleiben die vom Stadtrat erweiterten Ladenöffnungszeiten bestehen. Wird die Initiative angenommen, gelten die alten Ladenöffnungszeiten, die bis Ende Mai 2020 in Kraft waren: Montag bis Freitag bis 19 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr, kein Sonntagsverkauf. Wird der Gegenvorschlag angenommen, wird lediglich der Sonntagsverkauf gestrichen, die längeren Öffnungszeiten von Montag bis Samstag bleiben indes in Kraft. Gesetzt den Fall, Initiative und Gegenvorschlag finden eine Mehrheit, entscheidet eine Stichfrage. Die Stimmberechtigten können gemäss Manfred Linke sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag annehmen und beides ablehnen. (dwi)