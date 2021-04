Stadt St.Gallen Am Montag beginnt der Baustart für die Villa Wiesental – «Lagerhaus»- und «Brauwerk»-Betreiber mieten den Hotel-Neubau Nächste Woche beginnen die Arbeiten bei der Villa Wiesental. Ebenso konnten Mieter für den Neubau gefunden werden: Unternehmer Marcel Walker, Dominik Grossenbacher und Samuel Vörös. Sie möchten mit dem Hotel-Neubau auf ein «jüngeres und junggebliebenes» Publikum abzielen. 19.04.2021, 14.56 Uhr

(pd) Bereits am nächsten Montag, 26. April 2021, beginnen die Arbeiten an der Villa Wiesental. Die Pensionskasse Stadt St.Gallen und die HRS Real Estate AG haben für die Renovation der Villa und den geplanten Hotel-Neubau die Baubewilligung erhalten, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Ebenso stehen die Mieter: Mit der Hotel Wiesental St.Gallen AG werden die Unternehmer Marcel Walker, Dominik Grossenbacher und Samuel Vörös den Neubau mieten. Sie betreiben unter anderem bereits das «Lagerhaus» und das «Brauwerk» in St.Gallen. Mit ihrem Hotelkonzept wollen sie zur Belebung und Aufwertung des Quartiers beitragen.