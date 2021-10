St.Galler Tänzer ist mit «The Blackouts» im Final von Talentshow

«Stadt Land Talent» «Alles, was ich mache, hat mit Tanz zu tun»: Der St.Galler Tänzer und Choreograf Jut Haituk steht mit The Blackouts im Final der neuen SRF Talentshow Die Tanzgruppe The Blackouts ist im Final von «Stadt Land Talent». Mit dabei ist Jut Haituk, er hat eine eigene Hip-Hop-Tanzschule in St.Gallen. Am Sonntag um 20.05 Uhr wird auf SRF1 das Live-Final um 20.05 Uhr ausgestrahlt.

Sabrina Manser Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jut Haituk tanzt mit The Blackouts im Final der neuen SRF Talentshow – hier ist er in seiner Hip-Hop-Tanzschule in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Es ist stockdunkel auf der Bühne. Ein Mann, der einen Anzug mit lauter farbigen LED-Lampen trägt, taucht auf. Er steckt ein neonfarben Radio an einen ebenso leuchtenden Verstärker an. Ein Remix von «24K Magic» von Bruno Mars läuft, er beginnt mit Hip-Hop-Moves. Mit dem Beat leuchten plötzlich andere Tänzer auf, sie tanzen ein paar Moves und verschwinden sogleich wieder im Dunkeln. Mal leuchtet ein Tänzer rechts, mal ganz links, mal alle, mal nur einer.

Mit ihrer Show hat es die Tanzgruppe The Blackouts ins Final der neuen SRF Talentshow «Stadt Land Talent» geschafft. Die Letzte von drei Ausscheidungsshows wurde am vergangen Wochenende ausgestrahlt, der Final findet am kommenden Sonntag um 20.05 Uhr auf SRF1 statt. Teil von The Blackouts ist Jut Haituk, der eine eigene Hip-Hop-Tanzschule in der Stadt St.Gallen hat.

SRF Talentshow «Stadt Land Talent» Die neue Talentshow von SRF spürt im ganzen Land Talente aus den Kategorien Musik, Tanz und Variety auf. In der Jury sitzen Stefanie Heinzmann, die sich nach Sängerinnen und Sängern umhört, Luca Hänni, der Tänzerinnen und Tänzer entdeckt, und Jonny Fischer, der in der Kategorie Variety Artisten, Zauberer oder Comedians sucht. 27 Formationen zeigen in Zürich ihr Können in drei Ausscheidungsshows. Diese wurden am 18. und 25. September sowie am 2. Oktober ausgestrahlt. Die zwölf Finalistinnen und Finalisten treten am Sonntag, 10. Oktober, im Live-Final gegeneinander an. Die Sendung wird um 20.05 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt 100'000 Franken.

The Blackouts engagierten für die Show Jut Haituk als Choreograf und Tänzer. The Blackouts beschreiben sich als Performer, die Akrobatik, Tanz und Illusion mit LED-Technologie vereinen. Die Tanzgruppe aus Walenstadt stand bereits 2016 im Final der Show «Die grössten Schweizer Talente». Damals traten sie zu viert auf, jetzt stehen sie zu neunt auf der Bühne. Tänzerisch habe sich in der Zwischenzeit einiges getan, sagte Jurymitglied Jonny Fischer in der diesjährigen Talentshow.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das erste Mal im Fernsehen

«Es war ein besonderes Gefühl, sich selbst im Fernsehen zu sehen», sagt Jut Haituk. Er sei nervös gewesen, als er sich zusammen mit der Familie und der Freundin die Ausscheidungsshow vom letzten Wochenende angesehen habe. «Mit dem Auftritt der Gruppe war ich sehr zufrieden», sagt er.

In der letzten Ausscheidungsrunde traten The Blackouts gegen zwei Akrobaten und eine Artistin an. Als Jut Haituk diese Gegner sah, dachte er: «Wow, gegen die treten wir an.» Am Ende schafften es The Blackouts und die Artistin ins Final.

Nun fiebert der 32-Jährige dem Final entgegen.

«Ich freue mich, dass es dieses Mal live ausgestrahlt wird. Ich nenne das: Ein zusätzlicher, schöner Stress.»

Die Stimmung im Team sei relativ entspannt. Er hingegen sei etwas angespannt, weil er Verantwortung trägt. «Ich hoffe, wir kriegen es so hin, wie wir es uns vorgestellt haben.» Jut Haituk schätzt die Chancen auf einen Sieg mittel bis gut ein. «Wir sind abwechslungsreich und unterhaltsam.» Dennoch: Was die anderen bieten, sei ebenfalls «high Level».

Die Blackouts nach ihrem Auftritt bei der Ausscheidungsshow. Bild: SRF/Oscar Alessio

Üben, üben, üben

Ab Donnerstag beginnen die Proben im Studio in Zürich. Die letzten zwei Monate hat die Gruppe Ideen ausgetüftelt, den neuen Auftritt geplant und einstudiert. Jut Haituk ist für die tänzerischen Elemente zuständig. Um eine passende Choreografie für ein etwa dreiminütiges Stück zu entwickeln, braucht es mehrere Trainings und einige Vorbereitungsstunden. «Mit den LED-Anzügen zu tanzen, ist ganz anders», sagt Jut Haituk. Es sei nicht ganz so einfach.

Die Leuchtfelder sind beim Anzug nur vorne, der hintere Teil des Körpers ist nur teilweise beleuchtet. Daher gibt zum Beispiel eine ganze Umdrehung visuell nicht viel her. Zudem müsse der Körper bei jeder Bewegung optimal ausgerichtet sein, weil nicht alles beleuchtet ist. Auch die Tanzschritte müssten mit sehr grossen Bewegungen ausgeführt werden, damit sie in den LED-Anzügen eine Wirkung haben. «Das ist anders als ich es bisher vom Hip-Hop kenne», sagt Jut Haituk.

Mit 18 Jahren hat Jut Haituk angefangen, Hip-Hop zu tanzen. «Ich bin über einen Kollegen reingerutscht. Und heute ist es mein Leben», sagt er. Alles, was er mache und tue, hab mit Tanz zu tun.

«Beim Tanzen kann ich mich selbst sein, aber auch in ganz andere Rollen schlüpfen.»

The Blackouts beim Auftritt bei der Ausscheidungsshow. Bild: SRF/Oscar Alessio

Abstimmung von Musik, Tanz, Technik

Jede Bewegung muss sitzen, bevor die Tänzer in die Anzüge schlüpfen und im Dunkeln weiter trainieren. «Im Hellen sieht es witzig aus, wir rennen die ganze Zeit hin und her, um die Position zu wechseln.» Wenn es dann dunkel sei, müsse man den richtigen Moment erwischen, um den Standort zu wechseln.

Die Gruppe feilt permanent an ihrem Auftritt. Choreografie, Musik und Technik müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein.

«Nach jeder Probe nehmen wir Änderungen vor, damit die Show so wirkt, wie wir wollen.»

Für die Programmierung der LED-Anzüge seien mehrere Wochen nötig gewesen.

Nun sind die Tage zum Final gezählt. Der Sieg ist das Ziel. Doch sollte es nicht klappen: «Ich habe tolle Leute kennen gelernt und hoffe, dass ich wieder einmal mit The Blackouts zusammenarbeiten kann.» Und ein Ziel hat Jut Haituk auf jeden Fall erreicht. Mit der Teilnahme am Wettbewerb wollte er seinen Tanzschülerinnen und -schülern zeigen, was mit Fleiss alles möglich ist.