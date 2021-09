Stadt-Land-Graben St.Gallen wirkt kleiner, als es ist, und die wichtigsten Thurgauer Städte liegen ausserhalb des Kantons – Politgeograf Michael Hermann erklärt Die Ostschweiz gilt trotz einer städtischen Achse von Rorschach bis Wil als ländliche Region. St.Gallen als grösste Stadt wirkt im Vergleich zu anderen Schweizer Städten wenig urban und kosmopolitisch. Politgeograf Michael Hermann nennt die Gründe. Jolanda Riedener und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Das Bundesamt für Statistik kategorisiert die Schweizer Gemeinden in die Kategorien städtisch, ländlich und intermediär. Letztere weisen sowohl städtische als auch ländliche Merkmale auf. Der Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohner lebt in städtischen Gebieten. In der Ostschweiz waren das Ende des letzten Jahres 502'987 oder rund 58 Prozent der insgesamt 869'015 Einwohnerinnen und Einwohner.

Dass so viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer in städtischen Gebieten wohnen, täuscht etwas darüber hinweg, dass die meisten Gemeinden in den Kantonen St.Gallen, Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden als ländlich eingestuft werden. Das nachfolgende Diagramm zeigt, dass das fast für die Hälfte aller Gemeinden zutrifft. Städtisch ist nur ein gutes Viertel der Gemeinden.

Dass die Ostschweiz ländlich geprägt ist, hat laut Politgeograf Michael Hermann vor allem auch eine historische Komponente. Der Osten war von der alemannischen Siedlungsstruktur geprägt, wo man lieber weiter auseinander lebte. Im Gegensatz dazu herrschte im Westen die römisch-burgundische Struktur vor, in der städtischer geplant wurde, zum Beispiel mit Quadratrastern.

Ausserdem ist die Stadt St.Gallen schon früher weniger stark gewachsen als andere Städte. Denn während die Gallusstadt in der Blütezeit der Stickerei noch mit Städten wie Zürich konkurrenzierte, änderte sich das mit dem Zusammenbruch dieses Industriezweigs. Auch die proletarische, linke Kultur ist damit verschwunden.

Michael Hermann ist Politgeograf und Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo. Bild: Philipp Rohner

«Die Ostschweiz hat im Vergleich zu anderen Regionen eine weniger urbane Prägung», sagt Hermann. Es herrsche eine Streusiedlungskultur und damit eine dörfliche Situation vor. «Die Region ist trotz starker Industrie bürgerlich geprägt», sagt er. Die Stadt St.Gallen wirke kleiner, als sie ist. Es gebe keine Volluniversität und die HSG ziehe zudem ein bürgerliches, wirtschaftsorientiertes Milieu an.

Weiter auffällig ist ein Phänomen aus dem Kanton Thurgau: «Die grossen Städte in der Region sind Konstanz und Winterthur, die nicht auf eigenem Boden liegen», sagt Hermann. Ein weiterer Ausdruck einer ländlich geprägten Region.

Mehr ländliche Gemeinden als in anderen Regionen

Die nachfolgende Karte zeigt, wie die einzelnen Gemeinden kategorisiert werden.

Deutlich erkennbar auf dieser Karte ist die urbane Achse von den Seegemeinden (Thal bis Arbon) – über Wittenbach nach St.Gallen, Gossau und Herisau nach Flawil, Uzwil bis Wil. Trotzdem: In der Ostschweiz ist der Sog der Stadt klein, sagt Michael Hermann. Vergleiche man zum Beispiel Wil mit ähnlich grossen Städten im Mittelland, stelle man fest, dass Wil einen deutlich weniger städtischen Charakter aufweist. Zum Vergleich: Im Kanton Zürich gelten nur zwei Gemeinden als ländlich.

Das habe aber auch mit der Lage innerhalb der Schweiz zu tun: «Die Mitte hat eine grössere Dynamik als die Peripherie.» Auch sei entlang der Achse Luzern-Zürich-Aarau die Pendlerbeziehung intensiver.

Die grösste Ostschweizer Stadt wächst kaum

Die städtischen Gemeinden sind logischerweise jene, wo verhältnismässig mehr Menschen wohnen. Wo die Ostschweizer Bevölkerung genau wohnt, zeigt die nachfolgende Karte:

Die jüngsten Diskussionen um einen sich verbreiternden Stadt-Land-Graben lassen die Frage aufkommen, ob die städtischen Gebiete im Lauf der Jahre im Verhältnis zu den ländlicheren Gebieten gewachsen sind.

Wenn man eine lange Zeitspanne betrachtet, trifft das nicht zu. Seit 1981 hat die Ostschweizer Bevölkerung in den städtischen Gemeinden sogar leicht abgenommen, von rund 61 auf rund 58 Prozent. Relativ am stärksten gewachsen ist in dieser Zeit das thurgauische Homburg, das sich fast verdreifachte. Die Stadt St.Gallen demgegenüber ist nur gerade um rund 2,5 Prozent gewachsen.

Auch in den letzten zehn Jahren ist keine Akzentuierung festzustellen. Seit 2010 ging der Anteil der städtischen Bevölkerung um etwa einen halben Prozentpunkt zurück. Auch in diesem Zeitraum sind die Gemeinden mit dem stärksten Wachstum keine Städte. Am meisten zugelegt hat seit 2010 Gachnang im Thurgau, das um etwa 30 Prozent gewachsen ist. Einwohner verloren haben die in der Karte dunkelrot eingefärbten Gemeinden Pfäfers und Lommis. Letztere zählte 1524 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 1981, im Jahr 2020 nur noch 1243. Pfäfers verliessen in 39 Jahren 282 Einwohner.

Dass das Land etwas stärker wachse als die Stadt, hat laut Michael Hermann auch mit dem vorhandenen Platz zu tun, wobei man in Städten nicht unendlich verdichten könne.

Auffallend sei aber, dass die Stadt St.Gallen unterdurchschnittlich gewachsen ist. Das habe nicht nur damit zu tun, dass Familien aufs Land ziehen, sondern auch mit einer schwächeren urbanen Dynamik. Überdurchschnittlich viele junge Leute verlassen St.Gallen. Ganz anders verhält es sich in Biel, das mit weniger Einwohner viel urbaner und kosmopolitischer daher komme.

Ländlich, intermediär und städtisch: Wie gross sind die Unterschiede?

Sind die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten in der Ostschweiz wirklich so gross? Politgeograf Michael Hermann sagt:



«Unsere Infrastruktur ist so gut, dass es in der Schweiz keine abgehängten peripheren Regionen gibt. Man ist rasch in der Stadt oder bei der Arbeit. Und auch sind die Städte nicht so gross.»

Die Lebensräume überschneiden sich. Im Gegensatz etwa zu Deutschland seien die ländlichen Regionen selbstbewusster. Ausserdem habe man in der Schweiz darauf geschaut, dass die Städte nicht zu gross werden und das Land nicht abgehängt wird.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land seien also weniger geografisch als politisch, was bei Abstimmungen sichtbar werde. Unterschiedliche Werthaltungen und politische Unterschiede sind grösser geworden, obwohl man sich geografisch nah ist. «Ähnlich denkende Leute treffen gleiche Wohnortentscheide», sagt Hermann. So ziehen die Grünen zum Beispiel eher in die Stadt und Bürgerliche eher aufs Land.

Zu den Daten Für die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner haben wir auf die ständige Wohnbevölkerung abgestellt, die das Bundesamt für Statistik (BFS) zur Verfügung stellt. Bei Vergleichen verschiedener Jahre kann sich der Gemeindebestand (zum Beispiel wegen Fusionen) in der Zwischenzeit verändert haben. Das BFS trägt dem Rechnung und richtet auch ältere Statistiken nach neuerem Gemeindebestand aus. Nicht immer ist eine korrekte Aufteilung aber möglich, weshalb insbesondere bei langjährigen Vergleichen Datenlücken entstehen können. Das ist zum Beispiel bei der hier dargestellten Karte der Fall, die Zahlen aus 1981 und 2020 vergleicht. Einige Gemeinden sind dort nicht aufgeführt beziehungsweise eingefärbt. Für die Typologisierung der Gemeinden stellen wir ebenfalls auf das BFS ab. Dieses hat alle Gemeinden der Schweiz als ländlich, intermediär oder städtisch eingeteilt. Diese Dreiteilung wird abgeleitet aus einer Typologisierung mit neun Kategorien. Grundlage für die Einteilung sind Dichte-, Grösse- und Erreichbarkeitskriterien. (pd/rus)