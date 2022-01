St.Galler SVP will weniger Gewicht für Städte in Abstimmungen

Stadt-Land-Diskussion St.Galler SVP will das Gewicht der Städte bei Volksabstimmungen reduzieren – Regierung warnt vor «massiven Verzerrungen» Bei kantonalen Abstimmungsvorlagen soll nicht mehr nur die Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch die Mehrheit der Gemeinden entscheiden: Dies verlangt die St.Galler SVP. Die Regierung weist die Forderung zurück. Adrian Vögele 2 Kommentare 07.01.2022, 12.00 Uhr

Die St.Galler SVP will die Regeln für direktdemokratische Entscheide im Kanton anpassen. Bild: Urs Bucher

Die SVP Schweiz hat im vergangenen Jahr zum politischen Grossangriff auf die Städte geblasen. Die Botschaft: Die Landbevölkerung sei gegenüber den Städterinnen und Städtern in vielerlei Hinsicht benachteiligt.

Genau das Gegenteil ist heute bei nationalen Volksabstimmungen der Fall, die auf die Verfassung zielen. Nebst dem Volksmehr ist auch das Ständemehr notwendig: Nur wenn auch die Mehrheit der Kantone Ja sagt, ist die Vorlage angenommen. Dadurch haben Bürgerinnen und Bürger in kleinen Kantonen mit tiefer Bevölkerungszahl vergleichsweise viel Einfluss. Eine Innerrhoder Stimme fällt um ein Vielfaches stärker ins Gewicht als eine Zürcher Stimme.

Unmut über kantonale Bauprojekte in den Zentren

Die St.Galler SVP verlangt eine ähnliche Regelung auch für kantonale Abstimmungen. Zusätzlich zum Volksmehr soll die Mehrheit der Gemeinden entscheidend sein. Bevölkerungsstarke Städte hätten «einen immer grösseren Einfluss auf die kantonale Politik», schrieb die Kantonalpartei im September. «Dabei fliessen grosse Summen an Steuergeldern in Bauvorhaben, beispielsweise in kulturelle Grossprojekte, welche in der Stadt realisiert werden. Diese werden durch die Landbevölkerung zwar grosszügig mitfinanziert, jedoch oft nur eingeschränkt genutzt.» Gerade für solche Abstimmungen sei es sinnvoll, das Gemeindemehr einzuführen und die ländlichen Regionen stärker zu gewichten. Die Regelung soll für alle Vorlagen gelten, die nicht die Kantonsverfassung betreffen. Die Motion der SVP ist derzeit im Parlament hängig.

Jede Stimme zählt gleich viel? Damit wäre es vorbei

Jetzt weist die St.Galler Regierung die Forderung entschieden zurück. Sowohl politische als auch rechtliche Gründe sprächen dagegen. Je nach Wohnsitz würden die Einwohner fortan über ein sehr unterschiedliches Stimmgewicht verfügen:

«So würde eine Stimme aus der kleinsten politischen Gemeinde des Kantons rund 88-mal stärker ins Gewicht fallen als eine Stimme aus der grössten politischen Gemeinde des Kantons.»

Diese «zum Teil massive Ungleichheit» schade der Akzeptanz und Legitimität von Abstimmungsergebnissen, warnt die Regierung. Es sei kaum vorstellbar, dass die Gemeinden durch eine Abstimmungsvorlage derart schwer betroffen seien, «dass die mit dem Gemeindemehr verbundenen massiven Verzerrungen des Stimmgewichts als verhältnismässige Massnahme erscheinen».

Juristisch sprechen laut Regierung mehrere Artikel der Bundesverfassung gegen das Gemeindemehr. Etwa das Gebot der Rechtsgleichheit in Artikel 8. Es garantiert auch die politische Gleichberechtigung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Betroffen sei auch Artikel 34 (freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe): «Der Erfolgswert einer Stimme soll nicht davon abhängen, wo die Bürgerin oder der Bürger wohnt.»

Ständemehr – eine «historisch gewachsene Ausnahme»

Natürlich ist auch das Ständemehr in der Bundesverfassung festgelegt. Aber dies ist aus Sicht der Regierung kein Argument, um innerhalb des Kantons eine ähnliche Regelung einzuführen. Das Ständemehr sei eine «historisch gewachsene Ausnahme für wenige Entscheide von grundlegender Bedeutung», die auch der ausgeprägten Eigenständigkeit der Kantone im Verhältnis zum Bund Rechnung trage. Diese besonderen Voraussetzungen seien für Kanton und Gemeinden nicht gegeben.

Als nächstes muss nun das Kantonsparlament über die Motion der SVP entscheiden.

2 Kommentare lieselotte schiesser vor 15 Minuten Von den US-Republikanern lernen, heisst siegen lernen - hat sich wohl die SVP gedacht. Wenn die Repubilkaner in Bundesstaaten, in denen die die Mehrheit haben, die Wahlkreise so zuschneiden können, dass ihre Kandidaten auf jeden Fall gewinnen, dann sollte das doch die SVP in SG auch noch schaffen. Wie wär's, wenn sich diese Partei endlich einen eigenen Staat suchen würde... Weissrussland? Kasachstan?