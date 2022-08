Murgspritzer: Über die Niederlagen des Frauenfelder Gemeinderats

Glosse Zuckerbrot statt Peitsche: Wieso man trotz Niederlagenserie nicht auf die Frauenfelder Gemeinderäte einprügeln sollte Im Jahr 2018 hat der Gemeinderat zuletzt im Fussballderby gegen den FC Stadtverwaltung gewonnen. Die 3:6-Niederlage vom vergangenen Freitagabend ist entsprechend nur die konsequente Fortschreibung, meint TZ-Redaktor Mathias Frei. Trotzdem gilt es jene zu loben, die auf dem Platz standen – und jene zu tadeln, die der Schmach einer Niederlage aus dem Weg gingen. Mathias Frei 24.08.2022, 04.30 Uhr

Vom Hörensagen hatte der Gemeinderat kein Chance. Guter Journalismus macht sich zwar nicht mit Hörensagen. Aber für ein bitzeli Polemik reicht es allemal. Item. Wenn man von der Frauenfelder Wasserschlacht hört, aus der vergangenen Freitagabend einmal mehr der FC Stadtverwaltung siegreich hervorging, stellt sich einem unweigerlich die Frage, wann unsere gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter zuletzt gewonnen haben. Genau, 2018. Das war noch in der letzten Legislatur. Seither gab es drei Niederlagen und dazwischen mal die Pandemie. Ob das reicht für eine Wiederwahl kommenden Frühling? On verra.

Anderseits: Man sollte nicht immer auf die armen Politikerinnen und Politiker einprügeln. Das schüchtert sie nur ein. Man will ja nicht daran schuld sein, wenn der Gemeinderat dereinst nicht mehr beschlussfähig ist, weil sich die Damen und Herren vor lauter Scham nicht mehr vor die Tür trauen. Weil sie den Spott des Stimmvolks und vor allem der Stadtverwaltungsangestellten fürchten. Polemik ja, aber eben: Irgendwann hat alles seine Grenzen. Darum gibt’s ab hier nur noch Lob für jene, die am Freitagabend bei grusigem Hudelwetter auf dem Platz standen. Tadel gibt’s an dieser Stelle hingegen für jene, die sich zum wiederholten Mal gedrückt haben – und für jene, die Terminkollisionen vorschoben, um ihre Wiederwahl vermeintlich nicht zu gefährden. Das Stimmvolk ist so mündig, um zu merken, dass fast der gesamte Stadtrat mit Abwesenheit glänzte. Imfall.