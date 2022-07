Essen Zwischen Currywurst und Vietnamküche: Auf veganer Streetfoodtour am Open Air Frauenfeld Rein pflanzlich ist lecker: Als Veganerin oder Veganer muss man auf der Grossen Allmend nicht verhungern. Im Gegenteil: Man kann sich sogar überessen - mit Falafel, Pulled-Jackfruit-Pitta, gebratenen Nudeln, Churros oder Pommes. Mathias Frei Jetzt kommentieren 08.07.2022, 04.30 Uhr

TZ-Redaktor Mathias Frei nimmt eine Pulled-Jackfruit-Pitta in Empfang. Bild: Belinda Schmid

Fleisch ist geil. Sagt man. Currywurst mit Pommes, mhmm, fein. Aber Achtung: Am Stand von «Unmeat» aus Zürich gibt es nichts Tierisches zu essen. Weiss auf schwarzem Grund liest man denn auch: «We are ­fucking unbloody.» Vegane Ernährung ist aus verschiedenen Gründen ein weltweiter Wachstumsmarkt. Doch wie sieht das am Open Air Frauenfeld aus? Muss ein Veganer wie der Schreibende verhungern ob all der Beefburger, Bratwürste und Käsespätzli? – Definitiv nicht. Man kann sich gar überessen, so geschehen auf ebendieser veganen Streetfoodtour.