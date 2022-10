Wirtschaft «Es kribbelt, wir freuen uns, dass es endlich losgeht»: Familie Schatt übernimmt zwei Filialen der Frauenfelder Bäckerei-Konditorei Stähli Seit Montag führen Tamara und Sebastian Schatt zwei von drei Standorten der ehemaligen Bäckerei-Konditorei Stähli weiter. Einzelnes machen sie weiter wie bisher, wie beispielsweise das Mittagsmenu. Anderes planen sie neu. Es geht um Nachhaltigkeit und regionale Produkte. Am Samstag folgt ein Willkommensapéro für die Kundschaft. Samuel Koch Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.10 Uhr

Tamara, Tochter Amélie und Sebastian Schatt in der Backstube am Marktplatz. Bild: Samuel Koch

Kochlöffel und Schwingbesen sind bereit, die Fortsetzung der beiden Traditionsbäckereien der bisherigen Eigentümer Marina und Roger Stähli ist gesichert. Tamara und Sebastian Schatt führen die beiden Filialen am Marktplatz und im Hummel seit Montag weiter. In der Backstube im Beisein von Töchterchen Amélie sagt Sebastian Schatt:

«Wir wollen den Traditionsbetrieb weiterführen.»

Vor wenigen Tagen endete die 20-jährige Zeit der Bäckerei-Konditorei Stähli, die neuerdings mit dem Namen Schatt beschriftet ist. Einzig das Werk 3 in der Walzmühle bleibt in den Händen der Familie Stähli (diese Zeitung berichtete).

Die Übernahme der Pacht in der Liegenschaft des ehemaligen Bäckermeisters Werner Schiess als Hauptsitz bereitet der jungen Familie Schatt viel Freude, aber auch ein wenig Ehrfurcht vor den kommenden Aufgaben. Immerhin führen sie ein Unternehmen mit 24 Mitarbeitenden weiter, zirka ein Drittel davon in Teilzeitpensen. «Das wollen wir beibehalten für eine gute Work-Life-Balance», sagt er und erwähnt die Bäckerei-Konditorei Füger mit Filialen in St.Gallen, Mörschwil und Steinach, die wegen Fachkräftemangels weniger häufig geöffnet ist (diese Zeitung berichtete).

Bestehendes Angebot mit eigenen Ideen ergänzen

Sebastian Schatt arbeitet seit 2008 im Betrieb der Stählis, zuletzt als Bäckereichef. Sein Arbeitstag startet jeweils um 1 Uhr nachts. «Der Chef muss da sein», sagt der 34-Jährige und grinst. Er ist in Hörhausen aufgewachsen. Tamara Schatt im Frauenfelder Kurzdorf. Sie kümmert sich um den Laden und das Administrative. «Ich fange deshalb etwas später an», sagt die 33-Jährige und lacht.

Vom bisherigen Angebot der Stählis wollen die Schatts viel übernehmen. Sie starten so, wie es der Kundschaft bekannt ist, etwa mit den verschiedenen Salaten und den Mittagsmenus. «Aber wir wollen auch unseren Touch reinbringen, an Ideen fehlt es nicht», sagt er und denkt etwa an Montagsbrote und den Fokus auf Regionales und Nachhaltigkeit.

Intensive Aufbauzeit

Dafür haben die Schatts ihre Geschäftsübernahme seit Januar vorbereitet. Zudem standen einzelne Investitionen an, unter anderem vom Eigentümer in eine renovierte Wohnung im Obergeschoss, später gibt es neue Fenster. Den Aufbau ihres Geschäfts bezeichnen die jungen Geschäftsleute als «intensive Zeit». Sebastian Schatt sagt:

«Es kribbelt, wir freuen uns, dass es endlich losgeht.»

Nach der ersten Arbeitswoche steht am Samstag als offizielle Eröffnung ein Apéro auf dem Programm, dieser beginnt um 13.30 Uhr. Dann haben Tamara und Frühaufsteher Sebastian Schatt sicherlich Feierabend und Zeit, um die Kundschaft zu begrüssen und kennen zu lernen.

Das Geschäft am Marktplatz wird umbeschriftet von Stähli zu Schatt. Bild: Samuel Koch

