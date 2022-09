Grundsteinlegung: Gewerbeimmobilie Park 19 in Frauenfeld wächst

Wirtschaft «Park 19» bietet dem Frauenfelder Gewerbe Platz für die Zukunft – auch Aldi ist dabei Der Bau ist im vollen Gange: Die Immobilie «Park 19» an der Juchstrasse befindet sich in Bau. Hinter dem Projekt stehen Ruedi Bütikofer und seine Gewerbehaus in der Au AG aus Gachnang. An der Grundsteinlegung sind Erinnerungen vergraben worden, als Anhaltspunkte für die Nachwelt. Janine Bollhalder 15.09.2022, 16.05 Uhr

Sie vergraben die Zeitkapsel: Delia Kundert, Buchhalterin der Gewerbehaus in der Au AG, Robert Scherzinger, Leiter des städtischen Amtes für Hochbau und Stadtplanung, Rolf Soller, Bauingenieur aus Kreuzlingen, und Ruedi Bütikofer, Garagist und Unternehmer. Bild: Janine Bollhalder

«Wir stehen hier mitten in der Baugrube», sagt Ruedi Bütikofer in seiner Begrüssungsrede. Am Donnerstagvormittag hat die Grundsteinlegung zur neusten Immobilie seines Unternehmens Gewerbehaus in der Au AG mit Sitz in Gachnang stattgefunden. «Park 19» wird ein multifunktionaler Gewerbebau und befindet sich an der Juchstrasse direkt neben dem Jumbo, ehemals Coop Bau+Hobby.