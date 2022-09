Murgspritzer: Über Frauenfeld Zuckerrüben, die Halt geben

Glosse Wir brauchen Konstanten: Wenn nur noch der Duft der Frauenfelder Zuckerfabrik über das Leid der Welt hinwegtröstet Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei ist empört, dass ein Aprikosen-Chutney die beste süss-saure Gewürzsauce des Kantons Thurgau sein soll. Denn die Frauenfelder Altstadt würde noch ganz andere Chutney-Varianten bieten, etwa Limette und Fisch oder auch Apfel und Weiskabis. Letztlich geht es einfach darum, dass die Thur befriedet wird. Mathias Frei 14.09.2022, 04.10 Uhr

Erste Rüben der 2022er-Kampagne in der Zuckerfabrik Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

Was sind das für Zeiten! Zuerst die Coronapandemie, dann stirbt die Queen. Und am Samstag wurde in der Altstadt ein Aprikosen-Chutney zur besten süss-sauren Gewürzsauce des Kantons erkoren. Aprikose! Man stelle sich das vor. Nicht einmal Birne, sondern wirklich Aprikose. Das grenzt an Majestätsbeleidigung. Wäre denn nicht peruanisches Ceviche möglich gewesen mit Fisch aus der Murg? Da gibt es doch diese Nasen. Schmeckt sicher lecker mit Limette. Oder wenigstens ein veganes Börek-Chutney? Weisskabis trifft Apfel. Sogar vegan ist besser als Aprikose.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Man versteht die Welt nicht mehr, dass sich die Leute in solchen Zeiten über höhere Strompreise echauffieren. Könnte man ja einfach ein grosses Wasserkraftwerk beim Murgzufluss in die Murg bauen. Mit Staudamm und allem Drum und Dran. Dazu ein wenig erhöht ein kleines Bädli. Da sammeln wir das Regenwasser. So laufen die Turbinen auch nachts. Damit wäre Thurplus gedient, man wäre nicht mehr auf Strom und Gas aus dem Ausland angewiesen. Das Ceviche kommt ja auch aus der Murg. Und Thurplus bräuchte es vielleicht auch nicht mehr. Denn die wilde Thur – und mit ihr auch die Murg – wäre mit einem Speicherkraftwerk gezähmt. Wieso revitalisieren, wenn es auch natürlich geht? Aber eben, die Welt ist irgendwie aus dem Rahmen gefallen. Ein Trost, wenn auch je nach Wind ein schwacher, steigt uns schon bald in die Nase – also nicht der Fisch. Halten wir uns halt an diesem erdig-süssen Geruch fest. Gibt es dann wenigstens noch ein Runggle-Schnäpsli. Das ist besser als nichts.