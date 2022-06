Wichtiger nationaler Verband «Anders Stokholm ist ein Glücksfall»: Der Frauenfelder Stadtpräsident soll neuer Präsident des Schweizerischen Städteverbands werden Grosse Ehre für Anders Stokholm: Frauenfelds 56-jähriger Stadtpräsident soll beim wichtigen Schweizerischen Städteverband Nachfolger von Präsident Kurt Fluri werden. Der Verbandsvorstand hat Stokholm nominiert, die Wahl erfolgt am 25. August. Mathias Frei 21.06.2022, 13.25 Uhr

Anders Stokholm an einer Grossratssitzung in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Bild: Andrea Stalder (10. November 2021)

Einer der wichtigsten nationalen Verbände steht bald unter Frauenfelder Führung. Anders Stokholm soll neuer Präsident des Schweizerischen Städteverbands (SSV) werden. Der SSV-Vorstand hat den Frauenfelder Stadtpräsidenten, der für die FDP auch im Grossen Rat politisiert, für die Nachfolge von Kurt Fluri nominiert. Die Wahl erfolgt am 25. August am Städtetag in Basel. FDP-Nationalrat Fluri gab das Solothurner Stadtpräsidium 2021 nach 28 Amtsjahren ab. Deshalb erfolgt nun auch die Demission als SSV-Präsident.