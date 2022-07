Ärger über Baustellenführung: Vorstoss Gemeinderat Roman Fischer

Vorstoss «Fuss- und Veloverkehr geht immer wieder vergessen»: Frauenfelder Gemeinderat ärgert sich über städtische Verkehrsführung bei Baustellen Gemeinderat Roman Fischer (Grüne) will vom Stadtrat für mehrere Stellen entlang der Bahnhofstrasse wissen, was zu Gunsten des Fuss- und Langsamverkehrs geplant ist beziehungsweise vergessen ging. Samuel Koch 14.07.2022, 16.10 Uhr

Autos verkehren auf der westlichen Bahnhofstrasse am Primarschulhaus Ergaten vorbei. Bild: Andrea Stalder

Auf den ersten Blick sind es sechs Fragen, bei genauerem Hinsehen jedoch über ein Dutzend. An der letzten Gemeinderatssitzung Anfang Juli hat Grünen-Gemeinderat Roman Fischer eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Verkehrsführung bei Baustellen entlang der Bahnhofstrasse» eingereicht. Darin enthalten sind eben mehrere Fragen zu einzelnen Baustellensituationen entlang der Bahnhofstrasse, teils mit etlichen untergeordneten Fragen. Als Begründung für seinen Vorstoss schreibt Fischer:

«Die folgenden Baustellensituationen lassen mich (ver-)zweifeln, ob der andauernde Kontakt mit den Verantwortlichen der Stadt bezüglich Verkehrsführung bei Baustellen langfristig etwas fruchtet.»

Roman Fischer, Gemeinderat Grüne. Bild: PD/Patrick Itten

Der Fuss- und Veloverkehr gehe immer wieder vergessen. Nach Reklamationen werde freundlich nachgebessert, wenn das noch möglich ist. «Dieses Nachbessern sollte jedoch nicht mehr notwendig sein, wenn die zuständigen Stellen die qualitätssichernden Massnahmen nach bald vier Jahren Prüfung doch endlich umsetzen mögen», teilt Fischer mit. Damit beruft er sich auf eine Beantwortung seiner eigenen Einfachen Anfrage von 2018 zur «Verbesserung der Velorouten bei Anlässen und Baustellen», in welcher der Stadtrat damals schrieb, dass bei Veloumleitungen in Frauenfeld noch mehr möglich wäre.

Der Motorisierte Individualverkehr hingegen werde bei Umleitungen zum Teil sogar vorbildlich zwischen LKW- und PKW-Verkehr unterschieden. «Es wird offensichtlich für die verschiedenen Verkehrsträger unterschiedlich genau geplant», moniert Fischer.

Gedankliche Fahrt mit etlichen Missständen

Dann fährt Fischer gedanklich der Bahnhofstrasse entlang von Osten nach Westen. Bei der Baustelle Bahnhof-/Kehlhofstrasse etwa will Fischer wissen, warum bei jeder Sperrung der nördlichen Fahrspur der Bahnhofstrasse die Umleitung des Regionalen Radwegs von Osten her vergessen ging oder wie die städtische Veloroute 13 bei der Sperrung der nördlichen und südlichen Fahrspuren jeweils umgeleitet wird.

Auf der Baustelle im westlichen Teil der Verkehrsachse herrschen laut Fischer ebenfalls Missstände. Er fragt etwa, wie viele Verkehrsteilnehmer das Einbahnregime auf der Laubgasse zwischen Zürcher- und Wiesenstrasse ignorieren. Fischer will weiter wissen, warum entsprechende Signalisationen angebracht sind oder fehlen. «Warum wird ab dem Kreisel Bahnhofstrasse/Laubgasse eine Sackgasse signalisiert, die keine ist?», fragt Fischer. Zudem will er in Erfahrung bringen, wann und wie geplant sei, die Einmündung der Wiesenstrasse in die Laubgasse als Teil von Schul- und Kindergartenwegen «endlich zu entschärfen».

Bei der Baustelle an der Bahnhofstrasse 55 (auf Höhe des alten Migros) bemängelt Fischer ebenfalls mehrere Punkte. Er stellt etwa die kritische Frage, warum die Fussgängerverbindung auf einer viel begangenen Hauptachse im Zentrum der Stadt für rund ein halbes Jahr gekappt wurde. Gerade hinsichtlich der «gleichwertigen Säulen der Mobilität von Frauenfeld» gemäss Mobilitätskonzept 2030 will Fischer wissen, ob Lösungen zu Gunsten von Fussgängern und Velofahrern in Betracht gezogen worden seien.

Doch damit nicht genug. Fischer will ausserdem in Erfahrung bringen, wie das städtische Departement für Bau und Verkehr bei Installationen für Baustellen Einfluss nehmen kann und ob der Stadtrat ebenfalls Handlungsbedarf sehe, bei Baustellen die Situationen, Umleitungen und Signalisationen für jede Baustellenphase in Bezug auf den Fuss- und Veloverkehr schon während der Planung systematisch zu berücksichtigen.