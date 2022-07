Gemeinderat Frau

Vorstoss «Es wäre ein Gewinn für Frauenfeld»: SP-Gemeinderat fordert vom Stadtrat die Öffnung der Hinteren Badiwiese Mit einer Einfachen Anfrage stellt SP-Gemeinderat Christoph Tobler Fragen zur Hinteren Badiwiese. Sie soll der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich gemacht und attraktiver gestaltet werden. Samuel Koch 04.07.2022, 05.10 Uhr

Drohnenaufnahme des Frauenfelder Hallen-, Frei- und Sprudelbades vor dem Baustellenstart, rechts mit dem Parkplatz sowie am rechten Bildrand die Hintere Badiwiese. Bild: Olaf Kühne (12.04.2019)

An der letzten Gemeinderatssitzung von Ende Juni sind zwei neue Vorstösse zu Handen des Stadtrates eingereicht worden. Eine davon trägt den Titel «Nutzung Hintere Badiwiese während Neubau Hallenbad» und stammt aus der Feder von SP-Gemeinderat Christoph Tobler.

Christoph Tobler Gemeinderat SP. Bild: PD

In seiner Einfachen Anfrage will er mehr über die «ungenutzt brachliegende» Hintere Badiwiese erfahren. «Die Öffnung und Nutzung während der Weltspieltage Ende Mai/Anfang Juni hat gezeigt, dass der Zugang zur Wiesenfläche geschätzt wird», schreibt Tobler in seinem Vorstoss. Diese positive Erfahrung biete Gelegenheit, das Angebot zu erhalten und die Öffnung der Badiwiese beizubehalten. Tobler meint weiter:

«Es wäre ein Gewinn für Frauenfeld.»

Deshalb richtet der Gemeinderat zwei Fragen an den Stadtrat, welche dieser in den nächsten Monaten beantworten muss. Einerseits will Tobler wissen, ob der Stadtrat bereit ist, die Hintere Badiwiese während des Neubaus des Hallenbades zur freien Nutzung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sollte diese Bereitschaft bestehen, fragt Tobler andererseits nach der möglichen Ausstattung der Wiese, sodass die Nutzung angeregt werde, etwa durch Fussballtore oder Ähnlichem.

Seit vergangenem Herbst läuft der Neubau des Hallenbades, das für knapp 40 Millionen Franken bis im Herbst 2023 errichtet und fertiggestellt wird. Während dieser Zeit bleibt auch das Freibad geschlossen, zu welchem die Hintere Badiwiese gehört. Beim Weltspieltag hat die Stadt die eingezäunte Wiese zugänglich gemacht.