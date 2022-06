Vorfreude Über 30'000 Besucher erwartet: Am Freitagabend ist das Mitsommerfest Frauenfeld gestartet Bei schönstem Sommerwetter hat der Festbetrieb auf der Frauenfelder Promenade am Freitag ab 17 Uhr Fahrt aufgenommen. Zur Eröffnung gab es Alphornklänge und Kakofonisches von der Guggenmusik Rungglä-Süüder. Das Mitsommerfest dauert bis am Sonntag um 17 Uhr. Mathias Frei 17.06.2022, 16.45 Uhr

Bettina Kunz vom Mitsommerfest-OK am Freitagnachmittag an der noch leeren langen Tafel. Bild: Mathias Frei

Alle sind so «gschaffig», aber Hektik kommt auf der Promenade keine auf. Der Blumenschmuck steht bereits auf der langen Tafel. Der Sirupbrunnen kommt in Kürze in den Testbetrieb. Bettina Kunz sagt zwei Stunden vor Festbeginn am Freitagnachmittag:

«Nein, mein Blutdruck ist nicht erhöht.»

Alles laufe wie geplant, meint die Medienverantwortliche des Mitsommerfest-OK. Jede und jeder im Team wisse, was zu tun sei. Die Festeröffnung um 17 Uhr mit Alphornklängen und der Guggenmusik Rungglä-Süüder könne kommen. Der Dank für das grosse ehrenamtliche Engagement sei das Prachtswetter, sagt Kunz. Denn klar sei: Das wird kein Wochenende, um auszuschlafen. Für sie geht es täglich um 8 Uhr los, vor 2 Uhr nachts kann sie nicht runterfahren.

Eröffnung des Mitsommerfestes am Freitagabend. Das OK an der Tafel. Stadtpräsident Anders Stokholm geht ebenfalls ans Mitsommerfest.

Kunz sagt, die zweite Ausgabe des Mitsommerfests, zu dem die Veranstalter von Freitag bis Sonntagabend über 30'000 Besucherinnen und Besucher erwarte, biete für jede und jeden etwas. Sie schwärmt von den kreativen Angeboten und Installationen der über 50 Frauenfelder Vereine, die dabei sind. Speziell erwähnenswert sei sicher auch das Kinder- und Jugendprogramm, sei dies Streetsoccer in der Konvikthalle oder auch ein riesiges Elidil-/Krokofant-Spiel auf dem Konviktplatz. Dann muss das OK-Mitglied schon wieder weiter. Weitere Medientermine und der Sicherheitsrapport rufen. Und dann geht's los.

Festbetrieb: Fr, 17 bis 2 Uhr; Sa, 11 bis 2 Uhr; So, 10 bis 17 Uhr.

www.mitsommerfest.ch