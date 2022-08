Nach langer Zwangspause: Am Samstag kehrt der 41. Stadtlauf Frauenfeld zurück

Am Samstag, 27. August, geht in der Innenstadt der 41. Frauenfelder Stadtlauf mit Start und Ziel auf dem Oberen Mätteli über die Bühne. In 24 Kategorien ist für alle etwas dabei.