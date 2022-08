Verkehr «Ideenfurz eines Schreibtischtäters»: Grosser Ärger wegen neuer Regeln auf Autobahnzubringer in Frauenfeld West Auf der Weststrasse auf den Zubringern zur Autobahneinfahrt Frauenfeld West gelten seit kurzem neue Regeln, unter anderem mit Tempo 60 und weniger Fahrspuren. Das löst Unmut aus, die zuständige Behörde erklärt sich. Samuel Koch Jetzt kommentieren 19.08.2022, 04.10 Uhr

Auf dem in beiden Richtungen noch einspurigen Autobahnzubringer Frauenfeld West gilt Tempo 60. Bild: Samuel Koch

Bis zu 10'000 Fahrzeuge verkehren täglich auf der Frauenfelder Weststrasse. Zumindest ein Lenker findet klare Worte, wenn es um die neue Verkehrsführung auf dem Autobahnzubringer zwischen den Kreiseln Osterhalden und Oberwiesen/Weststrasse geht. In einem Leserbrief schreibt Andreas Perren aus Frauenfeld:

«Mit der neuen Strassenbemalung hat doch tatsächlich ein Schreibtischtäter einen Ideenfurz gezündet, der nun umgesetzt wurde.»

Die alte Strassenbemalung sei deutlich besser gewesen als die neue mit «degradierten Fahrspuren» ohne eine Chance, langsamere Fahrzeuge überholen zu können.

Was ist passiert? Die bisher jeweils zweispurigen Fahrbahnen in beide Richtungen reduzierte sich jeweils um eine. Neu gilt Tempo 60. Zudem wurden die jeweiligen Linksabbiegespuren verändert, was Perren als «unnötig und gefährlich» bezeichnet. Auf der A7 von Zürich herkommend via Ausfahrt in Richtung Schaffhauserstrasse sei die Einfahrt in die Weststrasse zwar identisch. Aber Perren stellt fest, dass bisher alle Autofahrer aus Zürich an der Einfahrt warten. Denn auf der neuerdings einspurigen Weststrasse stünden bei Stossverkehr so viele Fahrzeuge, dass der Verkehr auf dem Autobahnzubringer nicht mehr fliesse. Perren fragt:

«Wer möchte denn schon 20 Meter fahren und dann wieder bremsen und allenfalls anhalten müssen?»

Dafür sei die Abbiegespur zur A7 in Richtung Zürich von der Zürcherstrasse herkommend viel zu kurz geraten. Da könne sich rasch Stau bilden, wenn ein LKW und weitere Autos dort warten müssen und die freie Spur Richtung Schaffhauserstrasse blockieren. «Und die Rübentransporte im Herbst kommen erst noch», moniert Perren.

Statistischer Unfallschwerpunkt

Für Autobahnzubringer «bis zum ersten leistungsfähigen Anschluss» – also bis zu den Kreiseln Osterhalden und Oberwiesen/Weststrasse – zeichnet der Bund mit dem zuständigen Bundesamt für Strassen (Astra) verantwortlich, immer in Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt, wie Astra-Mediensprecher Julian Räss von der Abteilung Strasseninfrastruktur Ost aus Winterthur betont. Belagsarbeiten für die Weststrasse seien schon länger geplant gewesen. Daher habe das Astra in demselben Zug die Verkehrsführung überprüft und zwischen Ende Mai und Anfang Juni angepasst. Zu Perrens Kritik am Regime sagt Räss:

«Bei der Weststrasse handelt es sich gemäss Statistik um einen Unfallschwerpunkt, weshalb das Astra verpflichtet ist, Massnahmen zu Gunsten der Verkehrssicherheit umzusetzen.»

Julian Räss, Beauftragter Information & Kommunikation Astra Winterthur. Bild: Tobias Garcia

Dazu beitragen sollen auch das tiefere Tempo sowie die neuen Linksabbieger. Bei einem Blick ins Medienarchiv der Kantonspolizei Thurgau zeigt sich, dass sich auf der Weststrasse als Autobahnzubringer seit 2019 mehrere Unfälle ereignet haben. Mehrfach mussten Verkehrsteilnehmer mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Auch mit der Stadt Frauenfeld sei die Belagssanierung und die Anpassung der Verkehrsführung abgesprochen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 490’000 Franken, sagt Räss. Kritik aus der Bevölkerung an die Adresse des Astra sei nicht aussergewöhnlich. Schliesslich gehe es aber um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Erfahrungsgemäss erfordere es jeweils eine gewisse Zeit, bis sich Verkehrsteilnehmende an eine neue Verkehrsführung gewöhnt und sich die Abläufe eingespielt haben.

