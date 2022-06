Verkehr Blaue Scheiben in weissen Zonen: Warum das in Frauenfelder Quartieren so ist und wann Parksündern eine Busse droht Im Kampf gegen Wildparkierer hat die Stadt in mehreren Quartieren Parkierungszonen eingeführt, wo wochentags zwischen 8 und 19 Uhr auf weissen Parkfeldern mit blauen Scheiben maximal zwei Stunden parkiert werden darf. Ausgenommen sind Anwohnende. Das wissen offenbar viele nicht und werden zum Parksünder. Samuel Koch 03.06.2022, 16.50 Uhr

Einfahrt in die Parkierungszone im Kurzdorf westlich der Rheinstrasse. Bild: Samuel Koch

Kurzdorf, Ergaten und Mühletöbeli. In diesen Quartieren hat die Stadt im Kampf gegen Wildparkierer sogenannte Parkierungszonen eingeführt. Begonnen hat die Umsetzung vor sieben Jahren im Kurzdorf westlich der Rheinstrasse – zunächst als Pilotversuch und später dauerhaft. Und weil sich die neuen Regeln bewährt haben, dehnte die Stadt sie auf weitere Gebiete aus. Werner Spiri, Leiter des zuständigen Amtes für Sicherheit, sagt:

«Die Pendler sind raus, die Parkierungszonen haben sich bewährt.»

Werner Spiri, Leiter Amt für Sicherheit. Bild: Mathias Frei

Für Frauenfelder sind diese Zonen unproblematisch, bringen sie doch Vorteile. Die privilegierten Anwohner, die sich damals über die vielen «Fremdparkierenden» beschwerten, erhalten für jährlich 30 Franken eine Parkkarte, um dennoch in den Quartieren parkieren zu können. Für Auswärtige oder Nichtsahnende jedoch können die Parkierungszonen eine Falle sein, wie ein Beispiel aus dem östlichen Kurzdorf zeigt, wo das neue Regime Ende 2020 als letztes eingeführt wurde.

Fährt jemand nichts ahnend an den Eingangstafeln der Parkierungszonen vorbei und liest das Kleingedruckte nicht, parkiert er sein Fahrzeug in der blauen Zone, allerdings auf weissem Parkfeld. Wer also keine blaue Scheibe stellt oder länger als die vorgegebenen zwei Stunden parkiert, riskiert eine Busse. «Wieso liegt da eine Busse unterm Scheibenwischer? Das gibt es doch nicht?!» So äusserte sich kürzlich eine gebüsste Frau im Kurzdorf, die soeben mit ihrem Auto wegfahren wollte.

Signalisationsverordnung als gesetzliche Grundlage

Diese Parkierungszonen fussen auf einem politischen Entscheid des Stadtrates, um die weissen Parkplätze wochentags zwischen 8 und 19 Uhr für Anwohner zu schützen. Warum aber sind die Parkfelder nicht blau eingezeichnet, wie das vielerorts bekannt ist?

«Es wurde eine Höchstparkdauer von zwei Stunden festgelegt. Die Parkfelder konnten aus diesem Grund nicht blau markiert werden, da sonst nur eine Höchstparkdauer von einer Stunde möglich gewesen wäre.»

Das sagt Werner Spiri. Die Einfahrten in diese Parkierungszonen, die übrigens auf der Signalisationsverordnung des Bundes basieren und beim kantonalen Departement für Bau und Umwelt während einer Vorprüfung als geeignet eingestuft worden sind, seien ja wie Tempo-30-Zonen klar beschildert, erklärt Spiri weiter. Reklamationen habe er bisher ebenso wenig erhalten, wie Beat Luchsinger, der als Oberbauleiter beim Amt für Tiefbau und Verkehr zusammen mit dem Werkhof für die Umsetzung der Parkierungszonen verantwortlich zeichnet. «Während der Auflagen sind keine Einsprachen eingegangen», betont Luchsinger.

Beat Luchsinger, Oberbauleiter beim Amt für Tiefbau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Einzig nach der Einführung im Kurzdorf westlich der Rheinstrasse rund ums Bildungszentrum für Technik (BZT) habe es 2015 anfänglich Kritik von Anwohnern gegeben, meint Spiri und ergänzt: «Mit Zetteln haben wir dann auf die neuen Regeln aufmerksam gemacht.» So auch in den neuen Gebieten während zweier Wochen nach der jeweiligen Einführung.

Ein Monitoring der Stadt zeigt, dass sich einzelne Quartiere «massiv geleert haben», wie Spiri sagt. Wies die durchschnittliche Belegung vor der Einführung 2015 noch einen Wert von 95 Prozent auf, lag er danach bei 62 Prozent. Die Parkfelder seien nicht mehr von Dauerparkierenden wie Pendlern oder Schülern belegt und stehen daher den Anwohnenden und deren Besuchenden zur Verfügung. Zudem habe sich der Quartierverein Kurzdorf positiv zum damaligen Pilotversuch geäussert.

Mit einer blauen Parkscheibe darf dieses Auto maximal zwei Stunden im weissen Parkfeld stehen. Bild: Samuel Koch

Justizbehörden kennen genaue Zahlen nicht

Die Kantonspolizei Thurgau kontrolliert die Parksünder in den Quartieren seit dem Ende der Stadtpolizei 2005 im Auftrag der Stadt, wirtschaftet dank einer Leistungsvereinbarung mit Pauschale aber auf eigene Rechnung. Wie viele Bussen wegen Falschparkieren hat die Kantonspolizei seit Ende 2020 im östlichen Kurzdorf verteilt? Auf Anfrage schreibt Mediensprecher Daniel Meili:

«Die Ordnungsbussen werden bei uns nicht derart detailliert erfasst, wir können die gewünschte Info also nicht herausfiltern.»

Reklamationen sind dem Polizeisprecher keine bekannt, der zuständige Frauenfelder Hauptpostenchef war diese Woche ausser Dienst. Ob gegen einzelne Bussen vielleicht sogar juristisch vorgegangen worden ist, weisst die Thurgauer Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht. «Die Staatsanwaltschaft kann die Anfrage nicht beantworten, da diesbezüglich keine separate Statistik geführt wird», schreibt Generalstaatsanwalt Stefan Haffter. Alleine in den Jahren 2020 und 2021 habe die Thurgauer Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Übertretungen total 28’287 Strafbefehle erlassen. «Es ist uns aber nicht möglich zu sagen, ob darunter auch solche sind, welche die angesprochenen weissen Parkfelder betreffen», erläutert Haffter.

Stefan Haffter, Generalstaatsanwalt Kanton Thurgau. Bild: PD

So haben sich also Auswärtige und Nichtsahnende an die Frauenfelder Zonen mit der Pflicht für blaue Scheiben auf weissen Parkfeldern zu gewöhnen, oder sie riskieren im schlimmsten Fall eine Busse. Die Ausdehnung auf weitere Frauenfelder Quartiere sei derzeit nicht vorgesehen, meint Spiri. Anwohner wüssten es. Und wer sich nicht auskennt, sollte sich deshalb besser informieren.