Appenzeller Bahnen: 5,26 Mio. Passagiere im Jahr 2021

Verkehr Appenzeller Bahnen: Die Passagierzahlen stiegen im zweiten Pandemiejahr wieder an Die Generalversammlung des Unternehmens fand erstmals nach der Fusion mit der Frauenfeld Wil Bahn ausserhalb des eigentlichen Einzugsgebietes statt. Christoph Heer 19.06.2022, 16.56 Uhr

Die Appenzeller Bahnen beförderten im letzten Jahr 5,26 Millionen Passagiere. Bild: Daniel Ammann

Es hätte noch Platz gehabt im Wiler Stadtsaal. So blieben, wohl auch wegen des heissen Sommerwetters, doch einige Sitzplätze frei. Wobei zu erfahren war, dass sich rund 100 Aktionäre abgemeldet haben. So setzte sich der Souverän an diesem Freitagabend aus 286 Stimmberechtigten zusammen, und diese genehmigen alle traktandierten Geschäfte einstimmig und ohne Voten.

Diese 149. Generalversammlung der Appenzeller Bahnen (AB) habe eine historische Bedeutung, sagte Verwaltungsratspräsident Ernst Boos zu Beginn.

«Noch nie hielten wir eine GV so weit weg von unserem eigentlichen Einzugsgebiet ab. Doch nach aufgegleister Fusion mit der Frauenfeld-Wil- Bahn sind wir stolz, heute in der Äbtestadt zu tagen.»

Ihm erscheine es als logisch, im Stadtsaal zu weilen, denn Wil sei ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Verkehrs in der Ostschweiz, zwischen Frauenfeld und Appenzell, oder zwischen Bodensee und Alpstein.

Fusion ohne Nebengeräusche

«Fusionen sind stets mit einer grossen Portion Emotion verbunden. Zudem sind wir alles Ostschweizer und haben einen gesunden Menschenverstand», sagt Boos. Darum habe die Fusion von den AB und der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) vollzogen werden. «Dies, nachdem wir uns eigentlich schon seit zehn Jahren im ‹Konkubinat befanden›.» Der Zusammenschluss erfolgte laut Boos gänzlich ohne Nebengeräusche. Boos:

Verwaltungsratspräsident Ernst Boos. Bild: Christoph Heer

«Unseren 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eröffnen sich nun ganz neue Perspektiven, nicht nur im räumlichen Sinn.»

Zugleich betonte er, dass stets die Interessen der Passagiere im Vordergrund des Wirkens stehen.

Im Berichtsjahr 2021 stiegen die Fahrgastzahlen gegenüber dem Vorjahr auf 5,26 Millionen. Dennoch liegt die Nachfrage 19 Prozent unter dem Rekordwert von 2019. «Die AB haben ihre unternehmerische Verantwortung wahrgenommen und auch in der Pandemiezeit bewiesen, dass stets Verlass auf die Bahn und deren Mitarbeiter ist», sagte Boos. So präsentierten die AB ein Jahresergebnis, welches keine zusätzlichen Abgeltungen der öffentlichen Hand erforderte. «Damit haben die AB bereits zum zweiten Mal die finanziellen Folgen der Pandemie selbstständig aufgefangen.» Die AB hätten damit bewiesen, dass es sich lohne, in sie zu investieren, machte der Verwaltungspräsident Werbung in eigener Sache.

Dank an das Personal für gelebte Gastfreundschaft

Direktor Thomas Baumgartner erläuterte das erklärte Ziel, den Kundinnen und Kunden auch in Zukunft ein Angebot in hoher Qualität und Verlässlichkeit anzubieten. «Für die gelebte Gastfreundschaft und Motivation, auch unter den vergangenen, erschwerten Bedingungen, bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin überzeugt, dass die AB gute Perspektiven haben.» Neue Produkte wie die Bahnkreuzfahrt, «Grün ins Grüne» oder der Märlitag würde dies bestätigen.

Auch nach der Mammutaufgabe – der Fusion – entwickeln sich die Appenzeller Bahnen weiter. Mit der Vergabe der Arbeiten für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes und Busdepots in Herisau haben die AB den Grundstein für neue Büroräumlichkeiten gelegt. Die Vorarbeiten seien auf gutem Weg, um 2022 die Baubewilligung zu erlangen. Auch beim Servicezentrum Appenzell wollen die AB wichtige Schritte umsetzen. Sie starten mit den Bauarbeiten im Juli 2022.

Umstieg auf den öffentlichen Verkehr wichtiger denn je

«Der ÖV ist im Übrigen die Lösung der aktuellen Klimasituation, der Umstieg auf den ÖV ist wichtiger denn je. Wir leisten dahin gehend wichtige Arbeit in der Biodiversität entlang der Gleise und beziehen die notwendige Energie ausnahmslos aus Ostschweizer Wasserkraft», sagte Baumgartner.