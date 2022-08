Verband «Mit weniger Aufwand gezielter für Städte einsetzen»: Städteverband wählt Frauenfelds Stadtpräsidenten Anders Stokholm zu seinem neuen Präsidenten Der Schweizerische Städteverband hat seit Donnerstag einen neuen Präsidenten. Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm löst Solothurns Stadtpräsidenten Kurt Fluri an der Spitze des wichtigen nationalen Verbands ab. Eine der ersten Gratulationen erteilte den 56-Jährigen Thurgauer von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Samuel Koch Aktualisiert 25.08.2022, 15.49 Uhr

Der neue Präsident und der alte: Anders Stokholm und Kurt Fluri nach der Wahl. Bild: PD

Der formelle Akt ist vollzogen. Nach der Nomination Ende Juni ist der neue Präsident des Schweizerischen Städteverbands (SSV) gekürt. Er heisst Anders Stokholm (FDP), seines Zeichens Stadtpräsident von Frauenfeld. Der 56-Jährige wurde an der SSV-Generalversammlung vom Donnerstag am ersten von zwei Städtetagungen in Basel mit Applaus gewählt.

Stokholm übernimmt damit die Nachfolge von Solothurns Pendant Kurt Fluri, der das Amt des wichtigen und mächtigen SSV während neun Jahren führte. Viele hätten Stokholm bei der Ankunft in Basel bereits vor der Wahl gratuliert, erzählt er auf Anfrage. «Halt, halt, Stopp, zuerst braucht es die Wahl», habe Stokholm entgegnet, der sich über seine Präsidentschaft sehr freut. Er sagt:

«Bundesrätin Simonetta Sommaruga war die zweite, die gratulierte und mich mit Herr Präsident ansprach.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld und neuer Präsident des Schweizerischen Städteverbands (SSV). Bild: Donato Caspari

Das sei eine besondere Ehre gewesen. Und auch sonst freut sich Stokholm, dass er sich für die Anliegen der über 130 Städte als Mitglieder des SSV einsetzen könne, die hinter ihm stünden. «Ich verstehe mich als Dirigent und Mitgestalter», meint er. Es gehe darum, den Städten auf Bundesebene mehr Gehör zu verschaffen. Insbesondere in Sachen Energiewende, wirtschaftliche Entwicklung und Demografie würden die Städte eine grosse Verantwortung tragen. «Wir müssen uns einbringen und auch fordern, ohne uns Städte geht es nicht.»

Aspiriert nicht für Mandat im Bundeshaus

Ob Stokholm nun für die FDP-Liste für National- und Ständerat für die eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023 vom Tisch sei, wisse er nicht. Stokholm würde sich höchstens so aufstellen lassen, dass er nicht gewählt würde, als «Lückenbüsser», wie er betont. Er stellt aber klar:

«Ich habe es nicht im Sinn. Ich aspiriere in den nächsten Jahren nicht für ein Amt im National- oder Ständerat.»

Im November nahm die Frauenfelder Bevölkerung die Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem Mandat innerhalb der Vereinigten Bundesversammlung an. Stokholm glaubt, dass er sich als SSV-Präsident gar mit weniger Aufwand gezielter für die Städte einsetzen könne, «auch für die Stadt Frauenfeld». Das Pensum im SSV beziffert Stokholm auf fünf bis zehn Prozent, in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle um SSV-Direktor Martin Flügel.

Von Arosa bis Zürich

Im Vorfeld der Wahl sagte Kurt Fluri gegenüber dieser Zeitung, dass Stokholm für den SSV ein Glücksfall sei. Dafür verantwortlich sei Stokholms breite politische und berufliche Erfahrung, unter anderem als Vizepräsident des Metropolitanraums Zürich, dem grössten Schweizer Wirtschaftsraum.

Der SSV setzt sich gemäss seiner Website für die Interessen der urbanen Schweiz ein. Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung leben in Städten und städtischen Gemeinden. In diesen urbanen Gebieten würden 84 Prozent der Wirtschaftsleistung der Schweiz erbracht. Der Verband zählt aktuell 128 Mitgliederorte. Der Vorstand und die Delegiertenversammlung (Anzahl nach Einwohnerzahl) bilden die Organe des Verbands. Einwohnermässig am grössten ist Zürich, das kleinste Mitglied ist Arosa mit knapp 3200 Einwohnern. Mitglied können Gemeinden werden, «die infolge ihrer Tradition und Entwicklung städtischen Charakter aufweisen, beispielsweise auch Kantonshauptorte».