Verein Radio S sendet sein Programm aus einem neuen Studio

Unterhaltung «Ohne Hilfe hätten wir uns das nicht leisten können»: Einblick ins neue Studio des Frauenfelder Spitalradios Vor rund zwei Jahren hat der Verein Radio S seinen neuen Standort bezogen. Nun wird aus dem Untergeschoss des Frauenfelder Spitals Radio gesendet. Bislang war wegen der Pandemie kein öffentlicher Blick ins Studio möglich. Vereinspräsidentin Nina Gräub hat der TZ nun einen Augenschein ermöglicht. Janine Bollhalder 06.09.2022, 11.50 Uhr

Nina Gräub am Mikrofon, im Hintergrund das Logo des Vereins Radio S. Bild: Janine Bollhalder

«Es ist mehr, als wir uns erträumt haben», sagt Nina Gräub, Präsidentin des Vereins Radio S. Das S steht für Spital und in dessen Untergeschoss befindet sich das neue Sendestudio. Nach Abriss des alten Bettenturms des Spitals Frauenfeld zog das Team von der obersten in die unterste Etage. Anstatt Fernsicht haben die Radiomacher jetzt deutlich mehr Platz und einen separaten Technikraum. Und, was Gräub besonders freut, neue Ausrüstung.