Volksabstimmungen Überwältigendes Ja zu Fernwärme: Mit 84 und 85 Prozent Ja-Anteil kommen die beiden Frauenfelder Ausbauprojekte durch Es ging um insgesamt 40 Millionen Franken für den Ausbau von bestehenden Fernwärmenetzen in Frauenfeld-West und in der Altstadt. Das Stimmvolk sprach dem Stadtrat das Vertrauen aus und sagte überraschend deutlich Ja zu den beiden Vorlagen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 25.09.2022, 17.45 Uhr

Blick in ein Wärmerohr des städtischen Energieversorgers Thurplus. Bild: Mathias Frei

40 Millionen Franken sind kein Nichts. Trotzdem ist das Verdikt des Frauenfelder Stimmvolks eindeutig. Die beiden Objektkredite für den Ausbau von Fernwärmenetzen in Frauenfeld-West und in Altstadt in der Höhe von gesamthaft 40 Millionen sind klar durchgekommen. Ein Ja war zu erwarten gewesen, denn sowohl im Gemeinderat als auch in der öffentlichen Wahrnehmung waren Fernwärme und die beiden konkreten Projekte unbestritten. Eine so klare Zustimmung ist dann aber doch eine Überraschung.

Bei der Vorlage in Frauenfeld-West schrieben 6081 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein Ja auf ihren Zettel. Das entspricht einer Zustimmung von 83,6 Prozent. 1189 Abstimmende waren dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei für Frauenfelder Verhältnisse hohen 47,1 Prozent. Sogar noch 0,2 Prozent höher lag die Beteiligung bei der Vorlage zum Fernwärmeausbau in der Altstadt. 6200 Ja-Stimmen (84,7 Prozent) stehen 1116 Nein-Stimmen gegenüber.

Der Perimeter für den Fernwärmeausbau in Frauenfeld-West. Bild: PD

Über das ganze Stadtgebiet völlig unbestritten

Bei Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport ist die Freude am Abstimmungssonntag gross. Er sagt:

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD

«Der Stadtrat ist dem Stimmvolk dankbar für die klaren Resultate.»

Nun könne man die sich Frauenfeld bietenden Chancen nutzen. Entsprechend sei es hocherfreulich, dass die Frauenfelderinnen und Frauenfelder dem Stadtrat in der kommunalen Energiepolitik folgten. Wie Hugentobler sagt, seien die beiden Vorlagen über das ganze Stadtgebiet unbestritten gewesen – obschon es um zwei konkret lokalisierte Projekte ging. Mit der doppelten, klaren Zustimmung könne man nun auf Bestehendem aufbauen und eben ausbauen, sagt Hugentobler. Was aber auch immer klar kommuniziert worden sei:

«Die beiden Ausbauprojekte sind eines von mehreren Puzzleteilen, um die Frauenfelder Wärmewende zu schaffen.»

Stadtrat Hugentobler bestreitet nicht, dass die aktuelle weltpolitische Lage zu diesen klaren Resultaten geführt hat. Aber auch unabhängig davon sieht er das Verdikt des Stimmvolks als Zustimmung zu Energiezukunft auch im Lokalen, die weniger abhängig ist vom Ausland und zugleich auf erneuerbare Energien setzt.

Der Perimeter für den Fernwärmeausbau in der Frauenfelder Altstadt. Bild: PD

Möglicherweise wirkte sich beim Stimmvolk auch der Umstand positiv aus, dass der Stadtrat immer betont hatte, dass die beiden Ausbauprojekte nicht mit Steuergeldern finanziert werden. Vielmehr will der Frauenfelder Energieversorger Thurplus die beiden Projekte in erster Linie mit eigenen Mitteln stemmen und später Fremdkapital aufnehmen.

Wärme vom Holzkraftwerk und von der Kläranlage

In Frauenfeld-West besteht seit geraumer Zeit ein kleiner Wärmering. Zudem produziert seit kurzem das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld umweltfreundliche Wärme. Thurplus will einen Teil davon abnehmen und damit Haushaltungen im Westen beliefern. Einerseits ist der Bau einer Heizzentrale notwendig, andererseits der Ausbau des Wärmeleitungsnetzes. Dafür sind 30,1 Millionen Franken veranschlagt.

Holzlager im Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld. Bild: Christian Beutler (Keystone)

Derweil sollen Liegenschaften in der Altstadt an den bereits bestehenden, sogenannten kalten Wärmering angehängt werden, der mit der Abwärme der Abwasserreinigungsanlage gespeist wird. Der Bau der Heizzentrale im Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes und der Netzausbau kosten 9,9 Millionen Franken. In der Altstadt wird mit einer höheren Anschlussdichte gerechnet als im Westen.

