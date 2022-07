Der Kutscher Hansueli Debrunner ist typischer Eschenzer

Typisch Heimat Als typischer Eschenzer weiss Hansueli Debrunner, was er an der Gemeinde als Lebensmittelpunkt hat Hansueli Debrunner lebt bereits sein ganzes Leben in Eschenz. Er hat über die Jahre die Entwicklung der Gemeinde mitbekommen. Es gibt mehr Bautätigkeit und viele neue Gesichter. Trotz des Wachstums liebt Debrunner seine Heimat und fühlt sich wohl. Sophie Ade Jetzt kommentieren 12.07.2022, 16.05 Uhr

Hansueli Debrunner mit seinen beiden Pferden. Bild: Benjamin Manser

Dort, wo der Untersee sich zum Rhein verwandelt, lebt Hansueli Debrunner bereits sein ganzes Leben lang. Seine 85 Jahre Lebenszeit spielte sich vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter im selben Haus an der Eschenzer Hauptstrasse ab. Er sagt: «Ich weiss einfach, was ich an diesem Ort habe, und will das in keinem Fall wieder hergeben.» So liegt es nicht fern, dass sein Lieblingsplatz im Haus zu finden ist. «Ich geniesse es richtig, das emsige Treiben der Hauptstrasse zu beobachten und dabei von der behüteten Stille meiner vier Wände umgeben zu sein», sagt der pensionierte Landwirt. Von seinem Fensterplatz aus hat er auch die beste Sicht auf einen Stopp. Schmunzelnd fügt er an:

«Wenn es wirklich gar nichts zu tun gibt, zähle ich auch schon gerne mal die Autos, welche es mit dem Anhalten nicht so genau nehmen.»

Mit etwas weniger Weitsicht, jedoch nicht verminderter Freude, ist sein zweiter Lieblingsort verbunden: Wenn Debrunner zwei eingespannte Pferde vor und ein Kutschbock unter sich hat, kann nichts seine Laune trüben. Mit dieser Freude will er auch Paaren am schönsten Tag ihres Lebens begleiten. Er bietet Hochzeitsfahrten rund um und quer durch Eschenz an. «Diese Art von festlichem Rahmen ist bis heute noch sehr gefragt, doch ich merke auch, dass ich immer mehr zu einer Seltenheit werde.» Seine zwei polnischen Warmblüter sind kaum aus seinem Alltag wegzudenken. Die Liebe zu den Pferden stammt aus Debrunners Zeit im Militärdienst. Als Dragoner besass er zur Hälfte ein eigenes Pferd und war verpflichtet, in einen Reitverein einzutreten. Diesen fand er in Ramsen, nähe Stein am Rhein.

Vom Dragoner zum Kutscher

Heute führen Debrunner entweder der Einkauf oder die Lust auf eine Schiffsfahrt nach Stein am Rhein. «Oder, wie wir ganz unkompliziert sagen, nach Stei.» Obwohl auch in der Landi und dem Volg die meisten Produkte anzutreffen sind, nehmen viele gerne das grössere Angebot im Nachbarort wahr. Was es jedoch nur in Stein am Rhein gibt, ist eine Schiffländi. «Doch die Diskussion um eine eigene Schiffshaltestelle in Eschenz lodert immer wieder aufs Neue auf», sagt Debrunner, der das Bedürfnis nicht ganz nachvollziehen kann. «Für mich ist es kein Thema, schnell nach Stein am Rhein zu fahren. Parkplätze gibt es da ja auch mehr als genug.»

Zusammenschluss mit mehreren Weilern im Jahr 2003 Von erstem menschlichen Leben in Eschenz zeugt Fundmaterial, welches unter anderem auf der Insel Werd 4000 v. Chr. gefunden wurde. Heute zählt die Einwohnerschaft der Gemeinde am Rhein- und Unterseeufer 1880 Personen. Die 1206 Hektaren Gemeindeflächen schliessen die Weiler Bornhausen, Staad, Eppenberg, Windhausen, Schloss Freudenfels, Hirschensprung, Rappenhof, Insel Werd und Grüneck mit ein. Der Zusammenschluss erfolgte 2003, als der grosse Rat die Einheitsgemeinde zur politischen Gemeinde erklärte. Ein Löwe ziert das gespaltene Wappen. Man geht davon aus, dass er von habsburgischen oder reichenauischen Einfluss geprägt sein könnte. (soa)

Das Wappen von Eschenz.

Um zu einem Badeplatz zu gelangen, ist hingegen kein weiter Weg vonnöten. Die zwei Badis haben zwar beide Zugang zum Untersee, jedoch heissen sie unterschiedliche Besucher willkommen. «Die Aufteilung der zwei Bäder kommt von früher, als Mädchen und Buben je eine eigene Badi hatten.» Heute sind an beiden Orten alle Geschlechter willkommen, doch macht die Herkunft der Besucherinnen und Besucher nun den Unterschied. Das einstige Bubenbad steht für auswärtige Gäste offen und verlangt Eintrittskosten. Im Gegensatz dazu steht das ehemalige Mädchenbad der Einwohnerschaft von Eschenz kostenlos zur Verfügung. Dafür gibt es weder einen Bademeister noch einen Kiosk. Wenn, dann hält sich Debrunner also dort auf und fügt mit einem Schmunzeln hinzu:

«Dass man im Mädchenbad ist, merkt man auch daran, dass die Kühlboxen der Familien die Rasenfläche dominieren.»

Nebst einer Erfrischung bietet die Badi auch Platz für Feste wie die 1.-August-Feier oder den Bürgerumtrunk. Dort findet sich auch die Gelegenheit, mit alten Bekannten zu schwatzen oder sich die unbekannten Gesichter von nahem anzuschauen. «Denn durch die riesige Bautätigkeit finden viele neue Leute hier ein Zuhause.» Die steigende Bevölkerungszahl habe Debrunner auch beim Kindergartenbesuch zu spüren bekommen. Er erzählt:

«Ich habe die Kinder immer einmal im Jahr mit meiner Kutsche abgeholt und eine kleine Ausfahrt gemacht. Heute wüsste ich nicht mehr, wie ich diese Anzahl stapeln müsste, dass alle auf den Wagen Platz finden.»

Hansueli Debrunner auf seiner Kutsche. Bild: Benjamin Manser

Trotzdem muss er den Personen, welche die Bauzonen führen, ein Kompliment aussprechen. «Da steckt wirklich viel Kopf dahinter und sie bauen nicht einfach nur da, wo es schön wäre, ein Haus zu haben.» Generell könne Debrunner sich nicht beklagen. Die Infrastruktur liesse wenige Wünsche offen und auch die Behörde würde einen guten Job machen. Einzig dem Weggang der drei Bäckereien trauert er hinterher. «Heute sorgt einzig unser Brotlädeli dafür, dass der Duft von frisch gebackenem Brot in unserem Dorf bleibt.»

Verkehr gäbe es aber weiterhin genug: «Die Kiesgrube oberhalb von Eschenz bringt viel Lastwagenverkehr mit sich. Das merkt man schon.» Aber daran stört sich Debrunner kaum. Von irgendwo müsse ja schliesslich der Beton herkommen, wenn so viel gebaut würde. Generell hat er, was die Verkehrsmöglichkeiten betrifft, nichts zu beanstanden. Denn diese sind auch massgeblich für die gute Infrastruktur. «Mit dem öffentlichen Verkehr ist alles nah und man hat gute Verbindungen in unterschiedliche Richtungen.» Wenn Debrunner die Wahl zwischen Frauenfeld und Schaffhausen hat, fällt ihm eine Entscheidung nicht schwer. «Durch den ländlichen Charakter, der Frauenfeld noch bietet, fühle ich mich da wohler als in der Grossstadt.» Auch das direkte Angrenzen an den Nachbarkanton macht der Zugehörigkeit zum Thurgau keinen Abbruch.

«Wir sind sehr gut aufgehoben im Thurgau und hoffen, dass das auch so bleibt.»

Blick von der Kutsche über die Pferde von Hansueli Debrunner. Bild: Benjamin Manser

