Stefan Kumschick übernimmt Teamleitung von Thurgau West bei TKB

TKB Nach 25 Jahren eine neue Leitung bei der TKB: Stefan Kumschick übernimmt «Thurgau West» Der 43-jährige Stefan Kumschick übernimmt die Geschäftskundeneinheit «Thurgau West» der Thurgauer Kantonalbank (TKB). Der Wechsel erfolgt in Hinsicht auf die Pensionierung von Andreas Jäger, der das Team während 25 Jahren leitete. 08.08.2022, 11.25 Uhr

Andreas Jäger (links) übergibt die Führung des Geschäftskundenteams «Thurgau West» an Stefan Kumschick. Bild: PD / Kirsten Oertle

In der Geschäftskundeneinheit «Thurgau West» der Thurgauer Kantonalbank (TKB) wechselt die Führung. Anfang August übergibt Andreas Jäger die Leitung des Teams nach über 25 Jahren an Stefan Kumschick. Der 43-jährige Bankfachmann ist bereits seit rund acht Jahren bei der TKB. Seit über drei Jahren führt er das Gewerbekundenteam der Region Thurgau West. Zuvor hat Kumschick im Firmenkundengeschäft der St.Galler Kantonalbank und der CS Zürich Erfahrung gesammelt. Der Vater von drei Kindern hat einen Masterlehrgang in Immobilienmanagement sowie verschiedene Weiterbildungen absolviert, etwa die Höhere Fachschule für Wirtschaft.