TKB-Millionen Nur noch 20 statt 40 Millionen für «Markt Thurgau» in Frauenfeld: Das sagen die Verantwortlichen und so geht es weiter Immer noch Feuer und Flamme: Trotz Halbierung des Beitrags aus dem Fördertopf der TKB-Millionen für das Projekt Markt Thurgau herrscht in Frauenfeld Vorfreude. Die Projektorganisation ist aufgegleist, Interessenten für eine Zwischennutzung der Stadtkaserne gibt es viele, sobald das Militär 2023 auszieht. Samuel Koch Jetzt kommentieren 25.05.2022, 04.40 Uhr

Visualisierung des Projekts Markt Thurgau in der Stadtkaserne aus der Projekteingabe der Stadt Frauenfeld. Bild: PD/Matthias Gnehm

Die Chance bleibt einmalig. Daran hat der neue Bericht der Kommission über die Vergabe der 127,2 Millionen Franken aus dem Erlös der Partizipationsscheine der Thurgauer Kantonalbank (TKB) nichts geändert. Demnach soll das von der Stadt Frauenfeld eingereichte Projekt Markt Thurgau für die Stadtkaserne nicht mehr wie zunächst definiert 40 Millionen Franken, sondern nur noch die Hälfte, also 20 Millionen Franken an öffentlichen Geldern erhalten.

Der Stadtrat bedauert die Halbierung der beantragten Fördersumme, was sich selbsterklärend auf die Dimensionen auswirkt. Er freut sich aber über die erneut äusserst positive Bewertung. Denn die Kommission attestiert dem Projekt Markt Thurgau, dass ein «solcherart vielfältig genutztes Areal zu einem nachhaltigen Schaufenster und ökonomischen Impulsgeber für den ganzen Kanton werden könnte, unter Umständen sogar mit einer Wirkung über die Kantonsgrenzen hinaus». Deshalb ist die Stimmung im Frauenfelder Stadtrat auch nach wie vor erfreut, wie es seitens der Verantwortlichen heisst. Stadtpräsident Anders Stokholm sagt:

«Es ist eine grosse Aufgabe, aber auch eine schöne.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Durch die Halbierung der Fördersumme resultiert zwangsläufig ein abgespecktes Projekt, womit die private Nutzung gegenüber der öffentlichen Nutzung steigt. «Den ‹Markt Thurgau› gibt es, aber wir können so nicht die ganze Kaserne mit öffentlichen Geldern ausfüllen», sagt Stokholm. Am Stichjahr 2023 für die Entmilitarisierung der Stadtkaserne durch die Armasuisse habe sich bis dato nichts geändert. Unabhängig eines genauen Auszugstermins steht eine Zwischennutzung im Raum, etwa durch Gastronomen, Handwerker, Kunstschaffende, Pop-up-Stores oder Start-ups, meint Stokholm. «Eine Liste führt viele Interessenten. Und auch der Verein Unsere Stadtkaserne hat Ideen.»

Klassenzimmer oder Anlaufstellen im Gespräch

Beim zuständigen Stadtrat Andreas Elliker überwiegt ebenfalls die Freude, die Stadtkaserne nach dem Auszug des Militärs als eines der sechs Schlüsselgebiete zu beleben. Eine etappenweise Zwischennutzung durch Vermietungen gleise man deshalb auf, weil das Geschäft mit den TKB-Millionen zuerst durch den Grossen Rat muss und erst dann vom Thurgauer Stimmvolk abgesegnet werden kann. Möglicherweise kann die Stadt die Kaserne bereits im Baurecht übernehmen, bis die Fördersumme tatsächlich nach Frauenfeld fliesst.

Andreas Elliker, Stadtrat für Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Nebst den von Stokholm erwähnten Ideen könne es laut Elliker auch sein, dass ein Teil durch Schulklassen belegt werde. Ein Informationsaustausch mit den Schulen Frauenfeld hätte bereits stattgefunden. Und auch der Einzug einzelner städtischer Anlaufstellen sei ein Thema.

Für die Übernahme im Baurecht sowie erste bauliche Massnahmen erarbeitet die Stadt derzeit die Botschaften zuhanden des Gemeinderates, wie Stadtbaumeister Christof Helbling sagt und die Stadt bereits in der Beantwortung auf eine Einfache Anfrage aus dem Gemeinderat öffentlich gemacht hat. Die Projektorganisation im federführenden Departement für Bau und Verkehr sei aufgegleist. Helbling ist trotz Kündigung auf Ende August immer noch Feuer und Flamme für das Projekt Markt Thurgau. Er sagt:

«Durch die halbierte Fördersumme verschiebt sich der Anteil von öffentlicher Nutzung hin zu einer grösseren privaten Nutzung.»

Christof Helbling, Stadtbaumeister Frauenfeld. Bild: PD

Deshalb müsse in den kommenden Wochen und Monaten das Angebot im Grobkonzept justiert werden, was schliesslich in der Detailplanung mündet. Helbling meint: «Die Themenvielfalt wird aber immer noch gross sein.» Das haben die Verantwortlichen der Stadt der Kommission auch bei der Präsentation im vergangenen Dezember vorgetragen. So heisst es im neuen Kommissionsbericht: «Ein intelligenter, bedürfnisorientierter, aber auch wirtschaftlich sich rechnender Mix aus vielfältigen Angeboten ist notwendig, um einen längerfristig selbstständigen und nachhaltigen Betrieb sicherzustellen.»

Mit den 20 Millionen Franken für den «Markt Thurgau», der gesamthaft ein Preisetikett von rund 72 Millionen Franken trägt, legt die Kommission grossen Wert darauf, dass die öffentlichen Gelder nur für die öffentlich zugänglichen Bereiche verwendet werden dürfen. Der Rest müsse anderweitig aufgebracht werden. Die Kommission sei aber überzeugt, «dass das Projekt und seine Idee genügend attraktiv sind, sodass neben der Stadt Frauenfeld weitere Investoren zur Realisierung gefunden werden könne». Stadtrat Elliker meint: «Sicher ist, dass wir das Geld sorgfältig einsetzen wollen.»

Alle Informationen zum Projekt Markt Thurgau: www.markt-thurgau.ch

Geschichte der Frauenfelder Stadtkaserne in aller Kürze:

Seit 1712: Frauenfeld ist regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung.

Frauenfeld ist regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung. 1860: Der Bundesrat kündigt an, die Artillerie-Kurse nach Frauenfeld zu verlegen, wenn dort eine Kaserne gebaut würde.

Der Bundesrat kündigt an, die Artillerie-Kurse nach Frauenfeld zu verlegen, wenn dort eine Kaserne gebaut würde. 1861: Die Bürgergemeinde Frauenfeld erklärt sich bereit, die Kosten für den Bau in Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zu übernehmen.

Die Bürgergemeinde Frauenfeld erklärt sich bereit, die Kosten für den Bau in Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zu übernehmen. 25. März 1863: Grundsteinlegung für den Bau der Stadtkaserne nach einem Entwurf von Architekt Johann Joachim Brenner.

Grundsteinlegung für den Bau der Stadtkaserne nach einem Entwurf von Architekt Johann Joachim Brenner. 10. Mai 1865: In Frauenfeld finden die ersten Artillerie-Kurse statt.

In Frauenfeld finden die ersten Artillerie-Kurse statt. 1. Januar 1886: Die Bürgergemeinde verkauft den Waffenplatzkomplex für damals 620’000 Franken der Eidgenossenschaft.

Die Bürgergemeinde verkauft den Waffenplatzkomplex für damals 620’000 Franken der Eidgenossenschaft. 1984/1997: Etappenweiser Bau und Ausbau der neuen Kaserne Auenfeld.

Etappenweiser Bau und Ausbau der neuen Kaserne Auenfeld. 1999: Das «Obere Mätteli» gelangt in den Besitz der Bürgergemeinde zurück.

Das «Obere Mätteli» gelangt in den Besitz der Bürgergemeinde zurück. 2006/2007: Die Artillerie verlässt den Standort Frauenfeld nach über 140 Jahren.

Die Artillerie verlässt den Standort Frauenfeld nach über 140 Jahren. 2008: Der Armee-Lehrverband Führungsunterstützung 30 übernimmt Kasernen und Waffenplatz.

Der Armee-Lehrverband Führungsunterstützung 30 übernimmt Kasernen und Waffenplatz. 2018: Start zum erneuten Ausbau auf dem Waffenplatz Auenfeld, dessen Kapazität von 700 auf 1700 Betten erhöht wird. Frauenfeld wird so zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz.

Start zum erneuten Ausbau auf dem Waffenplatz Auenfeld, dessen Kapazität von 700 auf 1700 Betten erhöht wird. Frauenfeld wird so zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz. 2019: Der Bund informiert über den definitiven Auszug der Armee aus der Stadtkaserne im Jahr 2023. Er will das Areal allerdings nicht verkaufen, sondern lediglich im Baurecht abgeben.

Der Bund informiert über den definitiven Auszug der Armee aus der Stadtkaserne im Jahr 2023. Er will das Areal allerdings nicht verkaufen, sondern lediglich im Baurecht abgeben. 2020: Der Stadtrat präsentiert das Projekt Markt Thurgau. Dafür sollen 40 der rund 123 TKB-Millionen ins Innovationsprojekt der Kantonshauptstadt fliessen.

Der Stadtrat präsentiert das Projekt Markt Thurgau. Dafür sollen 40 der rund 123 TKB-Millionen ins Innovationsprojekt der Kantonshauptstadt fliessen. 2023: Die Schweizer Armee wird nach 158 Jahren aus der Frauenfelder Stadtkaserne ausziehen und das Areal der Stadt im Baurecht überlassen.

