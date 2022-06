Frauenfelder 6.-Klässler lernen Wald und Naturschutz kennen

Frauenfeld Superhelden im Wald: 6.-Klässler lernen Wald und Naturschutz kennen «Local Heroes» war am Samstag das Abschlussprojekt für Frauenfelder 6.-Klässler. Thomas Schaffner 12.06.2022, 16.00 Uhr

Der kantonale Revierförster Mathias Rickenbach erklärt den Superhelden St.Anna den Angriff auf die Neophyten.

Fröhliches Lachen empfängt den Besucher am Samstagmorgen im Rüegerholzwald in Frauenfeld. Es sind die 6.-Klässler der Pfarrei St.Anna, die sich zum Abschluss der Primarschule mit dem Thema «Superhelden» auseinandersetzen. «Jedes Kind kennt die Marvel-Superhelden. Sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Wer will das nicht? Wer will nicht selber Superheld sein und die Welt ein bisschen besser machen?», erklärt Denise Möller, Bereichsleiterin Religionsunterricht der Pfarrei St. Anna. «Doch um ein Superheld zu werden und ein Held zu sein, gilt es erst Kräfte zu entwickeln», ergänzt Projektleiterin und Initiantin Claudia Niederberger, «indem sich die Kinder bewusst für Umwelt und Natur einsetzen. Sie sollen erkennen, was sie selber bewirken können». In einer ersten Station leiten Mathias Rickenbach, kantonaler Revierförster, und der pädagogische Begleiter Ivo Breu die Schüler an, Neophyten zu erkennen und sie zu entfernen, um den einheimischen Pflanzen und Bäumen Raum zu geben.