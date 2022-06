Neuer Leitfaden ermöglicht Gartenwirtschaften in Frauenfeld

Streit Gartenwirtschaft darf bleiben: Wirten auf öffentlichem Grund in Frauenfeld ist wieder einfacher und günstiger möglich Kehrtwende im Leitfaden: Auch nach der Coronapandemie soll der öffentliche Grund in Frauenfeld weiterhin genutzt werden können, unter anderem für Gartenwirtschaften oder Foodtrucks. Stadtpräsident Anders Stokholm sagt, dass nun mehr Standorte vorgesehen und die Kosten für Interessenten tiefer sind. Dem Leitfaden vorausgegangen war ein Streit um den Glühweinstand Zauberwald. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 01.06.2022, 04.10 Uhr

Die Begegnungszone in der Altstadt Frauenfeld: Die Nutzung wie etwa für Auslagen von Detaillisten soll einfacher möglich sein. Bild: Nik Roth

Es ist ein Happy End für Christoph Michel, Wirt des Restaurants Scharfes Eck in Frauenfeld. Seit kurzem können seine Gäste wieder ausserhalb des Restaurants Platz nehmen, sowohl direkt am Haus als auch ennet der gepflasterten Strasse. Zuvor ist die Nutzung des öffentlichen Raumes zum Streitobjekt geworden. Ende Januar hiess es, Michel müsse sämtliches Mobiliar entfernen.

Christoph Michel,

Wirt Scharfes Eck Frauenfeld. Bild: Donato Caspari (09.01.2021)

Während der Pandemie hat die Stadt Frauenfeld den Detaillisten und Gastronomen den öffentlichen Grund direkt vor ihrem Geschäft oder Restaurant noch gratis zur Verfügung gestellt. Nachdem Schausteller Hanspeter Maier beim Burstelpark ohne gültige Baubewilligung sein Glühweindörfli Winterzauber betrieb, gab es Vorwürfe an den Stadtrat wegen der Bewilligungspraxis. Es hiess, das eine Amt wisse nicht, was das andere tut.

Darum hat die Stadt einen Leitfaden zur Nutzung des öffentlichen Raums erarbeitet. Darin steht, welche Vorplätze von Einkaufsläden oder Restaurants genutzt werden können und wie sie zu gestalten sind. Diese erste Version des Leitfadens ist nun überarbeitet – Michels Gartenwirtschaft beim Sämannsbrunnen darf bleiben.

Rückmeldungen in Entscheid einbezogen

Anders Stokholm,

Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

«Wir haben den Leitfaden nicht gross geändert, die Gestaltungsrichtlinien gelten nach wie vor. Es ging mehr um die Frage der notwendigen Verfahren», sagt Stadtpräsident Anders Stokholm auf Nachfrage. Ziel ist es, die Nutzung des öffentlichen Grundes einfacher und günstiger möglich zu machen. Diverse Rückmeldungen von Gastronomen, Gewerbetreibenden und weiteren Nutzerinnen und Nutzern seien dabei berücksichtigt worden.

So seien nun beispielsweise zehn weitere Standorte für eine flexible Nutzung vorgesehen. Darunter fällt auch der Sämannsbrunnen – dort, wo die Gartenwirtschaft von Christoph Michel steht. In einem Schreiben der Stadt an den Gastronomen hiess es ursprünglich, dass der Platz beim Sämannbrunnen schon immer für politische Standaktionen genutzt wurde und entsprechend freigehalten werden soll. Wie Stokholm sagt, haben die beiden Nutzungsarten, also gastronomisch und politisch, aber gut nebeneinander Platz. Zu dieser politischen Kehrtwende haben Rückmeldungen, auch seitens politischer Parteien, geführt.

Die Gartenwirtschaft von Christoph Michel. Bild: PD

Christoph Michel ist erleichtert, dass er seine Gartenwirtschaft weiter betreiben darf. «Ich habe das Gespräch mit der Stadt gesucht und grosse Unterstützung von meinen Gästen erhalten», erzählt er. Dutzende Leserbriefe wurden verfasst, auch in dieser Zeitung. Jetzt hat der Gastronom eine Rahmenbaubewilligung zugesprochen bekommen. 50 Gäste finden nun in den Innenräumen des Restaurants und gleich viele draussen Platz. Ausserdem muss der Wirt kein Personal entlassen, so wie er erst befürchtete. Für ihn ist die einfachere Nutzung des öffentlichen Grundes eine Chance für Frauenfeld, denn:

«Es gibt zu wenige Gartenbeizen in der Altstadt.»

Von zwei auf vier Franken pro Quadratmeter

«Wir haben auch Anpassungen auf der Gebührenseite gemacht», erklärt Stadtpräsident Stokholm. Der Quadratmeterpreis für Strassenrestaurants ist um zwei Franken auf vier Franken pro Monat gesenkt worden, ein Viertel weniger kostet auch der Platz für einen mobilen Kiosk oder einen Stand. «Warenauslagen bei Erdgeschossnutzungen kosten nichts mehr», sagt Stokholm. Den Anbieterinnen und Anbietern von mobilen Angeboten wie etwa Foodtrucks stehen stellenweise fixe Strom- und Wasseranschlüsse zur Verfügung. An einigen Orten, etwa im Murg-Auen-Park, gibt es keine festen Installationen. «Dafür haben wir vier mobile Sets angeschafft», erzählt Stokholm. Die Stadt hat dafür 20'000 Franken investiert.

Wer den öffentlichen Grund nutzen möchte, muss das melden. Allerdings ist es in der Innenstadt nicht notwendig, dafür eine Baubewilligung einzuholen. Mit diesen Anpassungen möchte die Stadt in einer zweijährigen Versuchsphase Erfahrungen sammeln. Sämtliche Daten werden erfasst, um sie auszuwerten und auf deren Grundlage eine definitive Regelung zur Nutzung des öffentlichen Grundes zu verabschieden. Soweit soll es Ende April 2024 sein.

