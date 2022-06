Quartierverein Kurzdorf entdeckt das kriminelle Frauenfeld

Stadtführung Wo Thurgauer Langfinger auf Brandstifter treffen: Quartierverein Kurzdorf entdeckt Frauenfeld kriminalistisch Andrea Hofmann und Barbara Megert führten den Quartierverein Kurzdorf auf etwas anderen Pfaden durch die Stadt. Rund 50 Interessierte liessen sich diese spannende Veranstaltung nicht nehmen, bei der sogar Urfrauenfelder noch etwas lernen konnten. 13.06.2022, 16.30 Uhr

Stadtführerin Andrea Hofmann mit den Kurzdorferinnen und Kurzdorfern unterwegs. Bild: PD

Die etwas andere Stadtführung stand kürzlich beim Quartierverein Kurzdorf auf dem Programm. Rund 50 interessierte Frauenfelderinnen und Frauenfelder, vor allem viele Mitglieder des Quartiervereins, nahmen an diesem besonderen Angebot teil. Bei traumhaftem Wetter traf man sich vor dem Cinema Luna. Nach der Begrüssung durch Vizepräsident André Zobrist teilte man sich in zwei Gruppen auf, die von Andrea Hofmann und Barbara Megert unter anderem über kriminalistische Begebenheiten der Stadt Frauenfeld aufgeklärt wurden.

Start der Stadtführung vor dem Cinema Luna. Bild: PD

Man hörte Geschichten über die beiden Stadtbrände. Der Verursacher des ersten kam mit einer glimpflichen Strafe davon, wohingegen bei demjenigen, der beim zweiten Brand hart bestraft wurde, bis heute nicht geklärt ist, ob er überhaupt schuldig war. Im Zusammenhang mit Erzählungen weiterer Straftaten erfuhr man, woher die Redewendung «an den Pranger stellen» kommt. Aber auch Begriffe wie «steinreich» und «Thurgauer Langfinger» lösten sich nun auf. Gemeint sind die Landvögte aus den alten eidgenössischen Ortschaften, die in Frauenfeld residierten. Sie mussten ihre Investition in nur zwei Jahren im Thurgau wieder hereinholen. Dafür dienten ihnen vor allem Bussen, etwa für Fluchen, Schwören oder Gotteslästern, denn zwanzig Prozent davon gingen als Einkommen an die Vögte. Diese rafften also zusammen, was ihnen in die Finger kam – und den Thurgauer Untertanen blieb nur der schlechte Ruf.

Ein Weinglas mit Stadtwappen als Geschenk

Der Apéro im Rathauskeller. Bild: PD

Im kühlen Rathauskeller genoss man einen Apéro. Das geschenkt bekommene Weinglas mit dem Frauenfeld-Wappen wird einen an die Führung erinnern. Und schon ging es weiter mit der Besichtigung des Rathauses. Auch seit Jahren in Frauenfeld Ansässige staunten über die spannenden Geschichten. (red)