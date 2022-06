Stadtfest «Legen überall noch eine Schippe drauf»: Gestaltungsteam fürs Frauenfelder Mitsommerfest über letzte Vorbereitungen Nach 2019 geht vom 17. bis 19. Juni das nächste Mitsommerfest über die Bühne. Die beiden Gesamtgestalter geben Einblick in ihre Arbeit, was heuer für die Besucherinnen und Besucher anders ist als vor drei Jahren und worauf sie sich am meisten freuen. Samuel Koch 11.06.2022, 04.20 Uhr

Besucherinnen und Besucher beim letzten Mitsommerfest 2019 an der langen Tafel bei der Promenade. Bild: Donato Caspari

In einer Woche ist die lange Tafel zurück auf der Promenade, das Stadtfest zurück in Frauenfeld. Vom 17. bis 19. Juni grüsst wieder das Mitsommerfest – nur wegen eines Buchstabens stimmt es nicht ganz mit dem Mittsommerfest im hohen Norden überein. Es ist die zweite Ausgabe des hiesigen Mitsommerfestes, das 2019 zu Ehren des 100-jährigen Bestehens der Stadtvereinigung mit 35’000 Gästen gefeiert wurde.

Jetzt steht das Mitsommerfest 2.0 mit seiner eigenen Währung Murggold also bald vor der Tür. Die letzten Vorbereitungen laufen, auch für Damiano Casella und Rico Pengler, die im Organisationsteam um Projektleiterin Martina Dumelin als Gesamtgestalter-Duo fungieren. Casella sagt:

«Wir haben uns in allen Ressorts und in der Organisation stark weiterentwickelt in den letzten drei Jahren.»

Damiano Casella, Co-Gesamtgestalter Mitsommerfest. Bild: PD

In allen Bereichen sei noch eine Schippe draufgelegt worden, so auch in der Gesamtgestaltung. Nebst den beiden Hauptzielen Nachhaltigkeit unter anderem mit Mehrweggeschirr und Ökostrom sowie Regionalität mit hiesigen Produkten, haben sich Casella und Pengler auf die Fahne geschrieben, dass das Festgelände zwischen Promenade mit der langen Tafel, Regierungsgebäude und Botanischem Garten noch durchlässiger wird. Pengler sagt: «Wir haben versucht, das Gelände weniger lückenhaft zu gestalten, dass die Gäste noch einfacher von einem Ort zum anderen schlendern können.»

Rico Pengler, Co-Gesamtgestalter Mitsommerfest. Bild: PD

Einzelne Zonen mit Botanischem Garten als Symbiose

Die einzelnen Zonen für Kulinarik (Promenade), Bar- und Musik (Regierungsgebäude), Vergnügen (Konviktplatz) sollen im Botanischen Garten «im Kleinen» als Symbiose zusammenkommen. «Wir haben nicht einfach das Konzept vom letzten Fest aus der Schublade genommen, sondern optimiert, verbessert, noch mehr Liebe reingesteckt», sagt Casella. So gestalten diesen Samstag Kinder im städtischen Werkhof mit zwei Künstlern sämtliche Wegweiser. Für den Anlass von 10 bis 17 Uhr braucht es keine Voranmeldung.

Wie beim Mitsommerfest vor drei Jahren sind wieder rund 50 Vereine aus der Stadt mit an Bord, um ein möglichst vielseitiges Fest durchzuführen. Alleine die Helferschichten sind von 90 auf 170 gestiegen, die 4000 ehrenamtlich geleisteten Stunden vom letzten Fest werden laut Casella und Pengler ziemlich sicher übertroffen. Kreativer sollen auch die Stände und Bauten der Vereine werden, die neu von einem eigenen Bauressortleiter betreut werden. Aufgebaut wird das Gelände am Donnerstag, wobei Promenaden-, Staubeggstrasse und Vorstadt erst ab Freitag für den Verkehr gesperrt sein werden.

Einzelne Verbesserungen nach kritischen Feedbacks

Das Riesenrad steht heuer auf dem Konviktplatz, die grosse Bühne vor der ehemaligen Huberei. «Zudem haben wir einige kritische Feedbacks vom letzten Fest umgesetzt», sagt Pengler. So gibt es mehr Sitzgelegenheiten, die lange Tafel ist immer mal wieder unterbrochen, damit die Gäste mit ihrem Essen nicht um den ganzen Tisch gehen müssen.

Casella und Pengler freuen sich ebenso wie ihre Teammitglieder auf den baldigen Startschuss, auch wenn sie derzeit viel ihrer Freizeit für die Organisation opfern. «Wir freuen uns, etwas für die Leute und für die Stadt zu machen», sagt Pengler. Und Casella ergänzt: «Die grösste Wertschätzung sind die vielen fröhlichen Gesichter.»