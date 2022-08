Sportvereine Netzwerken steht im Zentrum: Verein Sportnetz Frauenfeld lädt Mitglieder zum sommerlichen Eisstockschiessen Nebst Gesprächen und einem Imbiss stand beim Netzwerktreffen des Sportnetz Frauenfeld am Dienstagabend im Murg-Auen-Park eine Sportart im Zentrum, die eher auf Eis zu Hause ist. Samuel Koch 17.08.2022, 16.00 Uhr

Teamwettkampf darum, wer mit dem Stock am nächsten an die Taube kommt. Bild: Samuel Koch

Sport findet Stadt. Unter diesem Motto existiert der Verein Sportnetz Frauenfeld seit 2017 als Nachfolger der Vereinigung der Frauenfelder Sportvereine als Plattform für das Sportangebot von Frauenfeld. So gesehen, überraschte es nicht, dass beim Netzwerktreffen am Dienstagabend im Murg-Auen-Park Reiterinnen an demselben Apérotischli standen wie Unihockeyaner und Modelflugpiloten. Sportnetz-Vorstandsmitglied Hanu Fehr sagte dann auch zu den rund 30 anwesenden Gästen: