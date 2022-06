Frauenfeld: Wetten am traditionellen Pferderennen

sport «Ich wette sehr gern» – Frauenfelder Pferderennen lockt Neulinge und Risikofreudige an Wer wettet, hat mehr vom Rennen. Stimmt. Oder doch nicht? Was die Promis reizt, sich den Herausforderungen des Wettens bei den Frauenfelder Pfingstrennen zu stellen, ist so unterschiedlich wie spektakulär. Margrith Pfister-Kübler Jetzt kommentieren 06.06.2022, 18.30 Uhr

Das traditionelle Frauenfelder Pferderennen am Pfingstmontag. Bild: Benjamin Manser

Zurückhaltend in der Beurteilung respektive mit wenig Risikofreude zeigen sich dabei gleich mehrere. Guido Stäger, CEO Schweizer Zucker AG: «Ich wette nicht. Als Realist bin ich kein Glücksritter.» Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) Dominik Knill sagt mit Schalk in den Augen: «Ich wette auf niemanden. Ja, wenn die Kavallerie an erster Stelle stünde, dann sähe das anders aus.» Doch dann zeigt sich, dass es Ständerat Jakob Stark zuckt beim Thema Wetten: «Ich wette sehr gern.»

Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler Weber, umringt von charmanten Herren (v. l.) SOG-Präsident Dominik Knill, Ständerat Jakob Stark, CEO Schweizer Zucker AG Guido Stäger und Ex-Ständerat Hansjörg Walter. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Stark weiss, dass, wenn man keine bösen Überraschungen erleben will, ein Rundumblick für die Rennpferde und deren Tagesform von Vorteil ist. «Kann aber auch danebengehen», weiss Stark aus Erfahrung und blendet auf seinen Vater Hans zurück, der just im Geburtsjahr 1958 von Jakob Stark das Pferd Choli verkauft hat – zu Gunsten eines Ferguson-Traktors. Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm schallt los und wiehert vor Lachen: «Wetten? Ja, wenn man beim Gemeindecup Regio Frauenfeld wetten dürfte, dann würde ich auf Frauenfeld setzen.» Alle lassen sich von der ausgelassenen Stimmung mitreissen, auch wenn die Wettgelder ab und zu in die falschen Taschen fliessen. Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler Weber treibt es zum Wettschalter. Sie mag Nervenkitzel. Sie umschreibt es so:

«Ich habe zwar keine Ahnung vom Wetten und entscheide mich deshalb für Jockeys und Pferde, die mir am besten gefallen.»

Rennvereinspräsident Christoph Müller ist an diesem Pfingstmontag einfach nur rundum glücklich. Endlich wieder ein Pfingstmiteinander der Pferdeenthusiasten.

Kamen erstmals auf die Pferderennbahn, und zwar wegen der Ponyrennen: Tobias Aemisegger mit Mino und Dominik Dotti mit Jaro aus Warth. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Dass in der Rennbahntradition nun jugendliche Innovation mit Ponys und Nachwuchsjockeys ganz grosse Klasse ist, lockt Neulinge an wie Tobias Aemisegger mit Mino und Dominik Dotti mit Jaro aus Warth:

«Wir sind wegen der Ponyrennen da.»

Das traditionelle Frauenfelder Pferderennen am Pfingstmontag. Bilder: Benjamin Manser

Keine Wetten konnten auf den 15. Gemeindecup Region Frauenfeld abgeschlossen werden. Doch das Publikum überschlug sich geradezu in Begeisterung. Naomi Volkart gewann den Cup für Hüttwilen mit ihrem Pferd My Tribute To The King. Dicht gefolgt von Stute Leona mit Annick Siegenthaler im Sattel für Frauenfeld. Matzingen kam mit Kabaret und Leonie Wiesmann im Sattel auf Platz drei.

