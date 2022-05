Soziale Medien «Wichtig und erstrebenswert»: SVP-Gemeinderätin aus Frauenfeld reicht Vorstoss zu Social-Media-Strategie ein SVP-Gemeinderätin Lisa Badertscher will mit ihrer Einfachen Anfrage vom Stadtrat wissen, mit welchen Ressourcen die Stadtverwaltung den Social-Media-Auftritt bewältigt. Samuel Koch 26.05.2022, 16.20 Uhr

Der Facebook-Auftritt der Stadt Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Facebook, Instagram und Co. sind nicht mehr wegzudenken. Das weiss auch die Stadt Frauenfeld, die sich zuletzt vermehrt auf den sozialen Plattformen aktiv zeigt. Das mündete in der seit Anfang Jahr in Kraft getretenen Social-Media-Strategie. Das ist auch SVP-Gemeinderätin Lisa Badertscher nicht entgangen, die an der Gemeinderatssitzung von Ende April eine Einfache Anfrage zur vom Stadtrat auf Anfang des neuen Jahres genehmigten Strategie eingereicht hat.

Die Stadt präsentiere sich mit einem sehr professionellen und informativen Social-Media-Auftritt, steht im Vorstoss. Badertscher schreibt weiter:

«Gerade in der heutigen Zeit, in der sich viele, vor allem junge Leute, über diese Kanäle informieren, erachte ich das als wichtig und erstrebenswert.»

Lisa Badertscher, Gemeinderätin SVP. Bild: PD

Über Linked-in, wo die Stadtverwaltung einen Account hat, allerdings nicht sehr aktiv ist, könnten laut Badertscher zudem geeignete Arbeitnehmende kontaktiert werden, die allenfalls an einer Stelle bei der Stadt interessiert seien.

Fragen nach personellen Ressourcen

Für Badertscher ist klar, dass ein professioneller Auftritt in den sozialen Medien Ressourcen benötigt. Zur Sicherstellung der weiterhin professionellen Betreuung der Kanäle habe der Stadtrat mit der Strategie «implizit eine 20-Prozent-Stelle bewilligt», schreibt Badertscher. Kommunikationsleiterin Cornelia Trefzer spricht von einem wöchentlichen Aufwand von 2,5 Stunden, der aber sukzessive verdoppelt werden soll.

Deshalb richtet Badertscher zwei Fragen an den Stadtrat. Einerseits will sie wissen, wie er gedenkt, das benötigte Pensum abzudecken. Andererseits will sie in Erfahrung bringen, ob für die Besetzung allenfalls zusätzliche Stellenprozente geschaffen werden oder das Pensum durch interne Wechsel besetzt werden könne.