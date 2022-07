Sicherheit «Belastung immer höher, Abgrenzung immer schwieriger»: Feuerwehr Frauenfeld reagiert nach Abgang ihres Kommandanten und stockt Pensum auf Ursin Camenisch übergibt das Kommando der Feuerwehr Frauenfeld per 1. Oktober an Sandro Heinzmann. Grund dafür ist die zu hohe Belastung für den Milizposten. Heinzmann kommt als Stabsoffizier. Genau für diese Stelle erhöht die Stadt Frauenfeld jetzt bei der Suche nach einem Nachfolger die Stellenprozente. Samuel Koch 19.07.2022, 04.10 Uhr

Einsatzkleidung im Depot der Feuerwehr Frauenfeld an der Marktstrasse. Bild: Andrea Stalder

So war das alles nicht geplant. Ursin Camenisch demissioniert nach seinem Amtsantritt auf Anfang 2020 bereits auf Ende September wieder als Kommandant der Feuerwehr Frauenfeld. Camenisch sagt:

«Mein Herz blutet, aber immerhin bleibe ich der Feuerwehr erhalten. Ich bin also nicht ganz weg und gehe nur einen Schritt zurück.»

In der Mitteilung der Stadt steht als Begründung für Camenischs Entscheid, dass die Anforderungen an die Feuerwehren in den letzten Jahren stetig zugenommen haben. Das bestätigt der abtretende Kommandant und sagt, die Belastung sei immer höher, die Abgrenzung vom Milizposten mit einem Pensum von 40 Prozent immer schwieriger geworden.

Ursin Camenisch, Kommandant der Feuerwehr Frauenfeld (2020–2022). Bild: Reto Martin

Zuletzt ist die Anzahl an Einsätzen der Feuerwehr stetig gestiegen, ebenso die Einsatzdichte. Und durch die Urbanisierung gebe es mehr Bagatellfälle, wofür das Korps ausrücken müsse. Das sind etwa Rettungen von Katzen, die auf Bäume geklettert sind, offene Dachfenster bei Gewittern oder Schlüssel in Abfallcontainern, wie Camenisch aufzählt. Er sagt:

«Dieser Trend ist nicht aufzuhalten.»

Hinzu komme der wirtschaftliche und gesellschaftliche Druck, es gebe mehr Bürokratie, und erforderlich dafür seien auch schnellere Reaktionszeiten. «Vor der Coronapandemie war die Stelle mit meinem Arbeitgeber vereinbar, seither befindet sich auch die Privatwirtschaft im Krisenmodus», sagt Camenisch. Daher habe er priorisieren müssen, die Wahl fiel auf die Familie. Zudem tritt Camenisch ab Oktober eine neue berufliche Herausforderung als Berater im Bereich Organisationsentwicklung und Digitalisierung an.

Facebook-Post zum Kommandantenwechsel von Ursin Camenisch zu Sandro Heinzmann (Dritter von links). Bild: Printscreen

Aufstockung von maximal 40 Stellenprozenten

Die Stadt Frauenfeld muss also ihren kompetenten Kommandanten ziehen lassen. Immerhin reagiert die Stadt und beschäftigt den bisherigen Stabsoffizier Sandro Heinzmann ab 1. Oktober in einem Vollzeitpensum als neuen Kommandanten. Die Stelle als Stabsoffizier im Amt für Sicherheit von Stadtpräsident Anders Stokholm ist derzeit mit einem Pensum von 70 bis 100 Prozent ausgeschrieben, was einer Aufstockung von maximal 40 Stellenprozenten entspricht, die durch die administrative Unterstützung im Amt für Sicherheit aufgefangen werde. Stokholm sagt:

«Und die Aufstockung ist über die Feuerwehrersatzabgabe finanziert, es fliessen da also keine Steuermittel hinein.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

In der Rechnung 2021 lagen diese Kosten der Feuerwehr bei 1,668 Millionen Franken, die allerdings nicht als Gesamtsumme ausgewiesen sind. «Grund dafür ist die Spezialfinanzierung, die gedeckt ist», meint Stokholm.

Kommt die Reaktion durch eine Stellenaufstockung nicht zu spät? «Die Diskussionen sind nicht neu», betont Stokholm. Es sei wie im Militär nicht einfach, Milizposten mit professionellen Personen zu besetzen. Hinzu kommt die gesetzlich geregelte Altersbegrenzung von 48 Jahren, die eine solche Auswahl zusätzlich erschwere.

Bisheriger Stabsoffizier übernimmt das Zepter

Die Gründe sind für Stokholm ähnlich wie für Camenisch selbst. Er spricht von gesellschaftlichen Veränderungen wie eben der Urbanisierung mit vielfältigeren Einsätzen. Zudem sei der administrative Aufwand höher als früher, meint Stokholm. Der Stadtrat jedenfalls dankt Camenisch für seinen ausserordentlichen Einsatz für die Feuerwehr und die Stadt Frauenfeld. «Mit dem 40-jährigen Sandro Heinzmann übernimmt der richtige Mann das Kommando», meint Stokholm. Camenisch pflichtet dem Stadtpräsidenten bei und sagt: «Er ist langjähriger Offizier und wird als neuer Kommandant von der Politik und vom Kommando getragen.»