Schiesswesen Schollenholz im Visier: Stadt Frauenfeld plant mit der Schiessanlagenstrategie die Konzentration auf einen Standort Die Vereinigten Schützen Langdorf-Kurzdorf zügeln auf 2025 vom Galgenholz zu den Stadtschützen ins Schollenholz. Als Mitgift bringen sie acht neue 300-Meter-Scheiben mit, die ihnen die Stadt zahlt. So kann der Kanton im Galgenholz, wo der Schiessbetrieb eingestellt wird, räumliche Bereinigungen vornehmen. Mathias Frei 25.10.2022, 05.30 Uhr

Auf der Schiessanlage Schollenholz fand 2019 das Eidgenössische Jugendschützenfest statt. Bild: Donato Caspari

Aus zwei mach eins. Das sind die Pläne der Stadt Frauenfeld in Sachen Schiessanlagen. So schreibt der Stadtrat zur nun verabschiedeten Schiessanlagenstrategie:

«Die vorliegende Strategie möchte den Schiesssport in Frauenfeld durch die gemeinsame Nutzung der bestehenden Infrastruktur stärken.»

Dazu sei eine Konzentration des Schiessbetriebs auf das Schiesssportzentrum Schollenholz nur von Vorteil. Die Armee sei im Schollenholz darauf angewiesen, dass 26 Scheiben zur Verfügung stehen. Dies habe auch mit der höheren Anzahl von Rekruten zu tun, die künftig in Frauenfeld ausgebildet würden. Gleichzeitig könnten optimale Voraussetzungen geschaffen werden, um den gesteigerten Ansprüchen der Armee in der Schiessausbildung gerecht zu werden, schreibt der Stadtrat. Im Jahr 2019 hatte er das Amt für Sicherheit beauftragt, ebendiese Schiessanlagenstrategie zu erarbeiten. Konkret soll der Schiessbetrieb im Galgenholz bis Ende 2024 eingestellt werden.

Neue Scheiben für 145'000 Franken Der Stadtrat hat einen Kredit über 145'000 Franken freigegeben für die Ersatzbeschaffung von acht elektronischen Scheiben über 300 Meter in der Schiessanlage Galgenholz. Aus Altersgründen sei dieser Ersatz notwendig. In den Stadtratsmitteilungen heisst es: «Einerseits sind die notwendigen Ersatzteile nur noch schwer aufzutreiben, anderseits genügen die bestehenden Scheiben nicht mehr den Anforderungen für die Durchführung des Thurgauer Kantonalschützenfestes vom 16. Juni bis 2. Juli 2023.» Aus technischen Gründen könne nicht bis zum geplanten Umzug Ende 2024 zugewartet werden. Im Schollenholz müssten ebenfalls die elektronischen Scheiben über 300 Meter ersetzt werden. Dort könne aber noch bis Ende 2024 zugewartet werden, da die bestehenden Scheiben technisch einer neueren Generation entsprechen. Die neuen Scheiben werden Ende 2024 vom Galgenholz ins Schollenholz gezügelt. Das kostet zwar zusätzlich 12'000 Franken. Diese Kosten übernimmt aber der Kanton. (ma)

Zwei der ältesten Vereine Frauenfelds

In Frauenfeld üben die Stadtschützengesellschaft (SSGF) im Schollenholz und die Vereinigten Schützen Langdorf-Kurzdorf (VSLK) im Galgenholz den Schiesssport aus. Zusätzlich gebe es den Pistolenschiessverein der Kantonspolizei, den Armbrustschützenverein und den Bogenclub Polygon, schreibt der Stadtrat. Die SSGF ist erstmals 1523 erwähnt, während die VSLK 1884 als Feldschützengesellschaft Langdorf gegründet wurden. Der heutige Verein ist 2008 aus einer Fusion mit der SG Kurzdorf, der FSG Langdorf und der Pistolensektion Langdorf entstanden.

Obwohl der Schiesssport, wie es in den aktuellen Stadtratsmitteilungen heisst, seit längerer Zeit mit rückläufigen Mitgliederzahlen kämpft, seien die Vereine und ihr Engagement wichtig für Frauenfeld. Überdies hat die Stadt von Gesetzes wegen «die Schiessanlagen für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechenden Tätigkeiten der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung zu stellen».

Im Sommer 2017 hat der Kanton das neue Zivilschutz-Ausbildungszentrum im Galgenholz eröffnet. Bild: Thi My Lien Nguyen

Ende des Schiessbetriebs im Sinne des Kantons

Die Schiessanlage Galgenholz liege in einem Gebiet, das aus raumplanerischer Sicht ein hohes Entwicklungspotenzial habe. Das kantonale Hochbauamt sieht, so schreibt der Stadtrat, verschiedene Möglichkeiten für die Entwicklung des Areals. Nebst dem Kanton hätten auch die Armasuisse und die Stadt ein grosses Interesse an der Weiterentwicklung des Gebiets.

«Was die Einstellung des Schiessbetriebs jedoch voraussetzt.»

Erol Doguoglu, Kantonsbaumeister. Bild: Andrea Stalder

Anlass für den sogenannten Masterplan Galgenholz des Kantons war der Umstand, dass Zivilschutz-Übungsanlagen des Kantons zonenfremd in der Landwirtschaftszone liegen. Dies wolle man in Ordnung bringen, sagt Kantonsbaumeister Erol Doguoglu. Es gebe noch keine konkreten baulichen Projekte im Galgenholz. Vielmehr habe man sich in einer Machbarkeitsstudie grundsätzlich Gedanken gemacht, sich die Zivilschutzinfrastruktur auf dem Areal weiterentwickeln könne und welche räumlichen Rochaden dafür notwendig seien. Doguoglu sagt:

«Die zentrale Erkenntnis der Studie ist: Der Ort ist für den Zivilschutz auch langfristig möglich und sinnvoll.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Für den Kanton sei das Einstellen des Schiessbetriebs der Idealfall, sagt der Kantonsbaumeister. Er freut sich, dass es nun so aufgegangen ist. Dass dem so ist, verdankt der Kanton der Stadt als Vermittlerin. Die Schiessanlagenstrategie ist zwar beim Amt für Sicherheit angesiedelt. Stadtrat Andreas Elliker als Departementsvorsteher Bau und Verkehr hat das Geschäft aber zur Chefsache erklärt.

Galgenholz: Verzicht auf Überschussrecht, aber Schützenstube bleibt

Arthur Ausderau, Präsident Vereinigte Schützen Langdorf-Kurzdorf. Bild: PD

Der Stadt sei es über den gesetzlichen Auftrag hinaus wichtig, dem Schützenverein technisch hochwertige Anlagen zur Verfügung stellen zu können, sagt Elliker. Er spricht den Ersatz der elektronischen Scheiben im Schollenholz an (siehe Kasten). Mit der vorliegenden Strategie habe man die beste Lösung für alle Beteiligten gefunden. Vor allem könne so das Kantonalschützenfest (TKSF) wie geplant 2023 auch im Galgenholz stattfinden, freut sich Elliker. Arthur Ausderau, Präsident der Vereinigten Schützen Langdorf-Kurzdorf, sagt:

«Dass das TKSF bei uns daheim im Galgenholz stattfinden kann, ist uns sehr wichtig.»

Die VSLK stimmten gemäss Ausderau an ihrer diesjährigen Generalversammlung der Einstellung des Schiessbetriebs per Ende 2024 zu – mit sehr grossem Mehr. Auf das eingetragene Überschussrecht im Galgenholz werde man verzichten, die Schützenstube will der Verein zumindest vorläufig aber weiterbetreiben.

Markus Kutter, Obmann Stadtschützengesellschaft Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Die städtische Schiessanlagenstrategie bringt entsprechend mit sich, dass die Stadtschützengesellschaft ab 2025 neue Gspänli im Schollenholz bekommt. SSGF-Obmann Markus Kutter sagt, man habe immer signalisiert, dass man offen sei. Denn das Schollenholz sei die grösste Anlage Frauenfelds und deshalb prädestiniert für diese Entwicklung. Zudem sei genug Platz vorhanden für einen zweiten Verein.