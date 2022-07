Frauenfelder Vereine und ihre Helfereinsätze am Open Air

Für die Vereinskasse Sex zwischen Mulden, schwierige Bierzapfhähne und Luxus-WCs: Wie Frauenfelder Vereine am Open Air mithelfen Lukrative Helfereinsätze: Viele Frauenfelder Vereine verdienen sich mit Manpower einen schönen Batzen für die eigene Kasse. Pascal Frey von der Güselkompanie, Corinne Hviid, die Getränke verkauft, und Ivan Gubler von «WC-Island» erzählen, was sie antreibt bei ihren ehrenamtlichen Einsätzen und was sie dabei schon erlebt haben. Mathias Frei Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.00 Uhr

Open Air Frauenfeld 2022: Donnerstagmittag vor der Bühne. Bild: Andrea Stalder

Am Rechen: Pascal Frey von der Pfadi Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Man könnte sich wahrlich romantischere Orte vorstellen für intime Zweisamkeit. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt: zum Beispiel kopulierende Pärchen zwischen den grossen Abfallmulden. «Die liessen sich von uns aber nicht stören und machten einfach weiter», meint Pascal Frey. Als 16-jähriger Pfader fuhr er erstmals auf einem Lieferwagen der Güselkompanie mit, welche die Pfadi Frauenfeld organisiert. Heute ist er 38 Jahre alt und sammelt nicht mehr an der Front Abfall der Festivalgänger zusammen. Lange Jahre war er Co-Leiter der Güselkompanie, mittlerweile ist er noch Mitglied des Kernteams.

70 Mitglieder der Pfadi gehören zur Güselkompanie. Sie bekommen Hilfe von 230 Helferinnen und Helfern, die das Open Air organisieren. Sie werden auch dieses Jahr wieder über 200 Tonnen Abfall sammeln, davon ein schöner Anteil an recycelbaren Wertstoffen – und das rund um die Uhr. «Müllmänner machen diesen Job das ganze Jahr durch, wir nur während vier Tagen.» Vor fünf, sechs Jahren stand Frey auch schon mal knietief im Schlamm, da war nichts mehr mit Abfallsammeln. Damit könne man aber leben. Denn die Pfadi habe zwei Haupteinnahmequellen: die Papiersammlungen und die Güselkompanie. Zudem liegen Schutzhandschuhe und ein Helfer-T-Shirt bereit, das dreckig werden darf. Lohn für jeden Einzelnen gibt’s indes nicht, dafür OAF-Besucherinnen und Besucher, die sich gerne auch mal mit einem Bier bedankten.

Hinter der Bar: Corinne Hviid vom Sportclub Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Aber bis dorthin kann es durchaus eine Herausforderung sein, vor allem wenn man noch nie Bier gezapft hat, wie Corinne Hviid erzählt. Zu wenig Kohlensäure oder zu viel, das ist die grosse Frage. Bis Ende der abgelaufenen Saison spielte Hviid in Damen2 des Sportclubs Frauenfeld (SCF) in der 3. Liga. «Jetzt bin ich pensionierte Handballerin», sagt die 38-Jährige. Und sie organisiert seit sieben Jahren den Helfereinsatz des SCF am Open Air. An sieben Ständen auf dem Gelände stehen 130 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die zwar keinen Lohn erhalten, aber zu einem grossen Helferfest eingeladen werden und dem SCF einen «schönen Betrag» einbringen. Den Ausfall habe man in den vergangenen zwei Jahren auch in der Vereinskasse gemerkt, sagt Hviid.

Das OAF-Publikum sei sehr friedlich. «Aber es ist wie überall: je später der Abend, desto aufgedrehter die Kundschaft.» Über den Tresen gehen Bier und Softdrinks. Abends laufe der Zapfhahn, ohne einmal abzusetzen. Heuer betreut der SCF erstmals auch eine Bar, wo es Spirituosen im Angebot hat. Corinne Hviid freut sich auf das Konzert von Sido. Sonst kennt sie kaum noch Acts auf der Bühne. Zeit, um zu feiern, bleibt aber sowieso nicht. Die Getränkestände sind bis 4 Uhr morgens offen. Dann sitze man meist noch kurz zusammen, um runterzufahren. «Wenn man pro Nacht nur zu drei Stunden Schlaf kommt, ist man froh, wenn man nicht noch einen Kater hat.»

Auf dem WC: Ivan Gubler von der Narrengesellschaft Murganesen. Bild: Mathias Frei

«Das ist zwar ein Scheissjob, aber wir machen ihn mit Leidenschaft.» Ivan Gubler, Präsident der Frauenfelder Narrengesellschaft Murganesen, lacht. Wegen der Musik sei von den insgesamt 27 Helferinnen und Helfern wohl niemand am Open Air Frauenfeld – dafür wegen «WC-Island». Mit Unterstützung der Murgratzen betreiben die Murganesen auf der Grossen Allmend eine Luxusvariante des stillen Örtchens – durchgehend von Mittwochvormittag bis Sonntagnachmittag. Vor allem nachts würden sich da auch immer interessante Gespräche ergeben, meint der 47-Jährige. «Es gab es auch schon, dass WC-Gäste eingeschlafen sind in der Kabine.» Klar, ein Open Air macht halt müde. Eine Zeitbeschränkung gebe es aber nicht, sagt Gubler. Für einen Zweifränkler (per elektronischer Zahlung) darf man sitzen, solange man will respektive muss. Pro Kabine hat es aber nur Platz für eine Person. Nach jedem WC-Gang wird gereinigt, es fehlt nie an WC-Papier. Dafür gibt es Duftspray, Stromanschluss, Wassertröge und grosse Spiegel.

«WC-Island» werde allgemein sehr geschätzt. Für die Morgentoilette kämen viele Festivalbesucherinnen mit Föhn und Streckeisen. Die Murganesen betreiben die Insel seit über zehn Jahren. Gubler rechnet heuer mit bis zu 20000 WC-Gängen, verteilt auf 16 Kabinen. Fehlen darf auch eine Pinkelrinne nicht. Lohn bekommt niemand, dafür gibt’s einen «substanziell wichtigen» Batzen ins Vereinskässeli.

