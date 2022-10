Rettungsschwimmen Baywatch Frauenfeld: Sandro Schleich über seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft und sein Hobby, das Kleintierzüchten Das Wasser ist sein Zuhause: Sandro Schleich aus Frauenfeld wird der nächste Mitch Buchannon. Vorerst rettet er aber noch Puppen in Riccione und stellt neue Bestzeiten auf. Anja Kündig Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandro Schleich (vorne) in Aktion an der WM in Riccione (IT). Bild: PD

Der US-amerikanische Schauspieler David Hasselhoff spielte den Mitch Buchannon in der TV-Serie «Baywatch». Bild: KEYSTONE

Die Schweiz als Binnenland an der Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen. Genau das durfte Sandro Schleich aus Frauenfeld vom 26. September bis 03. Oktober in Riccione, Italien. Sein Land an diesem Grossanlass zu repräsentieren, habe ihm sehr viel bedeutet. «Es ist eines der grössten Ziele, die ein Rettungsschwimmer in der Schweiz erreichen kann», sagt Schleich. Besser als David Hasselhoff in Kalifornien schlägt sich Schleich in Riccione, denn seine persönlichen Ziele habe der ehemalige Frauenfelder Kantischüler trotz Zwischenfall, eine Disqualifikation, erreichen können.

Bereits seit seinem siebten Lebensjahr trainiert Schleich bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Frauenfeld. Mit ambitioniertem Training habe der Sportstudent jedoch erst vor zwei Jahren begonnen. Schleicht sagt:

Sandro Schleich aus Dingenhart. Bild: PD

«Mir gefällt der Hintergedanke des Sports, möglichst gut für eine Rettung vorbereitet zu sein.»

Sein Training beanspruche wöchentlich zwischen zwölf und 16 Stunden. «Ich studiere in Biel und trainiere hauptsächlich auch dort», erklärt Schleich. Für die Weltmeisterschaft habe er sich mit dem ersten Gesamtrang über seine drei besten Disziplinen im Pool direkt qualifiziert.

Persönliche Ziele trotz Zwischenfall erreicht

Die ersten drei Tage in Italien haben die Wettkämpfe im Pool stattgefunden, dann am Strand und im Meer. Bereits kurz nach der Anreise habe die finale Wettkampfvorbereitung begonnen. «Vor den einzelnen Disziplinen ging ich alles im Kopf durch und führte die Bewegungsabfolgen aus», erklärt Schleich. Die Stimmung innerhalb der Schweizer Delegation sei gut gewesen. Schleich erzählt:

«Immer, wenn man am Start stand, hörte man ein lautes ‹Hopp Schwiiz!›.»

Sandro Schleich vor dem Wettkampf. Bild: PD

Die gegenseitige Unterstützung untereinander sei grossartig gewesen. Auch wenn ein Einsatz mal missglückt sei, seien die anderen Teammitglieder für einen da gewesen. «Nach dem Abendessen bin ich meine Einsätze nochmals durchgegangen und habe meine Erkenntnisse aufgeschrieben», sagt Schleich. Nach gründlicher Analyse der abgeschlossenen Disziplinen habe er sich immer gleich auf die nächste fokussiert.

Darstellung zum Super Lifesaver. Bild: PD

«Mein Ziel für die WM in Riccione war es, meine Zeiten in meinen drei Einzeldisziplinen im Pool zu verbessern», erklärt Schleich. «Ich konnte in jeder Disziplin eine neue persönliche Bestzeit erzielen.» Nur beim Brechen seines Schweizerrekords im «Super Lifesaver» um zwei Sekunden sei ihm ein Fehler unterlaufen, der zur Disqualifikation geführt habe. «Das Anbinden mit dem Gurtretter der Puppe hat zu lange gedauert, dadurch hat sich der Schwerpunkt der Puppe verändert und der Kopf befand sich zu lange unter Wasser», sagt Schleich.

Tiere als Ausgleich zum Sport und nächste Erfolgsträume

Seine Freizeit verbringt der 21-Jährige am liebsten auf dem elterlichen Bauernhof in Dingenhart.

«Die handwerkliche Arbeit und die Arbeit mit Tieren geben mir einen guten Ausgleich zu Studium und Training.»

Hauptsächlich sei es der direkte Kontakt mit den Tieren, der ihm viel Energie gebe, meint der erfahrene Kleintierzüchter. Für die Unterstützung seiner Familie zeigt er sich dankbar, denn «im Rettungsschwimmsport an der Spitze mitstreiten zu können, wäre in der Schweiz ohne Unterstützung nicht möglich.»

Alles anzeigen

«Ich habe viele Träume», sagt Schleich. So beispielsweise die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024 in Australien. Vorerst konzentriert er sich aber auf die nächsten Wettkämpfe: «Mein nächstes Ziel ist der Poolwettkampf in Warendorf, Deutschland, im November. Dort möchte ich die Zeiten der Weltmeisterschaft bestätigen und im Super Lifesaver meine neue Bestzeit ohne Disqualifikation erreichen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen