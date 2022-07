Reportage Sein Name ist Programm: Sechsmal wöchentlich fährt Frühzusteller Köbi Früh nachts durch Thundorf und verteilt die «Thurgauer Zeitung» Den Wolf hat er während seiner nächtlichen Tour auch schon gesehen. Mit seinem blauen Elektroroller fährt Köbi Früh seit 22 Jahren fast täglich von Briefkasten zu Briefkasten in Thundorf. Ein Ritual ist ihm dabei besonders heilig, wie der 67-Jährige unterwegs erzählt. Samuel Koch Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Köbi Früh während seiner nächtlichen Tour durch die Gemeinde Thundorf: beim Sortieren der Zeitungen bei der Bushaltestelle (oben links), mit seinem voll beladenen Elektroroller (oben rechts), auf Achse in Richtung Wetzikon (unten links) und mit der letzten TZ des Tages, die er in einen Briefkasten legt (unten rechts). Bilder: Samuel Koch

Noch keinen einzigen Tag war Köbi Früh nicht da. Noch keinen einzigen Tag war er krank. Noch keinen einzigen Tag hat er gefehlt – seit nunmehr 22 Jahren. So verteilt der 67-Jährige Nacht für Nacht in Thundorf Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem die «Thurgauer Zeitung». «Ich arbeite an meiner Pensionierung», sagt Früh und lacht. Seit jeher setzt er sich fürs Thundorfer Gemeinwohl ein, sei es in den 47 Jahren als Weibel, sei es als ehemaliger Briefträger, sei es als immer noch tätiger Totengräber. Erst kürzlich hat er die Urne seiner ehemaligen Nachbarin in seinem eigenen Garten beigesetzt, im kleinen, familiären und privaten Rahmen. «Sie wollte das so», erzählt Früh nach der nächtlichen Tour als Zeitungsverträger.

Den rund 32 Kilometer langen Weg durch die Gemeinde hat er total verinnerlicht, bei seinen sechs nächtlichen Touren pro Woche fährt er keinen Meter zu viel. Früh weiss fast zu jedem Haus etwas zu erzählen, wo der derzeitige Gemeindepräsident Dani Kirchmeier wohnt, wo sich der Bamix-Inhaber Hans Jud bettet, wo gerade neue Wohnungen in der wachsenden Gemeinde im Tuenbachtal entstehen.

Die letzte TZ wirft Früh an diesem Morgen um 5.46 Uhr kurz vor Sonnenaufgang in einen Briefkasten im Ortsteil Wetzikon. Gestartet ist die nächtliche Tour bei frischen Temperaturen aber bereits Stunden früher.

Ist es nicht Mittwoch, wenn nebst den Bezahlabonnenten wegen der grünen Gratiszeitung jeder der rund 700 Haushalte angefahren werden muss, startet die Tour um 3 Uhr bei der Bushaltestelle Thundorf. Der Wecker des Journalisten klingelt um 2.30 Uhr, da ist Köbi Früh – sein Name ist als Frühzusteller Programm – längst auf den Beinen. Mit wachem Verstand sagt er:

«Mein Wecker klingelt spätestens um 1.30 Uhr.»

Köbi Früh, Frühzusteller, Thundorf. Bild: Samuel Koch

Wegen der Trockenheit hat er bereits die Bewässerung des Sportplatzes eingeschaltet. Schlafen legt sich Früh jeweils spätestens um 21 Uhr. Gerade an den jetzigen Sommerabenden, wo es lange hell bleibt, sei das Einschlafen manchmal schon schwierig, gesteht Früh.

Klar, während der Nacht arbeiten auch viele, etwa im Kantonsspital Frauenfeld oder in Backstuben, die auf dem Weg nach Thundorf liegen. Aber im Tuenbachtal selbst brennt zu dieser frühen Stunde kein einziges Licht, es ist dunkel. Der Erdtrabant trägt das Seinige bei, am Himmel rast eine Sternschnuppe in Richtung Horizont.

Kurz vor 3 Uhr hat Frühs Warten ein Ende, nachdem Michelle und Christian mit ihrem weissen Lieferwagen vorfahren. Man kennt sich, grüsst sich herzlich. Die beiden Presto-Mitarbeitenden fahren jede Nacht die Druckereien an, laden in Zürich zunächst NZZ, «Blick», «Tages-Anzeiger», jeweils mittwochs «Finanz und Wirtschaft» sowie die Zeitschriften «Schweizer Familie», «Weltwoche» und «Annabelle» auf. Via St.Gallen, wo die «Thurgauer Zeitung» gedruckt wird, geht’s auch nach Thundorf. «Wenn alles gut läuft, haben wir um 5 Uhr Feierabend», sagt Michelle und lacht. «Wenn alles gut läuft.»

162 Millionen Tageszeitungen jährlich Für Frühzustellungen etwa von Tageszeitungen zeichnet die Presto Presse-Vertriebs AG mit Sitz in Bern verantwortlich. Laut eigenen Angaben verteilen deren über 6500 Mitarbeitenden, darunter Köbi Früh in der Gemeinde Thundorf, für einen Stundenlohn von 19 Franken jährlich 162 Millionen Tageszeitungen. Dazu gehört auch die «Thurgauer Zeitung», die zur CH-Media-Gruppe gehört und die gemäss Wemf-Erhebungen eine gedruckte Auflage von 24'409 Exemplaren (Jahr 2021) sowie eine Reichweite von 76'000 Leserinnen und Lesern (Jahr 2022) aufweist. Online gehört die TZ als Regionalmedium in den Verbund des «St.Galler Tagblatts». (sko)

Heute Mittwoch warten 200 Ausgaben der «Thurgauer Zeitung» und rund drei Dutzend weiterer Zeitungen auf Köbi Früh. «Früher hatte fast jeder zweite Haushalt eine TZ, jetzt halt noch jeder vierte», sagt Früh zu rückläufigen Entwicklungen im Bezahljournalismus. «Das schadet definitiv der Meinungsbildung», meint Früh mit Bedauern. Seine Frau und die beiden Söhne sind derzeit in den Ferien im Bündnerland. Für Früh sind Ferien ein Fremdwort. «Keine Priorität», meint er.

Früh trägt selbst im Sommer einen gelben Leuchtanzug, Mütze und Stirnlampe sind montiert, der blaue Elektroroller aus früheren Pöstlerzeiten steht bereit. «Ich habe mir ein altes Postwägeli gekauft und musste es eigenhändig umspritzen», sagt Früh. Früher noch habe eine Batterieladung nicht für eine ganze Tour gereicht, da ist er die weiten Strecken teilweise noch mit dem Auto abgefahren oder teilte sich die Arbeit mit Ursula Widler, die vor vier Jahren aufgehört hat.

Sortieren der Zeitungsbündeli bei der Bushaltestelle. Bild: Samuel Koch

Jetzt ist Früh alleine. Das macht ihm aber nichts aus. Sorgfältig kontrolliert er alle Lieferscheine, sortiert die Zeitungen, legt sie vorne und hinten in die Packkisten seines E-Rollers und fährt los.

«Früher kannte ich noch alle im Dorf, jetzt mit dem Wachstum ist das längst nicht mehr so.»

Der E-Roller ist leise, viele hören ihn beim Vorbeifahren kaum noch. «Jetzt müssen sie halt einen Wecker stellen», sagt Früh und lacht.

Die Tour beginnt gleich an der Hauptstrasse, geht via Kirchberg- Richtung Friedbergstrasse. Immer wieder kurvt Früh in die Innenhöfe, über Fusswege zu den Briefkästen. Manchmal stehen diese so günstig, dass Früh die Zeitung gar im Sitzen in den Milchkasten legen kann. «Das ist super», sagt er, schmunzelt und avisiert bereits das nächste Ziel. Oben am Lindenweg wartet nur ein Abonnent auf seinen Tagi. «In den neuen Quartieren hat fast niemand mehr eine Zeitung, das ist schade», sagt Früh und braust weiter. Dafür fährt er etwa entlang der Obstgartenstrasse, einem Quartier mit älteren Bewohnern, fast jeden Briefkasten an.

Unterwegs mit seinem blauen Elektroroller. Bild: Samuel Koch

Bis auf den Ortsteil Kirchberg sind nördlich der Hauptstrasse alle bedient und freuen sich nach dem Aufstehen auf die Zeitung. Gäbe es Frühzusteller Früh nicht, läge das Produkt erst mit der Postzustellung im Briefkasten, frühestens um 9 Uhr. «Manchmal auch erst mittags», meint Früh. Er fährt voraus in Richtung Dietlismühle, wo es spürbar kälter ist.

«Ich habe einmal acht Grad Unterschied gemessen zwischen der Dietlismühle und dem wärmsten Ort.»

Dann geht es via Hauptstrasse nach Dingenhart. Eine Kuh in der Weide erschrickt und stemmt sich auf ihre Beine, als Früh fast geräuschlos vorbeifährt. Dingenhart, ein Ortsteil von Matzingen, beliefert er erst seit März. Ein Igel schleicht über die Strasse, selbst Wildsauen und einen Wolf habe er schon gesehen. Im Winter sei es schon mal bitterkalt. Habe es zu viel Schnee, fährt er seine Tour mit dem Auto, denn gepflügt seien die Strassen um diese frühe Uhrzeit noch nicht.

Via Restaurant Stählibuck geht’s zum Hohrain und weiter nach Kirchberg. Der Hohrain hoch über dem Dorf ist für Früh der schönste Ort und meist der wärmste. Am Horizont wird es langsam hell, dann hält Früh inne und sagt: «Von hier sieht man, wie das Dorf erwacht, und manchmal sieht man von hier aus die Berge.»

In gelber Leuchtmontur legt Köbi Früh Zeitungen in den Briefkasten. Bild: Samuel Koch

In Kirchberg erhalten 18 von 20 Haushalten eine TZ, ein älteres Quartier also. Früh freut’s, auch wenn es mehr Arbeit gibt. Merklich hörbar beginnen die Vögel zu zwitschern, es wird langsam, aber sicher Tag. In einzelnen Autos fahren erste «Frühaufsteher» zur Arbeit. Im Gegensatz zu früherer Stunde ist beim Einbiegen in die Hauptstrasse mehr Vorsicht geboten. Dann geht es im vollen Tempo, der E-Roller läuft rund 45 km/h, in Richtung Lustdorf an Frühs Zuhause in Aufhofen vorbei.

Ein Ritual darf auf dem Weg in Richtung Osten nicht fehlen. Früh füttert in seinem Elternhaus seine zugelaufene Katze Rani, die bereits auf ihn wartet und voller Vorfreude miaut. Aufgewachsen ist Früh als eines von vier Kindern auf dem Bauernhof. Das ist wohl der Grund, weshalb er heute noch zu Tieren schaut, er pflegt ein Pferd, einen Hund, einen Esel, Hasen und Hühner. Sonst verbringt er viel seiner Freizeit im Garten, seiner Leidenschaft.

Dem Sonnenaufgang entgegen geht die Fahrt in Richtung Osten. Bild: Samuel Koch

In Lustdorf sind die Landwirte längst im Stall, als Früh vorfährt. Bäuerin Gabi Koch treibt mit ihrem eritreischen Lehrling die Kühe von der Weide in den Stall. «Noch einen schönen Tag», grüsst sie Früh herzlich. Dem nahenden Sonnenaufgang entgegen geht’s in Richtung Wetzikon, wo die letzten Abonnenten warten. Um 5.46 Uhr wirft er die letzte TZ des Tages in einen Briefkasten, ehe es zu Kafi und Müesli nach Hause geht.

5.46 Uhr: Die letzte TZ landet in einem Briefkasten in Wetzikon. Bild: Samuel Koch

An diesem Morgen hat Früh seine Tour bei bestem Wetter abgespult. Das ist nicht immer so, manchmal «chuttet» es, manchmal schneit’s. Früh fehlt nie, der sich in seiner Freizeit nebst seinem Garten gerne der Fotografie widmet. Früher spielte er Fussball beim FC Tobel, war selbst aktiv, dann Platzwart in der ganzen Region. Auf dem Tisch liegen TZ und «Blick», die er nach getaner Arbeit stressfrei und genüsslich liest, während andere in der Nachbarschaft noch immer schlafen. «Es ist streng, aber die Leute sind dankbar», erzählt Früh. Nebst der Fütterung von Rani ist ihm ein weiteres Ritual wichtig. Nach dem Zmittag legt er sich für ein Schlöfli in seine Hängematte. «Das ist mir heilig.»

