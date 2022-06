Reportage Ratten, Fäkalien und historisches Mauerwerk: Auf den Spuren der geheimen Gänge unter Frauenfeld Unter der Stadt Frauenfeld verläuft ein System vieler Leitungen und Schächte. Zwischen Post- und Holdertorkreisel vor dem Rathaus, unter der Altstadt und dem Regierungsgebäude hingegen verlaufen grössere Stollen. Über deren Entstehung weiss man aber weder bei der Stadt, beim Kanton noch bei Historikern und Archäologen Genaueres. Samuel Koch 0 Kommentare 07.06.2022, 17.10 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es ist zappenduster. Ohne Stirnlampe sähe man nichts. Ohne Licht wäre nur das Plätschern des Abwassers auszumachen. Oder die Komposition der Frauenfeld-Wil-Bahn, die im Halbstundentakt deutlich hörbar über unsere Köpfe rollt. Bei genauem Zuhören bemerkt man das dumpfe Geräusch, wenn Fahrzeuge über die Dolendeckel und das Gleis rumpeln.

Abstieg von der Kirchgasse in den unterirdischen Kanal. Dani Egli vom Werkhof geht mit einer Stirnlampe und einem Besen voraus. Ohne eine Schutzkleidung würde es richtig dreckig. Der ehemalige Stadtingenieur Thomas Müller und Dani Egli vom Werkhof zeigen dem Begleiter, in welche Richtung ein weiterer Gang führt. Etliche Leitungen säumen den Gang mit einer Höhe von rund 1,70 Metern. Kabel und Leitungen säumen die unterirdischen Gänge. Glücklicherweise spült oder wäscht in dieser Liegenschaft gerade niemand. Hie und da wird es eng, und ohne Gummistiefel ziemlich sicher nass. Mit einem Gasmessgerät um den Hals zeigt Stadtingenieur Müller, wo die Hauptstrasse verläuft.

Das ist die Welt in Frauenfelds Untergrund, in geheimen Stollen, über deren Existenz bisher nur eine Handvoll Personen weiss. Auf einem städtischen Plan sind die drei Stollen unter dem Rathausplatz zwischen Post- und Holdertorkreisel mit einem Übergang in die Altstadt unter der Mittelgasse sowie ein weiterer unter dem Vorplatz des Regierungsgebäudes ebenso ersichtlich wie ein längerer Stollen, der den Mühletobelbach unterirdisch in die Murg führt. Aber Thomas Müller, der auf Ende April nach über einem Dutzend Jahren als Stadtingenieur in Frauenfeld gekündigt hat, sagt:

Thomas Müller, langjähriger Leiter Amt für Tiefbau und Verkehr. Bild: Andri Vöhringer

«Andere Unterlagen als diesen Plan haben wir nicht.»

Die Aufmerksamkeit fiel auf die mysteriösen Gänge unter dem Stadtzentrum, als ein Teil der Mittelgasse unter der Altstadt von Bauarbeitern und Baggern freigelegt werden musste. Sind das nicht alte Mauerwerke mit historischen Bausteinen, die einen Bogen bilden und auf einen engen unterirdischen Gang deuten? Mehrere Anfragen beim zuständigen Werkhof vom städtischen Amt für Tiefbau und Verkehr fruchten und gipfeln im Augenschein mit Stirnlampen.

150 Kilometer langes Leitungssystem

Reto Baumgartner, Bereichsleiter Unterhalt Entwässerungsanlagen beim Werkhof Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

Reto Baumgartner öffnet den Dolendeckel in der Kirchgasse. Mit in den Untergrund steigt der Teamleiter Entwässerung und Rückwärtiges beim Frauenfelder Werkhof nicht. Er steht Wache – für unsere Sicherheit.

Den Rundgang möglich macht nur das zuletzt trockene Wetter. Denn regnet es anhaltend, wird es in den Stollen schnell gefährlich, die bei Hochwasser als Entlastung dienen und regelrecht geflutet werden. «Dann steigt das Wasser schnell hüfthoch», sagt Baumgartner, der mit seinem Team das insgesamt rund 150 Kilometer lange Leitungssystem unter Frauenfeld – die allermeisten Leitungen davon sind nicht begeh- und nur dank Kameras einsehbar – in Stand hält.

Dani Egli in seiner orange leuchtenden Schutzkleidung und seinen Gummistiefeln geht voran und steigt ausgerüstet mit Stirnlampe, Handschuhen und Besen die Leiter hinab. Stadtingenieur Müller, der bereits zum dritten Mal die Stollen betritt und sich wegen seiner Grösse am meisten bücken muss, um nicht den Kopf anzustossen, folgt in einem weissen Schutzanzug.

Denn im Untergrund ist es nicht nur dunkel und kühl, sondern auch nass und fettig. Um seinen Hals trägt Müller ein Gasmessprüfgerät. Wieder nur zur Sicherheit. Für ein Warnsignal beim Fall der Fälle, wenn es irgendwo ein Leck gäbe und das Anzünden einer Zigarette verheerende Folgen haben könnte. Die zwei Begleiter mit Stift, Block und Kamera sind beruhigt, zumindest einer ist bekennender Nichtraucher.

Dani Egli geht voraus, unter der Mittelgasse ragen Abwasserrohre von den einzelnen Hausanschlüssen bis hinab zu den links und rechts vom Wassergraben geplättelten Sinsen. Jetzt wird klar, warum Egli einen Besen dabeihat. Hie und da beseitigt er herumliegende Fäkalien, die neben gebrauchtem WC-Papier liegen.

Dann steigt plötzlich ein wohlriechender Duft von frischer Wäsche in die Nase. Da hat wohl in der Liegenschaft darüber gerade jemand die Waschmaschine eingeschaltet. An den Wänden, wo sich Mauerwerke und loser Sandstein abwechseln, verlaufen eingeschlossene Leitungen, aber auch lose Verkabelungen. Kurz vor der Einmündung in den Stollen unter dem Rathausplatz hängen plötzlich Baumwurzeln von der Decke. Egli sagt:

Dani Egli, Mitarbeiter Bereich Unterhalt Entwässerungsanlagen beim Werkhof Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

«Am Anfang ist es schon speziell, hier unten zu arbeiten. Aber nachher wird es fast alltäglich.»

Es gebe immer wieder etwas Neues zu entdecken, sagt Egli und schmunzelt. Ob er schon Ratten gesehen hat? «Ja», sagt er mit einem Achselzucken. Die grösste sei etwa so gross wie ein Lineal gewesen. «Nicht so gross», meint Egli lapidar.

Trübes Abwasser mit unterschiedlichem Pegel

Unterwegs durch die unterirdischen Gänge verändert sich das Gestein ständig. Nach der Kreuzung, die wegen der vielen Leitungen kaum überwindbar ist, sind links und rechts plötzlich keine Verkabelungen mehr zu sehen, sondern nur noch rausgemeisselte Aussparungen. Beim trüben Wasser, das uns entgegenfliesst, handelt es sich ausschliesslich um Abwasser, dessen Pegel je nach Regen steigt oder sinkt. Ob früher einst der Stadtbach durch die Stollen floss, entzieht sich der Kenntnis der Fachleute. Stadtingenieur Müller erklärt:

«Der Graben ist in den Sandstein geschlagen, der mit grossflächigen Platten abgedeckt ist, worauf der ganze Strassenaufbau liegt.»

Müller attestiert dem Stollen einen guten Zustand und mutmasst, dass zirka ab Kopfhöhe die Grabungsart verändert wurde. «Unten ist es unruhig und vielleicht etwas altertümlicher, oben eher weniger löchrig, weil das Gestein vielleicht anders bearbeitet wurde», sagt Müller.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nach rund einer Stunde kullern allen Schweissperlen übers Gesicht. Der mühselige und schweisstreibende Rundgang bis hinab zur Mündung der Zürcherstrasse unter dem Restaurant Scharfes Eck zurück zum Einstieg in der Mittelgasse ist geschafft. Der fein säuberlich gemauerte Stollen unter der Altstadt mit Klinkersteinen sei möglicherweise noch älter als jener unter dem Rathausplatz, meint Müller. Mehr weiss auch er nicht.

Sieben Feuerweiher in der Innenstadt

Lokalhistoriker Angelus Hux sind die unterirdischen Gänge ebenso wenig bekannt wie den Vertretern des kantonalen Amts für Bevölkerungsschutz und Armee oder des Thurgauer Staatsarchivs. Immerhin meint Hux: «Ich bin gespannt auf den Bericht.»

Stephan Heuscher, Stadtarchivar Frauenfeld. Bild: PD

Bei Stadtarchivar Stephan Heuscher gibt's Quellenhinweise auf die insgesamt sieben Feuerweiher im Frauenfelder Zentrum. Im Gegensatz zu jenen in den Aussendörfern waren die unterirdischen Reservoirs in der Innenstadt laut Protokoll der Feuerkommission aus dem Jahr 1899 gut gefüllt und mit einer Ausnahme auch in gutem Zustand.

Deren Standorte befanden sich am Anfang der Promenade in der Nähe des Holdertor-Kreisels, beim Rathausplatz, beim Kreuzplatz, bei der unteren Promenade (heute: Lindenstrasse), beim Zeughausplatz, bei der katholischen Stadtkirche sowie beim Regierungsgebäude. «Die Feuerwehrkommission beschloss darauf, dass dem Feuerwehrkommandanten vierteljährlich Meldung über den Zustand der Feuerweiher zu machen sei», zitiert Heuscher aus dem Protokoll weiter. Und im Geschäftsbericht des Stadtrates von 1930 steht:

«Da die Gewölbe nach einem Gutachten, welches auf unser Gesuch Ingenieur J. Baumgartner erstattet hat, für Belastung zum Beispiel durch Automobile nicht mehr genügend sicher erschienen […] diese unterirdischen Feuerweiher nach dem Ausbau der Wasserversorgung auch nicht mehr Bedürfnis sind, wurde deren Einwerfen angeordnet.»

Auf dem Gemälde eines unbekannten Malers zum Stadtbrand 1771 ist der Stadtweiher bei der Promenade gut erkennbar. Bild: PD

Aus den bestehenden Verbindungen der Feuerweiher könnten also die Gräben entstanden sein, die an Ehgräben aus dem Mittelalter erinnern, die zur Abfall- und Fäkalienbeseitigung genutzt wurden. Selbst Kantonsarchäologe Hansjörg Brem waren die unterirdischen Gänge unbekannt, weshalb er begeistert reagiert. «Offenbar handelt es sich um einen in den Sandsteinfelsen der Altstadt eingetieften Kanal, der vielleicht zuerst als Stollen ausgeführt wurde», sagt er. Das sehe man an den Pickelspuren im Sandstein.

Hansjörg Brem, Kantonsarchäologe. Bild: Andrea Stalder

Brem teilt die Meinung von Stadtingenieur Müller, wonach vermutlich von oben herab ein Graben daraus gemacht worden sei – möglicherweise gar beides aufs Mal. Brem mutmasst, dass es sich um den ehemaligen Ablauf des Stadtgrabens in Richtung Murg handelt. Klar ist für ihn:

«Das Bauwerk ist sicher alt, aber man müsste das genau untersuchen beziehungsweise vermessen.»

Die Stollen würden zu jenen in Weinfelden passen, die als Wasserfassungen in den Fels getrieben worden seien. Und falls die Stadt Frauenfeld wünsche, dass das kantonale Amt für Archäologie genauer hinsehe, würden sich Brem und sein Team freuen. «Spannend ist es auf jeden Fall.»

Wissen Sie mehr über die unterirdischen Gänge in Frauenfeld? Dann melden Sie sich bei der Redaktion Frauenfeld: frauenfeld@chmedia.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen