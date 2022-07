Reportage: Das Open Air Frauenfeld schläft nie

Reportage «Ächli eskaliere», aber nicht zu viel: Das Open Air Frauenfeld schläft nie – durch die Nacht auf der Grossen Allmend In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 0.52 und 5.36 Uhr: Am Open Air Frauenfeld wird die Nacht zum Tag. Holländische Pommes frites gibt es rund um die Uhr. Die letzte Party endet erst nach Sonnenaufgang. Und dann gibt es noch jene, die mal wegkippen oder einfach sitzen bleiben. Mathias Frei Jetzt kommentieren 09.07.2022, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feiervolk um 3 Uhr bei der Soulcity-Stage. Bild: Mathias Frei

«Shindy», «Wir gehen Shindy», «Vorne links». Die drei Nachrichten treffen um 0.52 Uhr ein. Die Nacht ist ja noch jung. Dann halt zu Shindy, dem Stuttgarter Rapper, dessen Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Steuerfahndung, Dolce Vita und Bling-Bling: Von nicht mehr, aber auch nicht weniger weiss er zu erzählen. Vor der Autobahnbrücke wartet ein Dutzend Taxis wie Geier auf müde Festivalgängerinnen und Festivalgänger mit VIP-Pass. Wer am Freitag arbeiten muss, nimmt bald den Zug. Oder aber man bleibt einfach, bleibt wach, bis die Sonne aufgeht. Bis Freitagmorgen, 5.36 Uhr. Die Zeit geht erstaunlich schnell rum, auch wenn man stocknüchtern ist.

Shindy mit «Dreams». Video: PD

Für Shindy drängen noch einmal die Massen vor die Bühne. Junge Frauen filmen sich mit ihren Smartphones, wie sie zur Musik tanzen. Landet spätestens am Freitagmorgen auf Insta. Die Leute sind aufgedreht. Obwohl Shindy meint:

Kurz nach 2 Uhr vor der Hauptbühne: Fast leer, zurückgeblieben ist nur ein Hemd. Bild: Mathias Frei

«Ihr seht alle so müde aus? Was ist mit euch los?»

Jedenfalls spielt er bis 2.03 Uhr. Dann ist fertig. Auf der Bühne verabschiedet einer auf Züritütsch die Crowd. «Bis morn. Eskaliered no ächli und trinked gnueg Wasser.» Der Freifahrschein für die Nacht. Und das Trinkwasser ist auf dem Gelände ja zum Glück gratis.

Nur noch für die Sanität bis vor die Bühne

Jugendsprache an der Hauptbühne. Bild: Mathias Frei

Um 2.30 Uhr besammelt sich die nächste Schicht der Güselkompanie neben der Hauptbühne. Vor allem Leute aus Eritrea, die jüngsten vielleicht 25, die ältesten um die 50, auch viele Frauen. Auf der Bühne wird noch gearbeitet. Es ist taghell. Wenn es leer ist, kommt einem alles noch viel grösser vor. Der Publikumsraum hat sich bis auf ein paar Versprengte komplett geleert. Entspannte Gesichter bei den Securityleuten, zumindest in diesem Bereich des Festivalgeländes ist ihr Tageswerk getan. Bis vor die Bühne schafft man es um diese Zeit nur noch, wenn man zur Sanität muss.

Junge Männer steuern mit gesenkten Köpfen die neuen Hotspots für die Nacht an: Soulcity, La Fabrik, The Bar. Sie laufen fahrig, immer gerade aus. Wenn man ihnen nicht ausweicht, rempeln sie einen an. Dann sieht man kurz in ihre glasigen Augen. Und es entwischt ihnen ein «Hey, sorry, Bro». Aber so richtig eskalieren mag es noch nicht. Klar. Es ist erst Donnerstagnacht. Man muss sich die Kräfte einteilen. Freitag und Samstag wollen auch noch gefeiert werden.

Bleibt auf dem Barhocker sitzen. Bild: Mathias Frei

Statt bei Shindy sitzt Stammgast auf Barhocker an Tresen

Das Foodangebot ist kurz vor 3 Uhr noch erstaunlich gut. Die Leute haben nach dem Kiffen Appetit oder brauchen einfach weiteren Boden, der den Alkohol aufsaugt, so die landläufige Meinung. Mittlerweile ist es frisch geworden. Im sogenannten Stadtpark sitzt man auf Festbänken. Am Mojito-/Sex-on-the-Beach-Stand sitzt einer am Tresen auf einem Barhocker. Er sieht nicht so aus, als wäre er bei Shindy am Bouncen gewesen. Eher der Typ:

«Halt mir den Platz frei, ich muss kurz schiffen gehen.»

Einer, der seit abends um 19 Uhr zum Feierabendbier gekommen und zum Stammgast geworden ist. Es hat an dem Stand genau diesen einen Barhocker. Vielleicht hat ihn der Mittvierziger auch selber mitgebracht.

Wartezeit vor La Fabrik: 30 Minuten. Bild: Mathias Frei

Um 3.20 Uhr heisst es auf dem Screen vor La Fabrik «Stop Wartezeit 30 Minuten». Kein Problem. Hat ja noch bis 6 Uhr offen. Zum Glück gibt es noch gebratene Nudeln mit Gemüse. Und die orangefarbenen Sitzmöbel beim Migrostürmli sind zwar taufeucht, aber gepolstert. Einer setzt sich hin, raucht, kippt dann zur Seite, nickt ein. Die Schlafposition sieht ungemütlich aus. Nach ein paar Minuten kommt ein Securitymann und fragt: «Ghört de zu dir?» – Nein. Der Security weckt den Betrunkenen auf. Der reckt sich kurz auf, kippt wieder um. Bringt ja doch nichts: So lässt sich die Handbewegung des Sicherheitsmanns interpretieren. Spätestens in einer halben Stunde kommt es ja sowieso zum Wiedersehen. Dann wird das Festivalgelände geleert. Dann hat nur noch La Fabrik zum Tanzen offen.

Genug Wasser trinken und genug Sonnencreme auftragen

Ist einfach weggekippt. Bild: Mathias Frei

Wer sich an die Anweisungen der Veranstalter hält, kann nichts falsch machen. Auf Screens auf dem ganzen Gelände liest man «Trinkt genügend Wasser!» und «Eincremen nicht vergessen!». Dann geht die Musik aus in der Soulcity und in The Bar. Es ist 4.07 Uhr. Der Lärmpegel bleibt hoch. Den Leuten muss man nicht erklären, was das heisst. Und die wenigen, die es noch nicht begriffen haben, bekommen einen Wink vom Sicherheitspersonal. Jedenfalls leert sich das Festivalgelände erstaunlich schnell. Ein Teil der Partygänger schwenkt nach dem Ausgang grad wieder rechts Richtung La Fabrik, wo es um diese Zeit keine Wartezeit mehr gibt. An den letzten offenen Foodständen vor dem Haupteingang bilden sich Menschentrauben. Der Stand mit den holländischen Pommes frites hat rund um die Uhr offen.

5 Uhr: Es tagt langsam, Blick Richtung Zeltplatz. Bild: Mathias Frei

Die Leute gehen langsamer als auch schon in dieser Nacht. Bis zum Ende des Campingplatzes sind es sicher zehn Minuten. Bei «WC-Island» am Rande der Rennbahn schieben drei Endvierziger Schicht. Eine junge Frau will ihren WC-Gang mit einem Jeton bezahlen. «Goht nöd. Choscht zwei Stutz.» Angetrunken lässt sie ein «huere behindereti Mensche» liegen, zieht von dannen. Es ist bald 5 Uhr. Gemäss Internetrecherche geht die Sonne um 5.36 Uhr auf. Am Ende der Rennbahn geht es wieder zurück. Die Fitnessapp weiss, dass man 9871 Schritte diese Nacht gegangen ist. In der Reithalle sitzen die Eritreer nach ihrem Güseleinsatz zusammen, trinken Kaffee. Eine Reinigungsfirma fährt hinter dem VIP-Bereich vor, Putzutensilien werden ausgeladen. Es wird hell, aber für den Sonnenaufgang ist es zu bewölkt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen