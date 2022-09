30.Geburtstag: Frauenfelder Anwaltskanzlei Fürer Advocaten feiert

Recht Kanzleijubiläum: Fürer Partner Advocaten aus Frauenfeld feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit Schauspieler Mike Müller Wenn es die SRF-Satireshow «Giacobbo/Müller» noch gäbe, würde Mike Müller sicher mal einen Werbespot für Juristen schalten. Kürzlich war der Schauspieler am 30-Jahr-Jubiläum der Frauenfelder Anwaltskanzlei Fürer Partner Advocaten, machte sich Gedanken über gute Anwälte und spielte sein aktuelles Solostück «Erbsache». Mathias Frei 09.09.2022, 11.30 Uhr

Das Team von Fürer Advocaten auf der Theaterwerkstatt-Bühne mit Schaupieler Mike Müller (2.v.l., im T-Shirt). Bild: Mathias Frei

Wann eine Anwältin oder ein Anwalt gut ist? «Wenn er ein sauberes Billing macht.» Das sagt Mike Müller, der bekannte Schweizer Schauspieler («Der Bestatter») und Satiriker («Giacobbo/Müller»). Die Rechnungsstellung macht es also aus – oder vielleicht auch die Zahl, die auf der Rechnung steht. Müller hat einen Hausjuristen, der mit ihm aber nicht viel Arbeit habe. Die Frauenfelder Kanzlei Fürer Partner Advocaten (FPA) kann er aber auch empfehlen, nicht nur, weil er beim kürzlichen 30-Jahr-Jubiläum von FPA sein aktuelles Solostück Erbsache – Heinzer gegen Heinzer gegen Heinzer gespielt hat.

Trailer zum Stück «Erbsache». Video: PD

Im Stück, das am Jubiläumsanlass in der Theaterwerkstatt Gleis 5 zu sehen gewesen ist, geht es um eine strenge Richterin, zwei ambitionierte Anwälte und drei verkrachte Geschwister, welche die Erbmasse eines Verstorbenen teilen sollen. Könnte auch ein Fall bei FPA sein. Denn die Frauenfelder Kanzlei, die an der Rheinstrasse 16 domiziliert ist, arbeitet schwergewichtig im Handels- und Wirtschaftsrecht, im Erbrecht, im Bau- und Immobilienrecht sowie im Vergaberecht.

Beratend und auch prozessierend tätig

Mike Müller spielt «Erbsache» im Theater Burgdorf. Foto: PD/Joel Schweizer

Der mittlerweile nicht mehr in der Kanzlei tätige Namensgeber Robert Fürer hat im Jahre 1992 seine Tätigkeit als Anwalt in Frauenfeld aufgenommen. Kurze Zeit später trat der spätere Staatsschreiber Rainer Gonzenbach der Kanzlei bei, und das Team wuchs fortlaufend zur späteren Kanzlei Fürer Stähli Stähelin Gessner heran, die 2005 mit der ebenfalls in Frauenfeld ansässigen Anwaltskanzlei Ulrich & Goller fusionierte. Sechs Anwältinnen und Anwälte wirken heute bei FPA. Alle weisen langjährige Berufserfahrung auf und verfügen mehrheitlich über spezifische Fach- und Zusatzausbildungen. Mike Gessner ist einer der vier Partner. Er sagt:

«Wir sind sowohl beratend als auch prozessierend für Private, Unternehmen sowie die öffentliche Hand tätig.»

Zudem sind seit Einführung des sogenannt kleinen Notariats auch Dienstleistungen in diesem Bereich Teil des Angebotsportfolios.

Gessner und seine Kanzleipartner Christa-Maria Harder Schuler, Simon Ulrich und Johannes Stähelin urteilen nicht, ob sie selber gute Anwälte seien. Der Umstand, dass es FPA aber seit 30 Jahren gibt, ist gewiss ein Indiz, dass dem so ist. Das Spannende am Beruf sei die Arbeit mit den Menschen, sagen die vier Partner – und die Suche nach den bestmöglichen Lösungen für ihren Mandantinnen und Mandanten.