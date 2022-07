Raubtier «Es war ein Massaker»: In Frauenfeld treibt sich ein Waschbär herum – und hat vermutlich mehrere Schildkröten auf dem Gewissen Mindestens sechs Schildkröten sind in Frauenfeld seit Ende Mai ums Leben gekommen – alle auf die gleiche Art und Weise. Als Übeltäter vermutet wird ein Waschbär, der im Langdorf-Quartier in eine Fotofalle getappt ist. Jagdaufseher und Jagdverwaltung sind informiert, aber solange sie den Räuber nicht finden, bleibt die Gefahr. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 14.07.2022, 12.00 Uhr

Am 31. Mai sass der Waschbär im Langdorf in der Falle – und konnte sich befreien. Bild: PD/Andrea Rosenberg

In Frauenfeld ist der Waschbär los: Schon mehrere Male soll der Räuber zugeschlagen haben, im Huben in der Nähe des Spitals und direkt beim Schulhaus Langdorf. Gerüchten zufolge schleiche er auch bei der Zuckerfabrik und in der Bannhalde herum – also praktisch ist er in der ganzen Stadt unterwegs.