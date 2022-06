Radsport «Geht nicht auf»: Die Tour de Suisse rollt erst 2025 wieder durch Frauenfeld – der Grund dafür ist ein anderer Grossanlass Terminkollision von Grossveranstaltungen: Im Sommer 2023 geht in Frauenfeld und der Region das Thurgauer Kantonalschützenfest über die Bühne. An einem Wochenende hätte gleichzeitig die Tour de Suisse in Frauenfeld Halt gemacht. Jetzt soll die Landesrundfahrt erst 2025 in die Kantonshauptstadt zurückkehren. Samuel Koch 29.06.2022, 05.10 Uhr

Lokalmatador Stefan Küng pedalt beim Zeitfahren über die Grosse Allmend. Bild: Keystone/

Gian Ehrenzeller

Noé Küng interessiert's noch nicht. Wenn der vor wenigen Tagen neugeborene Sohn des Frauenfelder Veloprofis Stefan Küng aber dreijährig ist, dürfte er seinen Vater vom Streckenrand anfeuern. Denn erst 2025 führt die Tour de Suisse Küng zurück nach Frauenfeld. Vorgesehen nach dem pandemiebedingten Schlingerkurs der letzten Monate und Jahre war ein Besuch der viertgrössten Landesrundfahrt der Welt im Juni 2023.

Grund für die Verschiebung ist die Terminkollision von Grossanlässen. Denn an drei Wochenenden im Juni und Juli 2023 geht in Frauenfeld und sieben umliegenden Gemeinden das Thurgauer Kantonalschützenfest über die Bühne. Am ersten Wochenende hätte gleichzeitig die Tour de Suisse in der Kantonshauptstadt Halt gemacht. Zu viel, wie die Verantwortlichen sagen. Deshalb ist der lokale Verein Tour de Suisse Hub Frauenfeld mit Anders Stokholm als Präsident bei der Tour-Dachorganisation Cycling Unlimited vorstellig geworden, um den Tour-Besuch zu verschieben. Stokholm sagt:

Anders Stokholm, Präsident Tour de Suisse Hub Frauenfeld. Bild: Samuel Koch

«Nach einer Absprache ist klar geworden, dass die gleichzeitige Durchführung dieser beiden Grossanlässe nicht aufgeht.»

Beim Kantonalschützenfest werden in Frauenfeld mit der Militärsporthalle als zentralen Festplatz sowie den sieben Schiessplätzen in der Region bis zu 7000 Schützinnen und Schützen erwartet. An der Tour de Suisse erwartet das lokale OK jeweils rund 25'000 Besucherinnen und Besucher. Zudem hätte gedroht, dass die Strecke der Velorennen von den Teilnehmenden des Schützenfests mehrfach täglich in Anspruch genommen worden wäre und umgekehrt. «Es hat sich schnell gezeigt, dass das nicht möglich ist, nicht mit einem Schützenfest», sagt Stokholm. Bei einem Turnfest mit einem zentralen Festort wäre eine gleichzeitige Durchführung eher möglich gewesen.

Tour-Direktor sucht noch nach Alternative

Der Frauenfelder Verein hat also bei Cycling Unlimited einen Antrag für die Verschiebung auf 2024 gestellt. Für das besagte Jahr hat die Dachorganisation um Tour-Direktor Olivier Senn aber bereits einen Zielort vergeben, den er auf Anfrage trotz unterzeichnetem Vertrag allerdings noch nicht publik machen will. Dafür sagt Senn:

«Das ist kein Weltuntergang. Die Tour kommt einfach ein Jahr später wieder nach Frauenfeld.»

Olivier Senn, Direktor Tour de Suisse. Bild: Samuel Koch

Senn schlägt in dieselbe Kerbe wie Stokholm und spricht von logistischen Herausforderungen, die eine gleichzeitige Durchführung schlicht verunmöglichten. «Die Tour de Suisse würde die Verbindung zu den Schiessanlagen mehrfach kappen», sagt Senn. Eine Verschiebung wegen Terminkollision ist für Senn Neuland, obschon die Tour de Suisse heuer in Andermatt wegen eines Jodlerfests ebenfalls leicht habe angepasst werden müssen. Gerade Corona habe vielerorts zu verschobenen Veranstaltungen geführt, auch abseits der Velorennstrecke, weshalb es jetzt des Öfteren zu Terminkollisionen komme. «Das konnte man halt nicht wissen», sagt Senn. Als Ersatz für Frauenfeld ist er noch auf der Suche nach einer Alternative.

Erster Tag der Tour de Suisse in Frauenfeld und Region bei Hörhausen. Bild: Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Donato Caspari Tour de Suisse Women bei Nussbaumen Donato Caspari Tour de Suisse Women bei Nussbaumen Donato Caspari Tour de Suisse Women auf der Thurbrücke zwischen Frauenfeld und Warth Donato Caspari

Im Frühling 2017 unterzeichnete der lokale Verein Tour de Suisse Hub Frauenfeld einen Vertrag für drei Austragungen als Start- oder Zielort. Bereits 2018 (Prolog und Rundkurs via Kalchrain) sowie 2021 (Zeitfahren) startete die viertgrösste Velorundfahrt der Welt in Frauenfeld. Der eigentlich auf 2020 geplante Besuch fiel wegen Corona ins Wasser. Ein Jahr später mussten die Velorennen ohne Beisein der Zuschauer stattfinden, darunter auch das Frauenrennen. Dafür gewann bei den Männern Lokalmatador Stefan Küng das Zeitfahren.