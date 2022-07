Die Ostschweiz in seinen Karten: Clemens Wäger aus Frauenfeld

Porträt Er zeigt Velofahrerinnen und Wanderern den guten Weg: Der Frauenfelder Clemens Wäger ist der Ostschweizer Kartenmacher Er gibt seit über 30 Jahren den Frauenfelder Stadtplan heraus und hat schon rund 70 Wander- und Velokarten gemacht. Für den gelernten Kartografen Clemens Wäger ist sein Hobby zum Beruf geworden. Dafür braucht er viel Schnauf. Denn seine Projekte dauern immer mehrere Monate. Mathias Frei Jetzt kommentieren 30.07.2022, 04.10 Uhr

Clemens Wäger in seinen Büroräumlichkeiten in der Frauenfelder Altstadt. Bild: Andrea Stalder

Wetten, dass Sie schon mal einen Wäger in der Hand hatten? Spätestens in den vergangenen zwei Pandemiejahren, als es alle nach draussen zog, zum Wandern und Velofahren. Clemens Wäger hat in den vergangenen 32 Jahren rund 70 Karten gemacht, eben zum Wandern, Velofahren oder auch zum Entdecken von touristischen Themen, dann etwa als Genuss- oder Erlebniskarte.

Karten machen, das liest sich so unspektakulär, ähnlich sieht es in Wägers Büro in der Frauenfelder Altstadt aus: ein bitzeli zugestellt, aber ordentlich. Dabei muss dieses Kartenmachen ein schöner Beruf sein, wenn man dem 66-jährigen Kartografen Glauben schenken will. Wäger sagt:

«Man muss eine Affinität zu Landschaft und Geografie haben.»

Und zu Bergen. Seine wenigen Berufskollegen, die es in der Schweiz gebe, hätten meistens nur drei Hobbys: «Berge. Berge. Berge.» Er zieht seinen Mund zu einem Lächeln – und freut sich innerlich. Als Wäger die Lehre zum Kartografen machte, gab es in der Schweiz pro Jahr sieben Ausbildungsplätze. Heute, wo sich die Ausbildung beim Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) in Bern oder als Studienrichtung an der ETH Zürich beim Institut für Kartografie konzentriert, ist die Situation auch nicht anders. Kartografen müssen besondere Menschen sein – und vielleicht auch ein bitzeli speziell. Wenn Wäger das liest, zieht er gewiss wieder seinen Mund zu einem Lächeln.

Das entschleunigende Moment beim Wandern

Clemens Wäger wandert schon sein Leben lang. Draussen ist er sowieso oft, macht Abklärungen in der Landschaft für laufende Projekte. Mittlerweile ist Freitag sein Jour fixe. Dann macht er Touren, beruflich oder privat mit seiner Frau. «Schön, dass mein Beruf auch mein Hobby ist», sagt er. Am liebsten ist ihm das Wandern, er fährt aber auch gern mit dem Velo oder dem Mountainbike. Beim Wandern könne man sich unterhalten.

«Und dieses entschleunigende Moment. Das tut einem gut.»

Am liebsten geht er dorthin, wo es keine Leute hat, wo kein Bähnli den Berg hinaufführt. In den Alpstein, ins Toggenburg, ins Prättigau. Wenn er an die Bilder der vergangenen zwei Jahre denkt, muss er den Kopf schütteln. Leute in Flipflops und abseits der Wanderwege. Aber am meisten Unverständnis löst bei ihm insgeheim wohl aus, wenn man keine Karte dabei hat. Er habe immer eine Karte dabei, auch wenn er die Route in- und auswendig kenne – was nicht selten der Fall ist. Das nenne man wohl «Deformation professionelle». Er zieht wieder seinen Mund zu einem Lächeln. Ob er schon mal bekannte Gipfel bestiegen habe? Nein, das müsse er nicht haben. Was er sieht, ist schon hinreichend spektakulär.

Regio Brugg: Karte «Genussvoll neues erleben». Bild: Wäger & Partner

Vor 32 Jahren hat er sich selbstständig gemacht Clemens Wäger ist 66-jährig, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. In Kreuzlingen ist er aufgewachsen, lebt aber schon seit rund 40 Jahren in Frauenfeld, «weil das näher an Zürich liegt». Bei Orell Füssli absolvierte er eine Berufslehre als Kartograf. Heute würde man Geomatik studieren und sich auf Kartografie spezialisieren. Den Abschluss seiner Lehre bildete eine Assistenzstelle beim Institut für Kartografie an der ETH Zürich. Später arbeitete er beim damaligen Stadtzürcher Vermessungsamt und beim Vermessungsamt des Kantons Thurgau, wo er die Übersichtsplan-Stelle leitete. 1990 machte sich Wäger selbstständig und gründete Wäger & Partner. Seither hat die Drei-Personen-Firma ihren Sitz in Frauenfeld. Die drei Standbeine sind die Kartografie, das Tourismusmarketing und die Langsamverkehrsplanung. Clemens Wäger war neun Jahre lang Sekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Kartografie. Und Wäger & Partner ist seit 22 Jahren die Geschäftsstelle des «slowUp Bodensee Schweiz», der am 28. August zum 21. Mal stattfindet. (ma) www.waegerpartner.ch

Projekte dauern im Minimum mehrere Monate

Wägers Kundenliste ist ein Who's who. Von A wie Agrotourismus Schweiz bis W wie Winterthur Tourismus. Eine Aufzählung würde ausufern. Gemeinden, Regionalplanungsgruppen und Kantone in der ganzen Deutschschweiz, Organisationen im Tourismusbereich, aber auch Unternehmen aus Mobilität, Gastronomie und Hotellerie gehören dazu. Kartografie und die entsprechende Gestaltung, Tourismus und Verlagswesen sowie die Langsamverkehrsplanung sind die drei Standbeine von Wäger & Partner. Zu dritt arbeiten sie von Frauenfeld aus.

«Wir sind ein eingespieltes Team und effizient.»

Das sagt Clemens Wäger. In der Regel gibt es keine Kleinaufträge. Projekte dauern immer mehrere Monate, teils auch länger als ein Jahr. Ein Beispiel: Wäger hat die Erlebniskarte von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus gemacht. Das dauerte für die erste Auflage drei Monate. Eine Aktualisierung – Nachführung, wie es Wäger nennt – ist in wenigen Arbeitstagen gemacht.

Romanshorn: Offizieller Stadtplan. Bild: Wäger & Partner

Faszination lässt sich nicht digitalisieren

Am Beginn jedes Projektes steht ein Brainstorming. Welche Inhalte will der Kunde transportieren? Diese liefert der Kunde. Für die konkrete Umsetzung sind Wäger und sein Team zuständig. Hierbei steht die Kartenlegende am Anfang, was eben auf der Karte gezeigt werden soll. Ein Beispiel ist die neue Velo- und Mountainbike-Routenplanung für die beiden Kantone Appenzell, die gerade läuft. Es gibt zwar nationale Velorouten, die durch die beiden Halbkantone führen, das Netz soll aber ausgebaut und vor allem auch bekannt gemacht werden. Dafür muss man sehr oft vor Ort die Situation kennen, damit letztlich die Signalisation auf der Strasse und die Route auf der Karte stimmen. Vielfach bestehe die Arbeit auch darin, Informationen, die bereits vorhanden seien, zusammenzutragen, erklärt Wäger.

Wenn eine Karte, ob online oder ausgedruckt, das Ziel ist, kommt nun der kartografische Aspekt dazu. Die Daten kann Wäger bei Swisstopo in Bern beziehen. Die ganze Schweiz ist von Swisstopo aufgenommen. Wäger fordert jene Kartenebenen an, die für das Produkt relevant sind, seien dies Höhenkurven, Gewässer, Gebäude oder vieles andere mehr. Am Schluss geht es darum, diese Ebenen zusammenzusetzen und grafisch auszugestalten. Damit eine Karte lesbar wird.

Ferienregion Andermatt: Bike- und Rennvelokarte. Bild: Wäger & Partner

«Früher mussten wir für offizielle Kartendaten nach Bern reisen. Heute geht alles digital über einen Download-Link.»

Das Kartografieren habe sich in den vergangenen bald 50 Jahren komplett verändert. Was die Instrumente betreffe, sei das ein völlig neues Feld, sagt Wäger. Was sich aber nicht digitalisieren lasse, sei das Flair für das Handwerk, die Faszination.

Einer der ersten Aufträge kam von der Stadt Frauenfeld

Die von Wäger generierten Kartendaten bleiben bei Wäger. Das ist für Nachführungen sehr wichtig, nicht zuletzt bei Stadtplänen. Eine der ersten Aufträge als Selbstständiger bekam er vor über 30 Jahren von der Stadt Frauenfeld. Seither verantwortet er den Frauenfelder Stadtplan, überdies auch die Stadtpläne von Amriswil, Arbon, Romanshorn und Rorschach. Swisstopo führt ungefähr im Sechs-Jahre-Rhythmus seine Kartendaten nach. In diesem Turnus machen auch aktualisierte Stadtpläne Sinn. Sehr viele Nachführungen des Frauenfelder Stadtplans wird er persönlich wohl nicht mehr verantworten. Wäger ist 66 Jahre alt. Er sagt:

«Die Pensionierung ist einfach ein Datum.»

St.Galler Wanderwege: Karte «Wandern im Sarganserland». Bild: Wäger & Partner

Er sei im Prozess, Projekte zu übergeben. Die Firma werde weiterbestehen. Langweilig wird ihm gleichwohl nicht. 2017/18 liess er sich im Rahmen eines Interreg-Projektes zum Weinkulturführer für die internationale Bodenseeregion ausbilden. Ein Weinbauseminar folgte. Seit diesem Jahr führt er Gruppen durch die Arenenberg-Reben. Sicher hat er da auch eine Karte dabei, obwohl er den Berg in- und auswendig kennt. Sicher zieht er dabei auch seinen Mund zu einem Lächeln.

