Sprachleitfaden der Stadt Frauenfeld: Moderner als Kanton

Politisch korrekt Moderner als Bund und Kanton: Stadt Frauenfeld erlaubt in Inseraten und auf Social Media den Genderdoppelpunkt Seit 1. Juli ist in der Frauenfelder Stadtverwaltung ein Sprachleitfaden in Kraft. Er richtet sich an alle Mitarbeitenden und ist für schriftliche Kommunikation sowie jegliche Textarbeiten verbindlich. Für Cornelia Trefzer, Leiterin der städtischen Kommunikationsabteilung, ist der Leitfaden ein alltagstaugliches Hilfsmittel. Sprachpolizistin werde sie nicht spielen, die Umsetzung bei den Ämtern beruhe auf Eigenverantwortung. Mathias Frei 04.08.2022, 04.10 Uhr

In der Frauenfelder Stadtverwaltung nicht erwünscht: der Genderstern. Bild: iStockphoto

Die Stadt Frauenfeld wagt es – und erlaubt explizit einen progressiveren Ansatz bei gendergerechter Sprache. Konkret geht es um den Genderdoppelpunkt. Die beiden Pünktli sind bei Bund und Kanton nicht willkommen, während es im städtischen Sprachleitfaden heisst:

«Ausnahmen sind Texte in Inseraten, in den sozialen Medien und in Tabellen. Hier darf der Genderdoppelpunkt verwendet werden, um Platz zu sparen.»

Also zum Beispiel «Bürger:in» oder «Einwohner:in». Im Abschnitt zu «geschlechtersensibler Formulierung» liest man, wo immer möglich seien geschlechtsneutrale Formen zu verwenden. Der Verweis am Anfang eines Textes, dass das andere Geschlecht mitgemeint ist, sei nicht zulässig. Sei eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich, sollten Paarformen verwendet werden. Dabei spiele keine Rolle, ob zuerst die weibliche oder die männliche Form erwähnt werde. «Die Reihenfolge muss innerhalb eines Textes aber einheitlich sein.»

Verbindlich für schriftliche Kommunikation und alle Texte

Cornelia Trefzer, Leiterin Abteilung Kommunikation bei der Stadt Frauenfeld. Bild: PD

Der Sprachleitfaden ist seit Anfang Juli in Kraft. Zuvor hat ihn der Stadtrat verabschiedet. Betreffend Anwendungsbereich sei er «verbindlich für alle amtlichen Briefe, E-Mails, Dokumente sowie alle Texte der Stadtverwaltung Frauenfeld und ihrer Betriebe». Der Leitfaden ist unter Federführung von Cornelia Trefzer entstanden. Sie leitet die städtische Abteilung Kommunikation. Sie sagt:

«Ich hatte dieses Thema schon länger im Hinterkopf.»

Der Bund hat im Sommer 2021 einen entsprechenden Leitfaden aus dem Jahr 2009 generalüberholt. Kurz darauf der Kanton Thurgau Weisungen zu gendergerechter Sprache in der Verwaltung herausgegeben. Und schliesslich kam das Thema vergangenen September in der Fragestunde durch die Gemeinderäte Christian Mader (EDU) und Ralf Frei (SP) offiziell in der Lokalpolitik an. Cornelia Trefzer bildete daraufhin eine Projektgruppe.

Ihr sei wichtig gewesen, dass die Thematik nicht als eine Art Befehl von oben herab aufgefasst werde, sagt Trefzer, sondern vielmehr als wertvolles Hilfsmittel für alltagstaugliche schriftliche Kommunikation. Der Projektgruppen gehörten nebst Trefzer acht Personen aus allen Departementen und den beiden städtischen Betrieben an. Dazu gesellte sich ein externer Sprachexperte.

Männlich, weiblich, divers Laut Cornelia Trefzer, der städtischen Abteilungsleiterin Kommunikation, achtet das Personalamt der Stadt schon seit geraumer Zeit auf geschlechtersensible Sprache in Stelleninseraten. So gibt es eben dort die Formulierung «m, w, d», also männlich, weiblich und divers. Diese sprachliche Sensibilisierung habe positive Auswirkungen auf die Geschlechterstruktur der Bewerbungen. Das Personalamt habe, wie Trefzer sagt, festgestellt, dass sich heutzutage vermehrt Frauen auf Stellen bewerben würden, bei denen es vor fünf Jahren vor allem Bewerbungen von Männern gegeben habe. Das sei beispielsweise bei Ausschreibungen im Departement für Bau und Verkehr feststellbar. (ma)

Über 500 Exemplare in gedruckter Form verteilt

Das Thema Sprache sei eine Herausforderung, der man sich aber gerne stelle, sagt Trefzer. «Die Diskussionen waren hart, aber immer bereichernd.» Sie habe festgestellt, dass geschlechtersensible Sprache vor allem auch bei jüngeren weiblichen Stadtangestellten ein wichtiges Thema sei. Trefzer hat auf 1. Juli über 500 Exemplare des Leitfadens in gedruckter Form in der städtischen Verwaltung, bei Thurplus und im Alterszentrum Park verteilen lassen. Alle Mitarbeitenden hätten auch digital Zugriff auf das Dokument.

«Und mir ist wichtig, dass jede und jeder neue Mitarbeitende den Leitfaden in die Hand bekommt.»

In rund zwei Jahren werde man an eine Überarbeitung des Leitfadens gehen, sagt Trefzer. Denn Sprache sei dynamisch. Entsprechend solle auch der Leitfaden etwaigen Entwicklungen nicht hinterherhinken. Trefzer sagt: «Ich bin mir fast sicher, dass in fünf Jahren der Genderdoppelpunkt in unserem Sprachgebrauch gang und gäbe sein wird.» Im Übrigen habe man das Rad ja nicht neu erfunden, sondern stütze sich auf die Leitfäden von Bund und Kanton. Und das wichtigste Nachschlagewerk in dieser Hinsicht ist für Trefzer der Duden.

Erklärvideo für Kinder zu geschlechtergerechter Sprache. Video: PD

Für Sorgfalt im Sprachgebrauch

Der Leitfaden bilde die Leitplanken, innerhalb deren man sich bewegen solle, sagt Trefzer. Sie werden aber nicht Sprachpolizistin spielen und Ämter kontrollieren. Die Umsetzung des Leitfadens beruhe auf Eigenverantwortung. Im Zentrum steht eine Vereinheitlichung der gesamten schriftlichen Kommunikation und aller Textarbeiten. Das fängt bei Abkürzungen an, geht über Anredeformen und das Vermeiden von Anglizismen zu einfacher Sprache, Zitierregeln, Grussformeln und Schreibweisungen bei der Stadt.

Stadtpräsident Anders Stokholm schreibt im Vorwort des Leitfadens, die Werte «offen», «tatkräftig» und «persönlich» stünden für das Selbstverständnis der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe. Und diese Werte sollten sich auch «in unserer Sprache wiederfinden». Stokholm schliesst mit den Worten: «Danke für Ihren sorgfältigen Umgang mit unserer Sprache.»